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    1000 yıl önce Dünya'ya çarpan Mars taşı, evine geri dönüyor

    NASA, yarın Perseverance gezginiyle birlikte bir de küçük bir Mars meteoritini uzaya fırlatacak. Küçük Mars taşının yaklaşık 1000 yıl önce Dünya'ya çarptığı tahmin ediliyor.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1000 yıl önce Dünya'ya çarpan Mars taşı, evine geri dönüyor

    NASA'nın yarın fırlatacağı tarihi Perseverance misyonunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Uzay ajansı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, yüzlerce yıl önce Dünya'ya çarpan Mars meteoriti SaU 008'den küçük bir parça yarın Perseverance gezginiyle birlikte evine geri gönderilecek. 

    SaU 008 isimli meteoritin yaklaşık 600 bin yıl önce Mars'tan ayrıldığı ve yine yaklaşık 1000 yıl önce de Dünya yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor. Bilim insanları ise taşı ilk kez 1999 yılında Umman'da keşfetmiş. SaU 008 Perseverance görevinden önce Londra'da Doğal Tarih Müzesi'nde sergileniyordu.

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    Konuyla ilgili BBC'ye bazı açıklamalar yapan Prof Dr Caroline Smith,"Bu küçük taşın hayat hikayesi epey ilginç. 450 milyon yıl önce oluşmuş ve yaklaşık 600-700 bin yıl önce bir asteroit veya kuyruklu yıldızın etkisiyle Mars'tan uzaya fırlatılmış. Uzayda yüz binlerce yıl sürüklendikten sonra nihayet kendisini Dünya'da bulmuş. Tam olarak emin değiliz ancak 1000 yıl önce Dünya'ya ulaştığını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    NASA'nın Perseverance görevindeki en büyük hedeflerinden birisi Mars'ta yaşam izleri aramak olacak. SaU 008 taşının burada önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor. NASA'lı bilim insanlarının ifadelerine göre Perseverance gezgini, Mars yüzeyinde incelemelere başlamadan önce SaU 008'i kullanarak dedektörlerini kalibre edecek. Tabi NASA'nın dedektörleri başka yollardan kalibre etme imkanı da var, ancak SaU 008'in kullanılmasının burada önemli bir reklam ve tanıtım imkanı sunduğu belirtiliyor. SaU 008 kullanılmasaydı elbette biz bu haberi yapıyor olmazdık.

    NASA, Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek istiyor

    30 Temmuz'da fırlatılacak olan Perseverance gezgini, Şubat 2021'de 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri'ne indirilecek. Jezero Krateri'nin bundan milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göle ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yani yaşam izleri aramak için çok uygun bir ortam. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlarıyla birlikte buranın jeolojisini ve toprak yapısını inceleyecek.

    NASA ayrıca Perseverance görevinde, yaklaşık 10 yıl sürecek olan dev bir planın da ilk adımını atmaya hazırlanıyor: Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek. Perseverance gezgini önümüzdeki yıllarda Kızıl Gezegen'in yüzeyinde onlarca farklı örnek maddeler toplayacak. Bu örnek maddeler daha sonra 2020'li yılların ortasında fırlatılacak olan bir başka bir uzay aracı tarafından teslim alınacak ve 2031 yılında Dünya'ya geri getirilecek. Böylece ilk insanlı Mars görevlerinden önce bilim insanları Mars toprağını inceleme fırsatı yakalayacak.



    Kaynakça https://www.sciencealert.com/here-s-why-we-re-returning-a-rock-to-mars-after-600-000-years https://www.bbc.com/news/science-environment-53491555 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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