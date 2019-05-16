Epic Games Store üzerinde çılgın indirimler

Son dönemde yaptığı özel oyun anlaşmaları ile adından söz ettiren Epic Games Store indirimlerle de ses getirecek gibi görünüyor. Yazın yaklaşması ile birlikte Epic Games Store üzerinde dikkat çekici indirimler başladı.

Çılgın indirimler

İndirim kampanyasında 80TL ve üzeri fiyat etiketlerine sahip oyunlarda 60TL indirim yapılıyor. Yani indirim için 80TL sınırı mevcut. Alt fiyat sınırında ise daha küçük indirimler yapıldığı görülüyor.

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Örnek verecek olursak World War Z oyunu 119TL seviyesinden 28.91TL seviyesine inmiş. Metro Exodus oyununu 171TL seviyesinden bulmak mümkün. Control oyunu için 39TL ön sipariş fiyatı, Detroit: Become Human için de 20TL ön sipariş fiyatı var.

Kampanya 13 Haziran tarihinde sona eriyor. Hali hazırda oyun almayı düşünenlerin mutlaka bakması gereken mağazada ayrıca Stories Untold oyunu da bu haftanın ücretsiz yapımı olarak dikkat çekiyor.