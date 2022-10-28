10. nesil iPad'in USB-C portu aktarım hızı ile kafaları karıştırdı: 480 Mbps

Tam Boyutta Gör Ekran boyutu 10.9 inç olan 10. nesil iPad kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Liquid Retina eşliğinde üretilen bu modelin USB-C portuna Wi-Fi 6E bağlantısı eşlik ediyor. Bazı kullanıcılar neden memnun değil?

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10.9 inç iPad USB-C konnektörü ile şaşırttı

The Verge tarafından yayımlanan ilgili yazıda bu iPad modelinin en yeni iPad Pro, iPad Air ve iPad mini modellerine kıyasla daha yavaş bir USB-C bağlantı noktasına sahip olduğu belirtildi.

The Verge'e göre 10. nesil iPad'in USB-C teknolojisindeki aktarım hızı 9. nesil iPad'de bulunan (10.2 inç) USB-C teknolojisinin aktarım hızı ile aynı seviyede. Bu iki modelin veri aktarım hızı USB 2.0 mekanizması ile en fazla 480 Mbps değerine kadar ulaşabiliyor.

9. nesil iPad'de Lightning konnektörü mevcut. 10. nesil iPad USB-C bağlantı noktasına rağmen kendisinin selefini aktarım hızı konusunda geçemiyor. Bu durum birçok kullanıcının kafasını karıştırdı.

Zira USB-C bağlantı noktasıyla donatılan diğer bütün iPad modellerinin aktarım hızı 10. nesil iPad'in aktarım hızından daha yüksek. M1 çipli yeni iPad Pro modelleri Thunderbolt 3 teknolojisi ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Bu ürünler veri aktarımı konusunda 40 Gbps değerini görebiliyor. 5. nesil iPad Air'in 10 Gbps hız ile veri aktarabildiği biliniyor. 4. nesil iPad Air ve yeni iPad mini ise bu konuda 5 Gbps değerine erişebiliyor.

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10.9 inç iPad USB-C bağlantı noktası ile şaşırttı