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Bilim insanları, yaptıkları 4 haftalık deneyle uyku kalitesini artırmanın basit bir yolunu tespit etti. Havalandırması iyi olan odada uykunun daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.

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Bilim insanları, yaptıkları 4 haftalık deneyle uyku kalitesini artırmanın basit bir yolunu tespit etti.

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, 29 kişinin katıldığı bir deney gerçekleştirdi. Deneyde, fanlarla çalışan farklı havalandırma sistemlerinin yerleştirildiği odalar kullanıldı.

Buna göre az havalandırılan odalarda uyku kalitesinin düştüğü, iyi havalandırılan odalardaysa arttığı gözlemlendi.

Bilim insanları, deneyde uyku kalitesini belirleyen en önemli etkenin havalandırma sistemlerinin odadaki karbondioksit oranını azaltması olduğuna dikkat çekti. Güçlü fan sistemlerinin ayrıca havadaki partikülleri daha etkili biçimde temizlediği belirtildi.

Araştırmada, "Fan hızı artırılarak havalandırma oranı yükseltildiğinde, ölçülen uyku kalitesinin de iyileştiği görüldü" ifadelerine yer verildi.

Akademisyenler, daha etkili havalandırma sistemlerinin gece uyanma oranını azalttığını da belirtti.

Araştırmacılardan Pawel Wargocki, odalardaki havalandırma seviyesinin bilişsel kapasiteyi etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yatak odasındaki hava kalitesi, konsantre olma, anlama ve tepki verme gibi bilişsel yeteneklerinizi etkileyebilir. İyi havalandırılmış bir yatak odasında uyumak bilişsel yetenekleriniz açısından daha faydalı."

Diğer yandan araştırmacılar, deneyi ileride daha büyük bir grupla yaparak, nem oranı ve karbondioksit yoğunluğu arasındaki ilişkiyi de yakından incelemeyi amaçladıklarını bildirdi.

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