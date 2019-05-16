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Epic Games Store üzerinde çılgın indirimler

Epic Games Store yazın yaklaşması ile çılgın bir indirim kampanyasına başladı. Pek çok popüler oyun 60TL indirim ile satılıyor. World War Z ve Detroit: Become Human bunlardan bazıları.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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1
36
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yaptığı özel oyun anlaşmaları ile adından söz ettiren Epic Games Store indirimlerle de ses getirecek gibi görünüyor. Yazın yaklaşması ile birlikte Epic Games Store üzerinde dikkat çekici indirimler başladı.

Çılgın indirimler

İndirim kampanyasında 80TL ve üzeri fiyat etiketlerine sahip oyunlarda 60TL indirim yapılıyor. Yani indirim için 80TL sınırı mevcut. Alt fiyat sınırında ise daha küçük indirimler yapıldığı görülüyor.

Ayrıca Bkz. "LEGO’dan ilginç Stranger Things seti"

Örnek verecek olursak World War Z oyunu 119TL seviyesinden 28.91TL seviyesine inmiş. Metro Exodus oyununu 171TL seviyesinden bulmak mümkün. Control oyunu için 39TL ön sipariş fiyatı, Detroit: Become Human için de 20TL ön sipariş fiyatı var.

Kampanya 13 Haziran tarihinde sona eriyor. Hali hazırda oyun almayı düşünenlerin mutlaka bakması gereken mağazada ayrıca Stories Untold oyunu da bu haftanın ücretsiz yapımı olarak dikkat çekiyor.

 

https://www.epicgames.com/store/tr/sale/epic-mega-sale Yorum Yaz
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gowlet 3 hf. en beğenilen
Bizim haberleri bu editörlerden almamız gerekirken onlar bizim konulardaki sohbetimizi alıp haber yapıyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +26
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Rachsuchtig 3 hf. menesozun
Ne yani Valve satamadigi icin mi her sene Steam'de 3-4 defa büyük indirimler yapiyor?
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Umutcan 3 hf.
20tl'ye detroit become human kaptım.
Yanıtla +9
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Tony Tony 3 hf.
Qnb kredi kartı kullanıyorum alışverişe de açık fakat bir sorun oluştu diyor paranız 3-5 gün içinde geri yatırılacak diyor, fakat işlemlere baktığım zaman bir harcama falan gözükmedi. Bir türlü alamadık şu wwz ile human ı.
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Hawk-Claw 3 hf.
Metro Exodus çıktığında EPİC üzerinden İNDİA vpn ile almıştım, ülke de hindistan olarak çıkıyor. Birtek 8 dolara expansion pass ı alabildim. Diğer oyunlar indirimli olsa dahi TL den yüksek çıkıyor. Ticket attım ülkeyi Türkiye yapabilmek için iki gündür dönüş yok.
Yoksa Control, Detroit alacağım.
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jedi39 3 hf. Hawk-Claw
Uğraşmanıza gerek yok yeni hesap açın.
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leocorte 3 hf.
Çok güzel fiyatlar. Alırım.
Merak ettiğim bir konu var değerli forumdaşlar; Epic Games dolar bazında mı değerlendirme yapıyor TR için yoksa doları Steam gibi düşük mü belirliyor.
Fiyatların yurt dışına göre ucuz gibi yani 20 liralık ürün dünya genelinde mi 3$ seviyesinde?
Bilgiyi paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler.
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aschil 3 hf.
Bize özel hocam.
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jedi39 3 hf. leocorte
Bölgesel fiyatlandırma var. Yapımcı veya dağıtıcı ile anlaşılıyor ve en düşük hangi fiyattan verebilirse o fiyattan koyuyor. Dünya genelinde 3$ değil sadece Rusya, Türkiye, Hindistan vb. ülkelerde o seviyelerde.
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Umutcan 3 hf. leocorte
Meraktan VPN ile Amerika sitesine girip bakmıştım, bizim 20 liraya aldığımız Detroit orada 39.99'dan düşmüş ve 29.99$. Bence gayet ucuza aldık, dolar bazında değil.
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olağan_şüpheli 3 hf.
oyun tavsiyesi de verin bari.
Detroit become human harika bir fiyat ama ben ps4 için aldım daha önceden.
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aLTaR_07 3 hf. olağan_şüpheli
Action rpg seviyorsan vampire masquerade bloodlines 2.
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vbalikci 3 hf.
Borderlands3 neden tr'da satışa çıkmadı acaba!? Ben onu merak ediyorum!
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R0llingMan 3 hf.
Epic'in yaptığı işleri beğenirsiniz beğenmezsiniz orası ayrı fakat adamlar Steam'i bitirmeye ant içmişler adeta, aşırı saldırgan siyaset izliyorlar tabi bu durumun fiyatlara yansıması biz oyun severlerin çok işine geliyor. Bu kavganın galibi kim olacak Steam nasıl hamleler yapacak çok merak ediyorum.
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aLTaR_07 3 hf. R0llingMan
Hocam steami bitirme gibimbie durum yok. Şuan pastadan parça almaya çalışıyorlar. Ve indirimler atıyorum 1 2 sene sonra kalmayacak. Adamlar şuan belli ki karsız hatta zararına satış yapıyor.
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ozakin70 3 hf.
Ödeme yaparken dikkat bankalar komisyon kesebiliyor. Hesap ekstrenizi kontrol edin. EnPara’da komisyon almadı.
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Umutcan 3 hf.
20tl'ye detroit become human kaptım.
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Kebabs 3 hf.
Yahu bu illet launcherın ödeme sistemi ön ödemeli kartlar için çalışmıyor galiba şaka gibi yönlendirdikleri siteler açılmıyor ön ödenmeli kart için.
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***Leopard*** 3 hf. Kebabs
Çalışıyor. Ben ininal'le aldım.
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The Hollow 3 hf.
DBH ve WWZ'yi aldım. Control için kararsızım. Fiyatlar gerçekten de çok iyi.
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