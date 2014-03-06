10GB'lık ücretsiz dosya aktarımı sunan yeni iOS uygulaması: WeTransfer

iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için hazırlanan yeni uygulama WeTransfer, 10GB'a kadar ücretsiz dosya aktarımı sunabiliyor.

Basit bir arayüzle gelen WeTransfer, temel olarak seçilen fotoğraf ya da videoları e-posta adresi üzerinden diğer kişilere gönderebiliyor (İndirme linki olarak) ve arkaplanda yükleme yapabiliyor. 10GB'a kadar ücretsiz bir aktarım miktarı veren uygulama, herhangi bir hesaba da ihtiyaç duymuyor ve gönderilen bağlantılara ufak notlar alınmasına imkan tanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan WeTransfer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/wetransfer/id765359021?ls=1&mt=8