Battlefield 6 beta tarihleri multiplayer tanıtım etkinliği öncesinde sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, Battlefield 6’nın bugün gerçekleşecek dünya çapında tanıtımının ardından hem kapalı hem de açık beta sürümlerinin Ağustos ayı içinde sunulabileceğini söylüyor.

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Battlefield 6 Kapalı ve Açık Beta Tarihleri

EA, beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını resmi olarak onaylamadı ancak Insider Gaming’in raporu ne zaman yayınlanacağına dair bir ipucu veriyor. Battlefield 6'nın kapalı betasının 7 Ağustos Perşembe günü açılması planlanıyor. Kapalı Beta, yalnızca Battlefield 6'nın bir sürümünü ön sipariş eden veya Twitch Drop aracılığıyla beta kodu alan hayranlara açık olacak. Yani, Battlefield 6'nın oynanış videolarını yayınlayacak içerik üreticilerinden birinin yayını izleyerek bu ödülü kazanmak mümkün.

Kapalı betanın iki veya üç gün süreceği söyleniyor. Ardından, 9 Ağustos'ta açık beta başlayacak. Bu beta, Battlefield 6 çalıştıran PC veya konsola sahip tüm oyunculara açık olacak. Beta, 10 Ağustos'ta sona erecek. Ancak, 14 Ağustos'ta başlayıp 17 Ağustos'a kadar sürecek ikinci bir açık beta süreci olacak.

Battlefield 6 betaları yalnızca multiplayer oynanışı içerecek, Battle Royale modu olmayacak.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri (beklenen)

Resmi Battlefield 6 sistem gereksinimleri açıklanmadı ancak Battlefield Labs platformu test için gerekli donanımı paylaştı. Battlefield 6 çıkış yaptığında sistem gereksinimlerinin değişmeyeceği belirtildi. Battlefield 6 minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5-8400

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2060

Bellek: 16 GB RAM

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Bellek: 16 GB RAM

4K sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 9 9950X3D

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 5080

Bellek: 32 GB RAM

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Battlefield 6 açık ve kapalı beta tarihleri sızdırıldı

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