Battlefield 6 multiplayer modu tanıtıldı: İşte yeni haritalar ve oyun modları

Tam Boyutta Gör Battlefield 6 çok oyunculu tanıtım etkinliği sürüyor. Yeni multiplayer haritaları, oyun modları, ücretsiz Battle Royale açıklanırken, Battlefield’ın yeni savaş ortamını önceden görmek isteyenler için beta tarihleri duyuruldu.

Battlefield 6 multiplayer haritaları

Battlefield 6'nın haritaları, yakın mesafe çatışmaların yanı sıra tank ve jetlerin savaşın gidişatını değiştirmek için kullanılabileceği daha geniş, açık alanlar sunacak. Her zamanki gibi, yıkım ön planda ve haritadaki ortam, oyuncuların eylemlerine göre değişecek. Şimdiye kadar duyurulan haritalar şunlar:

Operation Firestorm

Upper Town (Cebelitarık)

Cairo (Mısır)

Ayni District (Tacikistan)

Brooklyn (ABD)

Battlefield 6 oyun modları

Ayrıca, Conquest, Breakthrough, Rush, Team Deathmatch, Squad Deathmatch, Domination, King of the Hill ve oyuncuları son doruk noktasına ulaşan savaşa iten yeni bir oyun modu olan Escalation dahil olmak üzere bir dizi oyun modu duyuruldu.

Battlefield 6 Portal

Battlefield 6'nın oyuncuların haritaları ve modları sıfırdan tamamen özelleştirmek ve oluşturmak için her zamankinden daha fazla araç kullanmalarına olanak tanıyan gelişmiş Portal deneyimi sunacağı da duyuruldu. Oyuncular, Portal modlarında ilerleme ve deneyim kazanabilecek.

Ücretsiz Battle Royale

EA, Battlefield 6'nın ana oyuna ek olarak ücretsiz oynanabilecek Battle Royale moduna sahip olacağını resmen duyurdu. Oyun moduyla ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da, modun hem standart Battle Royale deneyimi hem de Gauntlet adlı daha rekabetçi oyun modu içereceğini biliyoruz. Oyun modu önümüzdeki haftalarda Battlefield Labs’e gelecek.

Battlefield 6 beta tarihleri

Ağustos ayında, Battlefield 6’nın iki beta sürümü olacak. İlk beta sürümü 7 Ağustos’ta başlayacak, 10 Ağustos'a kadar sürecek ve PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için mevcut olacak.

14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci bir beta sürümü olacak; bu sürüm de tüm platformlarda açık olacak. Beta sürümlerinin açık mı yoksa kapalı mı olacağı konusunda ise farklı görüşler var. EA, betayı baştan sona "Açık Beta" olarak adlandırsa da, ilk iki gün Twitch dropları aracılığıyla kod alanlar veya Battlefield Labs’e katılanlar için "erken erişim" (veya kapalı) olacak.

Battlefield 6 ne zaman çıkacak?

Battlefield 6, 10 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series S|X ve PC’ye çıkış yapacak.

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Battlefield 6 multiplayer haritaları, oyun modları açıklandı

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