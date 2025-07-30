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    GTA 6'nın fiyatı ve sürüm paketleri sızdırıldı: Ne kadar olacak?

    GTA 6'nın çıkış tarihi netleşmişken şimdi de oyunun sürüm seçenekleri ve fiyat bilgileri ortaya çıktı. Üç farklı sürümle satışa sunulması beklenen oyuna erken erişim mümkün olacak.

    GTA 6'nın fiyatı ve sürüm paketleri sızdırıldı: Ne kadar olacak? Tam Boyutta Gör
    Son yılların en çok beklenen oyunu olan GTA 6, bildiğiniz gibi 26 Mayıs 2026'da oyunseverlerle buluşacak. Ancak bu tarih yaklaşırken yepyeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, oyunun üç farklı sürüm halinde satışa çıkacağı  ve bu sürümlere bağlı olarak kademeli erken erişim imkânı tanınacağı sızdırıldı. Kaynağı ise daha önce çeşitli oyun duyurularını önceden paylaşmasıyla bilinen Millie A.

    GTA 6'nın fiyatı ve sürüm paketleri sızdırıldı

    Paylaşılan bilgilere göre Grand Theft Auto VI, Standart, Deluxe ve Premium olmak üzere üç farklı paketle raflarda yerini alacak. İngiltere fiyatlandırmasına göre Standart Sürüm 69,99 sterlin, Deluxe Sürüm 89,99 sterlin ve Premium Sürüm ise 109,99 sterlin olarak listelenmiş durumda. Bu fiyatların, oyunun içerdiği içeriklerin yanı sıra GTA 6'nın online moduna erişim süresini de etkileyeceği söyleniyor.

    GTA 6 fiyatları (sızıntı)
    Versiyon Fiyatı
    GTA 6 Standart Sürüm 69,99 sterlin
    GTA 6 Deluxe Sürüm, GTA Online'a erken erişim 89,99 sterlin
    GTA 6 Premium Sürüm, GTA Online'a daha erken erişim 109,99 sterlin

    İddialara göre Premium Sürüm, oyunculara GTA 6 Online'a daha erken erişim hakkı tanıyacak. Deluxe sürüm de erken erişim sunacak ancak Premium kadar erken olmayacak. Standart sürüm ise bu avantajdan yoksun kalacak. Bu arada, GTA 6 için özel PS5 ve PS5 Pro konsol paketlerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak detaylar şu an için belirsiz.

    İngiltere fiyatları üzerinden yapılan tahminlerde, oyunun ABD'de 79,99 dolardan başlayabileceği belirtiliyor. Türkiye içinse henüz resmi bir fiyat yok ancak benzer etiketlere sahip PlayStation oyunları incelendiğinde, oyunun 3.200–4.500 TL bandında satışa sunulması muhtemel. PC sürümünün ilk etapta çıkmayacağı ise daha önceki açıklamalarda belirtilmişti.

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