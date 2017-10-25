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Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar:

Turkcell, yerli arama motorou Yaani'yi duyurdu. Türk mühendisler tarafından üretilen Yaani, Türkçe diline özel algoritmalar içeriyor. İşte Yaani hakkında tüm detaylar:
1 yıl
30,5b
1
144
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Operatör hizmetinin yanında eğlence, müzik, televizyon ve eğitim hizmetleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Turkcell bu defa yerli arama motoru ile karşımıza çıkıyor. Firma, uzun bir süredir dedikoduları dönen yerli arama motoru Yaani'yi duyurdu.

Android ve iOS Uygulaması Yayında 

Yaani üzerinde iki yıldan uzun bir çalışmalar yapıldı ve Türkçe diline özel düzenlemeler yapıldı. Yaani şimdilik sadece mobil uygulamalar üzerinden kullanılabiliyor. Yakın zamanda web sitesi üzerinden de kullanılabilecek. Yaani'nin Android ve iOS uygulaması indirilebilir durumda.

Yaani ile tutulan bilgiler Turkcell'in Türkiye'deki sunucularında tutulacak. Tüm operatör kullanıcıları tarafından kullanılabilir olacak ancak diğer Turkcell servislerinde olduğu gibi Turkcell müşterilerine özel avantajlar sunulacak.

Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar:

Yaani'yi indiren Turkcell kullanıcılarına indirdikleri için 1 GB ve kullandıkları zaman da ekstra 1 GB internet hediye edilecek. Turkcell kullanıcılarının arama sonucu görüntülediği sayfalar, mobil tarifelerine yansıtılmayacak. Arama sonuçlarına tıklanarak gidilen sitelerin mobil kullanımı, internet paketinizi etkileyecek.

Yaani alışveriş sitelerindeki ürünlerin fiyat bilgisini gösterecek ve fiyat karşılaştırması yapılabilecek. Güvenli arama özelliği sayesinde dileyen kullanıcılar +18 ve şiddet içerikli sonuçları filtreleyebilecek.
Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar:
Lokasyon tabanlı çalışacak Yaani, diğer arama motorlarından farklı olarak yerel sonuçlar sunulacak. Örneğin bir film araması yapıldığında konumunuza en yakın seans bilgilerini görüntülenebilecek.
Yaani, öğrenen yapay zeka algoritmaları kullanılarak 100'e yakın Türk mühendisi tarafından oluşturuldu. Turkcell'in açıklamalarına göre Yaani, diğer arama motorlarından tamamen bağımsız çalışıyor. Google, Yandex gibi firmalarla işbirliği söz konusu değil.

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S.Vettel 1 yıl en beğenilen
-Yerli arama motoru yapmamız lazım ne yapalım?
-Google ya da Yandex e yonlendirip bi banner bastik mi bu is tamamdir.
-Gel yarin ise basla
1 Yanıt Yanıtla +134
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bilgehankalkan 1 yıl
Geliyoo Google ile anlaşmalıydı bunlar da Yandex ile anlaşmışlar. Al birini vur ötekine, gelsin devletten paralar.
Ekleme: Haber güncellenmiş, Yandex ve Google ile işbirliği yok, Ntent ile var. Ntent'te çalışan Türkler var ama Turkcell ile ilgili hiçbir detay ve açıklama bulamadım.
Türkçe: tr.ntent.com/...
Rusça: ru.ntent.com/...
İngilizce: us.ntent.com/...
Kazakça: kz.ntent.com/...
Geliyoo Google ile anlaşmalıydı bunlar da Yandex ile anlaşmışlar. Al birini vur ötekine, gelsin devletten paralar.Ekleme: Haber güncellenmiş, Yandex ve Go...
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2 Yanıt Yanıtla +76
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DelikanliCekirge 1 yıl
Yaani de 30 kere arama yapana 10 GB kampanyası yakında gelir onu bekleyin arkadaşlar
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1 Avatar
ogameci 1 yıl
indirdim 1gb gelmedi
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dj.trust.06 1 yıl
eskiden yerli mali haftasi/gunu diye bir olay vardi,noldu ona sonradan,duyan bilen varmi?
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They Killed Kenny 1 yıl
Yakında googleyi yasaklarlar buna da basarlar sansürü hiç bir haberi bulamayız artık hadi hayırlı olsun.
Ayrıca yaani diye isim mi olur? Bizim ülkedeki vizyon bu kadar işte harf tekrarı yapınca sokak ağzı ile yazınca havalı filan oluyorlar teknolojik oluyorlar.
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suicide 1 yıl
Al google dan sonuclari olsun sana yaaaani. sonra baktin yemiyor sadece uygulamadan arama yapmaya cevir isi. sanki sniffingle anlasilmiyor uygulama olunca. hala daha burda savunanlar var birde

kaldi ki kisisel bilgilerimi google a versek en fazla reklam/spam derdimiz olur. turkcell e kaptirirsak iki gun sonra birilerinin isine gelmeyince kapina polisi dayarlar keyiflerince.
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pissed.Fox 1 yıl
Afeerin. İ harfinin noktasınıda nazar boncuğu yaptık mı tamamdır.
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ecrasniann 1 yıl
az önce bildirim geldi, 31 ekime kadar yaani üzerinden 5 farklı arama yap 1 gb hediye diye, yaptm ama daha gelen giden yok.
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KuvvetMira27 1 yıl
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ecrasniann 1 yıl
yükledim 1 gb geldi, sevdim kullanıyorum
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delgado.11 1 yıl
Eee yaaani ?
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featfromcrash 1 yıl
insanlar artık yemiyor =) interneti kapan siliyor uygulamayı.
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