10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı

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Fransa merkezli FasTeesH’in CES 2019 kapsamında tanıttığı ve dişleri sadece 10 saniye içinde fırçalayan Y-Brush nihayet satışa hazır hale geldi. İlk duyurusu 2018 yılında yapılan ve kitlesel fonlama yoluyla 165 bin dolar bağış toplayan şirket, elektrikli dış fırçasını CES 2020’nin hemen öncesine yetiştirmeyi başardı. FasTeesH fuar kapsamında da ürünün tanıtımına devam ediyor.

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Sıradan dış fırçaları yerine sporcu ağızlığına benzer bir fırçalama başlığına sahip Y-Brush, kare şeklinde tasarlanmış güç ünitesine bağlı. Dişlere 45 derece açıyla temas eden naylon kıllara sahip başlık alt ve üst dişlerin fırçalanma işlemini 5’er saniyede gerçekleştiriyor. Diş macununu ağızlık şeklindeki başlığın içine koyduğumuz ürün, üç adet titreşim moduna sahip. FasTeesH’ e göre tam dolu batarya Y-Brush’a bir ay kullanım sunuyor.

Fırçalama başlığının her altı ayda bir değiştirilmesini tavsiye eden şirket, Çocuk ve yetişkin olmak üzere iki boya sahip parçanın satış fiyatını 30 dolar belirlemiş. Y-Brush’ın kendisi, USB şarj adaptörü, diş macunu sürmeye yarayan uygulayıcı ve iki adet başlığın konulabildiği koruma kabı ile gelen kitin fiyatı ise 125 dolar. Siparişin buradan verilebileceği ürün, mart ayı içinde gönderilmeye başlanacak.

https://www.engadget.com/2020/01/05/ybrush-10-second-electric-toothbrush-final/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl

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