10. nesil iPad'in USB-C portu aktarım hızı ile kafaları karıştırdı: 480 Mbps

10.9 inç iPad USB-C konnektörü ile şaşırttı
The Verge tarafından yayımlanan ilgili yazıda bu iPad modelinin en yeni iPad Pro, iPad Air ve iPad mini modellerine kıyasla daha yavaş bir USB-C bağlantı noktasına sahip olduğu belirtildi.
The Verge'e göre 10. nesil iPad'in USB-C teknolojisindeki aktarım hızı 9. nesil iPad'de bulunan (10.2 inç) USB-C teknolojisinin aktarım hızı ile aynı seviyede. Bu iki modelin veri aktarım hızı USB 2.0 mekanizması ile en fazla 480 Mbps değerine kadar ulaşabiliyor.
Zira USB-C bağlantı noktasıyla donatılan diğer bütün iPad modellerinin aktarım hızı 10. nesil iPad'in aktarım hızından daha yüksek. M1 çipli yeni iPad Pro modelleri Thunderbolt 3 teknolojisi ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.
Bu ürünler veri aktarımı konusunda 40 Gbps değerini görebiliyor. 5. nesil iPad Air'in 10 Gbps hız ile veri aktarabildiği biliniyor. 4. nesil iPad Air ve yeni iPad mini ise bu konuda 5 Gbps değerine erişebiliyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/10/27/ipad-10-slower-usb-c-port/ https://www.theverge.com/23418039/apple-ipad-review-10th-gen-2022-10-9-tablet-ipados https://www.apple.com/tr/shop/buy-ipad/ipad/256gb-mavi-wifi-cellular Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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