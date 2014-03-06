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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10GB'lık ücretsiz dosya aktarımı sunan yeni iOS uygulaması: WeTransfer

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,8b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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10GB'lık ücretsiz dosya aktarımı sunan yeni iOS uygulaması: WeTransfer
iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için hazırlanan yeni uygulama WeTransfer, 10GB'a kadar ücretsiz dosya aktarımı sunabiliyor.
Basit bir arayüzle gelen WeTransfer, temel olarak seçilen fotoğraf ya da videoları e-posta adresi üzerinden diğer kişilere gönderebiliyor (İndirme linki olarak) ve arkaplanda yükleme yapabiliyor. 10GB'a kadar ücretsiz bir aktarım miktarı veren uygulama, herhangi bir hesaba da ihtiyaç duymuyor ve gönderilen bağlantılara ufak notlar alınmasına imkan tanıyor. 
Ücretsiz olarak sunulan WeTransfer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/wetransfer/id765359021?ls=1&mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MAXSTAR 5 yıl
Denedim yararlı bir uygulama olmuş.
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Divinity 5 yıl
WeTransfer yıllardır var, IOS'a yeni gelmiş sadece..
1 Yanıt Yanıtla +1
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