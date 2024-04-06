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    Anlık Bildirim

    Havalandırması iyi olan odada uykunun daha kaliteli olduğu ortaya çıktı

    Bilim insanları, yaptıkları 4 haftalık deneyle uyku kalitesini artırmanın basit bir yolunu tespit etti. Havalandırması iyi olan odada uykunun daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.

    İyi uyku için iyi havalandırması olan odanın gerektiği belirlendi Tam Boyutta Gör

    Bilim insanları, yaptıkları 4 haftalık deneyle uyku kalitesini artırmanın basit bir yolunu tespit etti. Havalandırması iyi olan odada uykunun daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.

    Bilim insanları, yaptıkları 4 haftalık deneyle uyku kalitesini artırmanın basit bir yolunu tespit etti.

    Danimarka Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, 29 kişinin katıldığı bir deney gerçekleştirdi. Deneyde, fanlarla çalışan farklı havalandırma sistemlerinin yerleştirildiği odalar kullanıldı.

    Buna göre az havalandırılan odalarda uyku kalitesinin düştüğü, iyi havalandırılan odalardaysa arttığı gözlemlendi.

    Bilim insanları, deneyde uyku kalitesini belirleyen en önemli etkenin havalandırma sistemlerinin odadaki karbondioksit oranını azaltması olduğuna dikkat çekti. Güçlü fan sistemlerinin ayrıca havadaki partikülleri daha etkili biçimde temizlediği belirtildi.

    Araştırmada, "Fan hızı artırılarak havalandırma oranı yükseltildiğinde, ölçülen uyku kalitesinin de iyileştiği görüldü" ifadelerine yer verildi. 

    Akademisyenler, daha etkili havalandırma sistemlerinin gece uyanma oranını azalttığını da belirtti.

    Araştırmacılardan Pawel Wargocki, odalardaki havalandırma seviyesinin bilişsel kapasiteyi etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yatak odasındaki hava kalitesi, konsantre olma, anlama ve tepki verme gibi bilişsel yeteneklerinizi etkileyebilir. İyi havalandırılmış bir yatak odasında uyumak bilişsel yetenekleriniz açısından daha faydalı."

    Diğer yandan araştırmacılar, deneyi ileride daha büyük bir grupla yaparak, nem oranı ve karbondioksit yoğunluğu arasındaki ilişkiyi de yakından incelemeyi amaçladıklarını bildirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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