Bilim insanları, yaptıkları 4 haftalık deneyle uyku kalitesini artırmanın basit bir yolunu tespit etti. Havalandırması iyi olan odada uykunun daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanları, yaptıkları 4 haftalık deneyle uyku kalitesini artırmanın basit bir yolunu tespit etti.
Danimarka Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, 29 kişinin katıldığı bir deney gerçekleştirdi. Deneyde, fanlarla çalışan farklı havalandırma sistemlerinin yerleştirildiği odalar kullanıldı.
Buna göre az havalandırılan odalarda uyku kalitesinin düştüğü, iyi havalandırılan odalardaysa arttığı gözlemlendi.
Bilim insanları, deneyde uyku kalitesini belirleyen en önemli etkenin havalandırma sistemlerinin odadaki karbondioksit oranını azaltması olduğuna dikkat çekti. Güçlü fan sistemlerinin ayrıca havadaki partikülleri daha etkili biçimde temizlediği belirtildi.
Araştırmada, "Fan hızı artırılarak havalandırma oranı yükseltildiğinde, ölçülen uyku kalitesinin de iyileştiği görüldü" ifadelerine yer verildi.
Akademisyenler, daha etkili havalandırma sistemlerinin gece uyanma oranını azalttığını da belirtti.
Araştırmacılardan Pawel Wargocki, odalardaki havalandırma seviyesinin bilişsel kapasiteyi etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yatak odasındaki hava kalitesi, konsantre olma, anlama ve tepki verme gibi bilişsel yeteneklerinizi etkileyebilir. İyi havalandırılmış bir yatak odasında uyumak bilişsel yetenekleriniz açısından daha faydalı."
Diğer yandan araştırmacılar, deneyi ileride daha büyük bir grupla yaparak, nem oranı ve karbondioksit yoğunluğu arasındaki ilişkiyi de yakından incelemeyi amaçladıklarını bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...