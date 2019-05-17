105TL fiyat etiketine sahip Steep PC sürümü bu hafta ücretsiz

Bir dönem Ubisoft’un en popüler oyunları arasında yer alan Steep kısa bir süreliğine PC platformunda tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Kampanya firmanın Uplay platformu için özel olarak düzenleniyor.

Steep nasıl bir oyun?

2016 sonlarında piyasaya sürülen Steep, açık dünya spor/yarış oyunlarından birisi. Kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü ve wingsuit uçuşu gibi extreme sporları da barındıran yapım, bizleri Alpler’e ve Alaska’nın soğuk yamaçlarına götürüyor.

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Kısa sürede olumlu yorumlar almayı başaran oyun gerek grafikleri gerekse de birbirinden heyecanlı bölümleriyle oyuncuların ilgisini çekmişti. Hali hazırda Steam üzerinde oyun 105TL fiyat etiketine sahip.

Kampanya 22 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bugüne kadar deneme fırsatı olmayan ve iki yıl önce yapılan ilk kampanyayı kaçıranlar için iyi bir fırsat olabilir.

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