WB Games, yeni bir DC servis oyunu üzerinde çalışıyor

Yeni servis oyunu yolda
Suicide Squad: Kill the Justice League tek başına 200 milyon dolar zarar yazdırdı. WB Games’in son dönemde piyasaya sürdüğü diğer canlı servis tabanlı oyunlar — MultiVersus ve Harry Potter: Quidditch Champions gibi — da beklentilerin altında kaldı. Bu durum şirketin yeniden yapılanmaya gitmesine neden olurken oyunseverler WB'nin artık tek oyunculu ve daha odaklı yapımlara yöneleceğini düşünüyordu.
Yeni yayınlanan iş ilanına göre aranan yönetici yapımcı, oyunun lansman sonrası içerik yönetimini ve servis stratejisini üstlenecek, oyuncu etkileşimini sürdürmek için sektörel eğilimleri yakından takip edecek. Pozisyonun en dikkat çeken detayı ise oyunun DC Comics evrenine dayalı olacağı. Bu ara ilan WB Games Montreal için açılmış durumda, dolayısıyla oyunu bu stüdyo geliştirecek.
Bu proje, yakın zamanda Wonder Woman oyununu geliştiren Monolith Productions stüdyosunun kapanmasının ardından gündeme geldi. Monolith, Middle-earth: Shadow of Mordor serisiyle biliniyor ve meşhur Nemesis System teknolojisini Wonder Woman oyununa taşıma hazırlığındaydı. Stüdyonun kapanışı, bu projenin de iptal edildiği yönündeki söylentileri güçlendirmişti. Öte yandan WB Games’in yeni servis oyunu hakkında henüz detaylar oldukça az. Dolayısıyla hangi karakter ve karakterler üzerine şekilleneceği belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: