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    100 milyon yıllık "kuşumsu dinozor" kafası, kehribar içinde korunmuş hâlde bulundu

    Bugüne kadar bulunabilmiş en küçük dinozorlardan biriyle tanışın! Kehribar taşında korunan buluntu, günümüz kuşlarının da atasal kökeninde yer alıyor. Detaylar haberimizde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Mertcan Erice
    Yazar
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    En küçük dinozorlardan biri, Myanmar'da bir kehribarın içinde hapsolmuş hâlde bulundu. Gagasıyla birlikte 14 milimetre uzunluğunda kafası olan dinozor-kuş arası bu canlı, yaklaşık 100 milyon yıl yaşında! Küçük kafa, günümüz kuşlarının eski atalarından (veya akrabalarından) biri. Boyutu itibariyle, yaşayan en küçük kuş türü olan arı sinek kuşuna benziyor.
    100 milyon yıllık
    Tam Boyutta Gör

    Arı sinek kuşu (Mellisuga helenae) - Görsel: Pixabay
    "Küçük kafa"ya bilimsel isim olarak Oculudentavis khaungraae denildi. Canlının görece büyük göz yuvaları, kafasının yanlarında konumlanmış. Gözleri ise gelen ışığı kısıtlayan küçük açıklıklara sahip. Bu özellikler, onun gün boyunca aktif olduğuna dair önemli ipuçlarından.
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    Oculudentavis'in alt ve üst çenesinde toplam 100 civarında keskin diş var. Öyle ki, kendine benzeyen fosiller içinde; en fazla sayıda keskin dişi olan buluntu bu! Belli ki böcekleri ve diğer küçük omurgasız canlıları rahatlıkla yiyebilen avcı bir türdü. Araştırmacılar, kuş benzeri dinozorun Myanmar'da yaşadığı muhtemel bölgeden ötürü; ada cüceliği denen durumun gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyor.
     
    Oculudentavis khaungraae'yi böcek avlarken tasvir eden sanatsal bir çalışma (Han Zhixin-Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi)
    Canlılar bazı izole adalarda, buralardaki iklim ve çevre koşullarından ötürü, cüce olacak şekilde evrimleşebiliyorlar. Endonezya'nın Flores (Java) Adası da bunun etkileyici örneklerinden biri. Adada keşfedilen on binlerce yıllık insan, fil gibi canlı kalıntıları cüce boyutlarda. Buradaki meşhur cüce insan buluntuları, Hobbit takma adıyla biliniyor ve Homo floresiensis tür adına sahip. Hobbit, yaklaşık 1 metre boyunda ve beyni ortalama 420 santimetreküp büyüklüğünde (Günümüz insanı: ort. 1350 santimetreküp).
    Şimdi tekrar kuşumsu dinozorumuza dönelim. Kehribar içinde, vücudunun tamamı bulunmadığı için; diğer kuş benzeri dinozorlarla nasıl bir ilişkisi olduğu ve uçup uçamadığı gibi bilgiler henüz kesinlik kazanmış değil. Araştırmacılar bu türün, günümüzden yaklaşık 150-120 milyon yıl önce yaşamış canlılar olan Archaeopteryx ve Jeholornis'e benzeyen; nispeten ilkel bir kuş grubuna ait olduğundan şüpheleniyor. 
    Kuşların evrimiyle ilgili bu yeni keşif, Nature dergisinde yayınlandı. 


    https://www.sciencemag.org/news/2020/03/head-tiny-dinosaur-found-trapped-amber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dişlerinin olması, göz yapısının kuştan çok sürüngenlere benzemesi, kafatası kemiklerinin kuşlardaki gibi kaynaşmamış olmasi nedeniyle bir ara tür oluyor.
    Yorumu gör »     heyula07
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    Feyzuli 1 hf. en beğenilen
    Ölmeden dinozor sevelim türetin hemen.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    alito (A. Teyfik Görmez) 6 gün Feyzuli
    O da seni sevebilir ki tavsiye etmem. Genelde sevdiklerini yiyor bunlar.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    bildiğin kuş bazı diğer siteler dinazor kuş evrimi diye yine saçmalamış. bugün bundan bin kat tuhaf kuşlar var, bunu görsem serçe derdim??
    4 Yanıt Yanıtla +8
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 1 hf. KaleyDeskop
    bunu görsem serçe derdim??

    bende cahillik filtresini takınca file benzettim..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 hf. KaleyDeskop
    Hep derim burda da diyorum, Göbeklitepe bu keşifler konusunda ön yargılarımı kırdı geçirdi. Adamlar kafa bulmuş dinazor bulduk diye seviniyor. İlla kuşla dinazor arasında bağ kurmaya çabalıyor. Elindekilerle anca bu kadar yorum yapabiliyorlar.
    Yanıtla +2
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    heyula07 1 hf. editörün seçimi
    Dişlerinin olması, göz yapısının kuştan çok sürüngenlere benzemesi, kafatası kemiklerinin kuşlardaki gibi kaynaşmamış olmasi nedeniyle bir ara tür oluyor.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    bildğin sinek kuşunu dinazor yapmak? videodaki görsellerde hayal ürünü. bir tarafta gerçek kehribarda korunmuş bir canlı var bir tarafta hayaller.
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    DH Misafiri 4 gün
    bilim modern zamanın putudur kırabilene aşk olsun...
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    taktaktakirdama (Yunus Karagül) 5 gün
    bundan iyi tesbih yapılır hee.
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    muratkaya (Murat KAYA) 6 gün
    İçinden bozulmamış bir DNA izole edilse...
    Sonra klonlansa... Çok süper olurdu :)
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    neden bir başka kuş türü olarak görmüyorsunuz da anında ara geçiş formu diyorsunuz hiç anlayamıyorum. Basitçe bir kuş türü olarak değerlendirmek zor olmamalı. Evrim teorisi büyük bir romandan ibaret eğer her söyleneni bilim olarak kabul etmezsiniz. kuş türlerini bir araştırın öyle garip türler varki bazıları dinazor türlerine çok benziyor, şimdi kalkıp dinazorlardan ara geçiş formu çıkarımı yapmak mantıkl mı?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    heyula07 1 hf. editörün seçimi
    Dişlerinin olması, göz yapısının kuştan çok sürüngenlere benzemesi, kafatası kemiklerinin kuşlardaki gibi kaynaşmamış olmasi nedeniyle bir ara tür oluyor.
    Yanıtla +5
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    Feyzuli 1 hf. en beğenilen
    Ölmeden dinozor sevelim türetin hemen.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    bildiğin kuş bazı diğer siteler dinazor kuş evrimi diye yine saçmalamış. bugün bundan bin kat tuhaf kuşlar var, bunu görsem serçe derdim??
    4 Yanıt Yanıtla +8
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    Okimiku (Hasan Baykal) 1 hf.
    Ne güzel tespih yapardık bizde çıksa
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    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    evrim, paleontoloji ve
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