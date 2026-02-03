Elon Musk’tan tarihi adım: SpaceX, xAI’ı rekor bir anlaşmayla satın aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, pazartesi günü yaptığı açıklamada, uzay ve yapay zeka alanındaki hedeflerini birleştirmek amacıyla SpaceX’in yapay zeka girişimi xAI’ı satın aldığını duyurdu. Bu hamle, AI, roket teknolojisi, uzay tabanlı internet, doğrudan mobil cihaz iletişimi ve X platformunu tek çatı altında topluyor.

Birleşme, Musk’ın veri merkezi yatırımlarını güçlendirme ve Alphabet’in Google’ı, Meta, Amazon destekli Anthropic ile OpenAI gibi rakiplerle rekabet etme stratejisinde de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında SpaceX’in değeri 1 trilyon dolar, xAI’in değeri ise 250 milyar dolar olarak belirlendi. xAI yatırımcıları, ellerindeki her xAI hissesi için 0,1433 SpaceX hissesi alacak. Bazı xAI yöneticileri ise hisse yerine hisse başına 75,46 dolar nakit talep edebilecek. Musk, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu, SpaceX ve xAI'nin misyonunda sadece yeni bir bölüm değil, yeni bir kitap başlıyor: Evreni anlamak ve bilincin ışığını yıldızlara yaymak için duyarlı bir güneş yaratmak!” dedi.

Dünyanın en büyük birleşme ve satın alma anlaşması

Öte yandan bu satın alma, dünyanın en büyük birleşme ve satın alma anlaşması olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu rekor, 2000 yılında Vodafone’un Almanya merkezli Mannesmann’ı 203 milyar dolarlık bir değerle devralmasıyla kırılmıştı.

Birleşme, SpaceX’in bu yıl planladığı ve değerlemesinin 1,5 trilyon doları aşabileceği öngörülen halka arz sürecinden önce gerçekleşiyor. Bu hamle, Musk’ın Tesla, Neuralink ve The Boring Company’yi kapsayan iş imparatorluğunu daha sıkı ve birbirini destekleyen bir ekosistem haline getiriyor. Yatırımcılar ve analistler, bu birleşik yapıyı gayri resmi olarak “Muskonomi” olarak adlandırıyor.

Musk, kendi şirketlerini birleştirme noktasında deneyimli. Geçen yıl sosyal medya platformu X’i xAI’a dahil ederek AI girişiminin veri ve dağıtım erişimini artırmış, 2016 yılında ise Tesla hisselerini kullanarak SolarCity’i satın almıştı.

Anlaşma, yönetişim, değerleme ve çıkar çatışmaları açısından düzenleyiciler ve yatırımcılar tarafından yakından incelenebilir. Ayrıca mühendislerin, özel teknolojilerin ve sözleşmelerin şirketler arasında hareket etmesi olasılığı da denetim konusu olacak. SpaceX, NASA, Savunma Bakanlığı ve istihbarat ajansları ile milyarlarca dolarlık sözleşmelere sahip olduğundan, bu kurumlar birleşme ve satın almaları ulusal güvenlik ve diğer riskler açısından inceleme yetkisine sahip.

Uzay tabanlı veri merkezlerine doğru büyük bir adım

Tam Boyutta Gör SpaceX ise çok kısa bir süre önce FCC’ye yaptığı başvuruda 1 milyon uydudan oluşan yörüngesel veri merkezi kurmak istediğini duyurdu. Tüm bunlar xAI ile SpaceX’in hedeflerini ortak bir zemine de çekiyor. Musk’a göre SpaceX, ton başına 100 kW (kilovat) hesaplama kapasitesine sahip uyduları yılda 1 milyon ton olacak şekilde fırlatması halinde, yıllık 100 GW (gigawatt) ek kapasite sağlayabileceğini ve nihayetinde yıllık toplam hesaplama gücünü 1 TW (terawatt) seviyesine çıkarabileceğini açıkladı.

Musk, yayınladığı yazıyı şu sözlerle tamamladı; “Uzay tabanlı veri merkezlerini gerçeğe dönüştürerek ortaya çıkardığımız yetenekler, Ay'da kendi kendine büyüyen üsleri, Mars'ta bütün bir medeniyeti ve nihayetinde Evrene doğru genişlemeyi finanse edecek ve mümkün kılacaktır. Bilincin ışık konisi için yaptığınız ve yapacağınız her şey için teşekkürler. Ad Astra!”

