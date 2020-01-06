Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı

    2018 yılında duyurulan ve kitlesel fonlama yoluyla bağış toplayan elektrikli diş fırçası Y-Brush sonunda şipariş verilebilir hale geldi. Üretici FasTeesH, Y-Brush'ı CES 2020'de de tanıtıyor.
    2 hf.
    7,3b
    1
    19
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Fransa merkezli FasTeesH’in CES 2019 kapsamında tanıttığı ve dişleri sadece 10 saniye içinde fırçalayan Y-Brush nihayet satışa hazır hale geldi. İlk duyurusu 2018 yılında yapılan ve kitlesel fonlama yoluyla 165 bin dolar bağış toplayan şirket, elektrikli dış fırçasını CES 2020’nin hemen öncesine yetiştirmeyi başardı. FasTeesH fuar kapsamında da ürünün tanıtımına devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor

    Ayrıca Bkz. "2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi"

    Sıradan dış fırçaları yerine sporcu ağızlığına benzer bir fırçalama başlığına sahip Y-Brush, kare şeklinde tasarlanmış güç ünitesine bağlı. Dişlere 45 derece açıyla temas eden naylon kıllara sahip başlık alt ve üst dişlerin fırçalanma işlemini 5’er saniyede gerçekleştiriyor. Diş macununu ağızlık şeklindeki başlığın içine koyduğumuz ürün, üç adet titreşim moduna sahip. FasTeesH’ e göre tam dolu batarya Y-Brush’a bir ay kullanım sunuyor.

    10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı

    Fırçalama başlığının her altı ayda bir değiştirilmesini tavsiye eden şirket, Çocuk ve yetişkin olmak üzere iki boya sahip parçanın satış fiyatını 30 dolar belirlemiş. Y-Brush’ın kendisi, USB şarj adaptörü, diş macunu sürmeye yarayan uygulayıcı ve iki adet başlığın konulabildiği koruma kabı ile gelen kitin fiyatı ise 125 dolar. Siparişin buradan  verilebileceği ürün, mart ayı içinde gönderilmeye başlanacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/05/ybrush-10-second-electric-toothbrush-final/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    labtek38 2 hf. en beğenilen
    Videodaki kullanılan macun miktarıyla ben 10 gün diş fırçalıyorumdur. Bu nasıl macun israfı.
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Dişlerimiz florür ememedikten sonra neye yarar. İki dakika gibi uzun bi süreyi ayırmamızın sebebi florür emilimini sağlamak zaten.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    onatba 2 hf. DH Misafiri
    Eskiden florurmu varmis. Peh... Floruru emdiriyozda ne degisiyor. Gene curuk gene curuk...

    Tek care ortodonti + dis ipi
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    C.CEMİL 1 hf.
    bu nasıl bir şey ya nenemin dedemin takma dişlerine benziyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cabriyo 1 hf.
    iş görmez. hijyen açısından başlığı değiştirim desen maliyetli olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    general4242 2 hf. .Müdür.
    1 adet diş fırçasını 3 yıl boyunca kullaniyorsaniz 30 yıl yeter efenim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    .Müdür. 2 hf.
    125 dolar vergisiz hesaplasam 750 lira civarı yapar.
    Hadi bu koyduğu macun kadar değilde normal her zamanki kadar koydugumuzu hesap edersek 750 liraya ben iyi bi migros kampanyasında 60 tane diş macunu ve ek olarak 10 civarı orta kalite diş fırçası alırım. Buda sanırsam bana 30 yıl yeter. 2 dkda zahmet ederiz heral. Yani biz dh ölücüleri olarak bu ürünün müşteri portföyünde değiliz. Dağılabilirz.

    Edit: Anam bide her 6 ayda 30 dolara başlık alacakmışız. Yürüyün lan ordan. Alan kerizdir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    malifural 2 hf.
    sarmadı beni tutmaz bu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Paetzold 2 hf.
    Yıllardır normal şekilde diş fırçalıyorum bu yaşıma kadar diş ağrısı hiç çekmedim. Diş ipi çok önemli tabi. Diş ipi kullandıktan sonra o anki rahatlamayı anlatamam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Yeni bir şey denemek isteyenler için olabilir ama şimdilik 2 dakikalık diş fırçalamanın yerine bunu almak pek akıl karı değil. Gerçi elektrikli diş fırçasına karşı da önyargımız vardı ama şimdi onsuz diş fırçalamayı düşünemiyoruz bile, belki gelecekte cazip gelir belli olmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kulak Misafiri 2 hf.
    Kadının sürekli gerdan kırması nedir allasen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sarı Mucit 2 hf.
    Misvak varken gerek yok buna
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    agent1453 2 hf.
    Yenilik diye tüketimi arttıracak şeyler üretiliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7256 kez okundu.
    19 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ces2020, elektrikli diş fırçası ve
    4 etiket daha Diğer Elektronik Cihazlar Donanım Gökhan Gülsün Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor 2 hf. Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu 2 hf. DisplayHDR 1400 sertifikalı Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü duyuruldu 2 hf. Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı 2 hf. Yeni nesil traş bıçağı | Kendinden ısıtmalı 2 hf. Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe 2 hf. Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın 2 hf. Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor 2 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi 2 hf. Kalem pilde devrim! Tenavolts kalem pil ön inceleme 2 hf. Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı 2 hf. Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı 2 hf. Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek 2 hf. Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir 2 hf. Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak 2 hf. İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu 2 hf. Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi 2 hf. Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı 2 hf. Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi 2 hf. Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı Sonraki Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor 2 hf. Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı 2 hf. ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor 2 hf. 2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi 2 hf. Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi 2 hf. 2si1 | Yeni Metrobüsler, İstanbul'u coşturacak 2 hf. ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi 2 hf. Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı 2 hf. Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor 2 hf. ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor 2 hf. XFX RX 5600 XT THICC II sızdı 2 hf. Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı 2 hf. WhatsApp'e de reklamlar geliyor 2 hf. Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor 2 hf. Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi 2 hf. Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı 2 hf. 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı 2 hf. Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi 2 hf. Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim