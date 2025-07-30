GTA 6'nın fiyatı ve sürüm paketleri sızdırıldı: Ne kadar olacak?

GTA 6'nın fiyatı ve sürüm paketleri sızdırıldı
Paylaşılan bilgilere göre Grand Theft Auto VI, Standart, Deluxe ve Premium olmak üzere üç farklı paketle raflarda yerini alacak. İngiltere fiyatlandırmasına göre Standart Sürüm 69,99 sterlin, Deluxe Sürüm 89,99 sterlin ve Premium Sürüm ise 109,99 sterlin olarak listelenmiş durumda. Bu fiyatların, oyunun içerdiği içeriklerin yanı sıra GTA 6'nın online moduna erişim süresini de etkileyeceği söyleniyor.
|Versiyon
|Fiyatı
|GTA 6 Standart Sürüm
|69,99 sterlin
|GTA 6 Deluxe Sürüm, GTA Online'a erken erişim
|89,99 sterlin
|GTA 6 Premium Sürüm, GTA Online'a daha erken erişim
|109,99 sterlin
İddialara göre Premium Sürüm, oyunculara GTA 6 Online'a daha erken erişim hakkı tanıyacak. Deluxe sürüm de erken erişim sunacak ancak Premium kadar erken olmayacak. Standart sürüm ise bu avantajdan yoksun kalacak. Bu arada, GTA 6 için özel PS5 ve PS5 Pro konsol paketlerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak detaylar şu an için belirsiz.
İngiltere fiyatları üzerinden yapılan tahminlerde, oyunun ABD'de 79,99 dolardan başlayabileceği belirtiliyor. Türkiye içinse henüz resmi bir fiyat yok ancak benzer etiketlere sahip PlayStation oyunları incelendiğinde, oyunun 3.200–4.500 TL bandında satışa sunulması muhtemel. PC sürümünün ilk etapta çıkmayacağı ise daha önceki açıklamalarda belirtilmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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