Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar:

Android ve iOS Uygulaması Yayında
Yaani üzerinde iki yıldan uzun bir çalışmalar yapıldı ve Türkçe diline özel düzenlemeler yapıldı. Yaani şimdilik sadece mobil uygulamalar üzerinden kullanılabiliyor. Yakın zamanda web sitesi üzerinden de kullanılabilecek. Yaani'nin Android ve iOS uygulaması indirilebilir durumda.
Yaani ile tutulan bilgiler Turkcell'in Türkiye'deki sunucularında tutulacak. Tüm operatör kullanıcıları tarafından kullanılabilir olacak ancak diğer Turkcell servislerinde olduğu gibi Turkcell müşterilerine özel avantajlar sunulacak.
Yaani'yi indiren Turkcell kullanıcılarına indirdikleri için 1 GB ve kullandıkları zaman da ekstra 1 GB internet hediye edilecek. Turkcell kullanıcılarının arama sonucu görüntülediği sayfalar, mobil tarifelerine yansıtılmayacak. Arama sonuçlarına tıklanarak gidilen sitelerin mobil kullanımı, internet paketinizi etkileyecek.
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-Google ya da Yandex e yonlendirip bi banner bastik mi bu is tamamdir.
-Gel yarin ise basla
Ekleme: Haber güncellenmiş, Yandex ve Google ile işbirliği yok, Ntent ile var. Ntent'te çalışan Türkler var ama Turkcell ile ilgili hiçbir detay ve açıklama bulamadım.
Türkçe: tr.ntent.com/...
Rusça: ru.ntent.com/...
İngilizce: us.ntent.com/...
Kazakça: kz.ntent.com/...