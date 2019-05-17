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105TL fiyat etiketine sahip Steep PC sürümü bu hafta ücretsiz

Bir dönemin en dikkat çeken açık dünya spor/yarış oyunları arasında yer alan "Steep", düzenlenen kampanya ile 22 Mayıs tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
6,5b
1
12
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem Ubisoft’un en popüler oyunları arasında yer alan Steep kısa bir süreliğine PC platformunda tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Kampanya firmanın Uplay platformu için özel olarak düzenleniyor.

Steep nasıl bir oyun?

2016 sonlarında piyasaya sürülen Steep, açık dünya spor/yarış oyunlarından birisi. Kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü ve wingsuit uçuşu gibi extreme sporları da barındıran yapım, bizleri Alpler’e ve Alaska’nın soğuk yamaçlarına götürüyor.

Ayrıca Bkz. "Epic Games Store üzerinde çılgın indirimler "

Kısa sürede olumlu yorumlar almayı başaran oyun gerek grafikleri gerekse de birbirinden heyecanlı bölümleriyle oyuncuların ilgisini çekmişti. Hali hazırda Steam üzerinde oyun 105TL fiyat etiketine sahip.

Kampanya 22 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bugüne kadar deneme fırsatı olmayan ve iki yıl önce yapılan ilk kampanyayı kaçıranlar için iyi bir fırsat olabilir.

İndirme bağlantısı


 

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alptughan 3 hf.
en son yaz indirimde 35 liraya alıp 2 saat oynadım oyun şimdi çöp oldu pra tabi. dlc bağımlılı destiny 2 den kat ve kat fazla.
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cuhadarzade 3 hf.
teşekkürler ekledim
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cuhadarzade 3 hf.
steam de eklemeye çalışırken hala 105 tl ücret görünüyor nasıl yapılacak ? ilk kez ekleme yapacağım o sebeple bilgim yok.
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joster35 3 hf. cuhadarzade
Steamden değil Uplayden ekleyeceksiniz.
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SainstFurkanKa 3 hf.
Belirtilen süre zarfında oyunu hesabınıza eklerseniz ömür boyu sizin oluyor.
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ThePscho 3 hf.
Yani bunu bir kez indirdiğimiz zaman silsek dahi ömür boyu bizim mi oluyor ?
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VideSupra 3 hf. ThePscho
evet
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heyysanadiyom 3 hf.
allah bereket versin attım hesaba ...
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Hacxtr 3 hf.
tamamen ücretsiz sahip olunabiliyordu sanki.
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ALKaraca 3 hf.
İki haftalığına ücretsiz oyunu kim ne yapsın.Ücretsiz olacaksa tam olmalıydı.
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bodyman700 3 hf.
Yanlış anlamışsınız iki haftalık süre içerisinde ücretsiz sahip olabiliyorsunuz.
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general4242 3 hf.
Tamamen ücretsiz değil mi zaten ?
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