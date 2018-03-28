10 saatlik kullanım ömrü sunan Huawei FreeBuds kablosuz kulaklık seti

Son dönemde küçük boyutlu stereo Bluetooth kulaklık çiftleri büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle AirPods sonrasında başlayan trend giderek yükseliyor. Huawei de bu trendde yerini aldı.

Huawei FreeBuds özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 lansmanında tanıtılan FreeBuds kablosuz kulaklık seti, piyasada sıkça rastladığımız uzun sap tasarımını temel alıyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan kulaklıkların AirPods modelinden çok daha iyi gürültü engelleme yaptığı ifade ediliyor.

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Tek şarjda 10 saate yakın kullanım ömrü sunan kulaklıklar bu açıdan da AirPods’un önünde. Ayrıca yatay olarak yerleştirildiği koruma kutusundaki dahili batarya ekstra şarj imkanı da sunuyor.

3.5mm kulaklık girişinin kaldırıldığı Huawei P20 serisi için FreeBuds iyi bir seçim olabilir. Elbette 159 Avro fiyat etiketi görmezden gelinirse. FreeBuds haricinde Huawei aktif gürültü engelleme yapan ve DAC amplifikatör barındıran iki kablolu kulaklık daha duyurdu. Satışlar kısa süre içerisinde başlayacak.