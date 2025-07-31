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    Battlefield 6 beta tarihleri multiplayer tanıtım etkinliği öncesinde sızdırıldı

    Battlefield 6'nın 10 Ekim 2025'te PC ve konsollara çıkış yapması bekleniyor. Battlefield multiplayer tanıtım etkinliği öncesinde oyunun açık ve kapa beta tarihleri açığa çıktı.

    Battlefield 6 beta ne zaman işte tarih Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapor, Battlefield 6’nın bugün gerçekleşecek dünya çapında tanıtımının ardından hem kapalı hem de açık beta sürümlerinin Ağustos ayı içinde sunulabileceğini söylüyor.

    Battlefield 6 Kapalı ve Açık Beta Tarihleri

    EA, beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını resmi olarak onaylamadı ancak Insider Gaming’in raporu ne zaman yayınlanacağına dair bir ipucu veriyor. Battlefield 6'nın kapalı betasının 7 Ağustos Perşembe günü açılması planlanıyor. Kapalı Beta, yalnızca Battlefield 6'nın bir sürümünü ön sipariş eden veya Twitch Drop aracılığıyla beta kodu alan hayranlara açık olacak. Yani, Battlefield 6'nın oynanış videolarını yayınlayacak içerik üreticilerinden birinin yayını izleyerek bu ödülü kazanmak mümkün.

    Kapalı betanın iki veya üç gün süreceği söyleniyor. Ardından, 9 Ağustos'ta açık beta başlayacak. Bu beta, Battlefield 6 çalıştıran PC veya konsola sahip tüm oyunculara açık olacak. Beta, 10 Ağustos'ta sona erecek. Ancak, 14 Ağustos'ta başlayıp 17 Ağustos'a kadar sürecek ikinci bir açık beta süreci olacak.

    Battlefield 6 betaları yalnızca multiplayer oynanışı içerecek, Battle Royale modu olmayacak.

    Battlefield 6 sistem gereksinimleri (beklenen)

    Resmi Battlefield 6 sistem gereksinimleri açıklanmadı ancak Battlefield Labs platformu test için gerekli donanımı paylaştı. Battlefield 6 çıkış yaptığında sistem gereksinimlerinin değişmeyeceği belirtildi. Battlefield 6 minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: Intel Core i5-8400
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2060
    • Bellek: 16 GB RAM

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
    • Bellek: 16 GB RAM

    4K sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 9 9950X3D
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 5080
    • Bellek: 32 GB RAM

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