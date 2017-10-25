Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar:

Operatör hizmetinin yanında eğlence, müzik, televizyon ve eğitim hizmetleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Turkcell bu defa yerli arama motoru ile karşımıza çıkıyor. Firma, uzun bir süredir dedikoduları dönen yerli arama motoru Yaani'yi duyurdu.

Android ve iOS Uygulaması Yayında

Yaani üzerinde iki yıldan uzun bir çalışmalar yapıldı ve Türkçe diline özel düzenlemeler yapıldı. Yaani şimdilik sadece mobil uygulamalar üzerinden kullanılabiliyor. Yakın zamanda web sitesi üzerinden de kullanılabilecek. Yaani'nin Android ve iOS uygulaması indirilebilir durumda.