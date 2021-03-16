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    11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda

    Intel’in Rocket Lake işlemcilerinin satışına yaklaştığımız şu günlerde modellere dair detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. 11. nesil Core işlemcilerinin fiyat etiketleri gün yüzüne çıktı.
    16 Mart 2021, 17:30 (8 sa.)
    3,2b
    6
    27
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda
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    Intel’in 14 nm son defa kullanacağı 11. nesil Core işlemci ailesinin fiyatları açığa çıktı. Modeller üst segmentte zamlı geliyor.

    Rocket Lake fiyat artışıyla geliyor

    Paylaşılan tabloya göre Core i9-11900K 1000 ünitelik satışlarda 539 dolardan satışa sunulacak ki bu rakam Core i9-10900K’ya kıyasla 51 dolarlık artışa tekabül ediyor.

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    11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda
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    Core i7-11700K’da 399 dolarlık etiket belirlenirken yonga için selefinden 25 dolar yüksek fiyat belirlendiğini görüyoruz. Core i5 ailesinde ise Core i5-11600K 262 dolarlık fiyatıyla Core i5-10600K ile aynı seviyeyi paylaşıyor. Core i5-11400F için 182 dolarlık etiket belirlendiğini de belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi"

    Son olarak tüm ailede Hyper Threading desteğine yer verilen Rocket Lake işlemcilerinin Core i5’e kadar DDR4 3200 MHz RAM desteğiyle geleceğini belirtelim. 44 PCIe kanalına yer verilecek modeller 30 Mart’ta raflarda yerini almaya başlayacak.



    https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-rocket-lake-series-official-specifications-and-pricing
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Lorenzo__ 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiyatlar pahallı mı? Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz?





    11400F sadece 157$

    11600KF sadece 237$

    11700F sadece 298$


    Kime ne 11900K kaçtan girmiş bizim/çoğunluğun baktığı serilerin fiyatları gayet iyi. Yüklü satış yapılan seriler aynı fiyattan çıkmış. 11400F 157$ fiyat ile Amd'nin çanına ot tıkar benden demesi. Artan IPC , artan hız, yeni 560 anakartlar üstüne 10400F ile aynı fiyattan çıkıyor ki birçok oyunda fps değerleri 5600X'e yaklaşabilir. Fiyatı ilk köpük alındıktan sonra 1400 liraları bile bulabilir. Güncel fiyatlarla Amd gitsin kumda oynasın 300$'a 6/12 satacak birilerini bulur belki


    Bu fiyatlarla anlık durum şudur:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Uyarılara aldırmayıp "Ryzen 5000lerde fiyat artışı çok normal ağğğbiii IPC artmış, yeni seri elbet daha pahallı olacak yeni mimari ağğğbii" diye diye 5600X'e 3600 lira (300$) verdikten ve fiyat artışını normalleştirdikten sonra 157 dolarlık 11400F fiyatlamasını gören kimi Amd fanboyları an itibariyle temsili:


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Fiyatlar pahallı mı? Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? [resim] [resim] [resim] 11400F sadece 157$ 11600KF sadece 237$ 1...
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    No Way Out 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberde yine çok yanlış algı yaratılmış. Ürün fiyatları uygun hatta 5600X ve 5800X indirim gelmesine ve 5600, 5700X çıkmaya zorlayacaktır.

    En çok satacak olan 11400F modeli 10400F ile aynı fiyattan çıkmış ve bu modelin şu an AMD'de rakibi yok.

    Aklı başında kimse gidip 11700KF varken 11900K almaz o da 374 dolar, rakip ise 5800X 450 dolar.

    300 dolara satılan 5600X'in rakibi 11600KF ise 237 dolar.

    Ayrıca sızma filanda yok bugün 11. nesil lineup tanıtım günü resmi olarak fiyatlar ortaya çıktı.
    Haberde yine çok yanlış algı yaratılmış. Ürün fiyatları uygun hatta 5600X ve 5800X indirim gelmesine ve 5600, 5700X çıkmaya zorlayacaktır. En çok satac...
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S.T.A.L.K.E.R. 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu haber editörü gibi amd yanlısı haber yapan başka hangi editör var?! Yazık...
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    8 çekirdekli 125w tdp i9 u sıcak fırsatlara taşıyabilir misiniz.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıvı metal ve azot getirin beyler. Konu sıcak
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    B BekirTemel (Bekir ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ekran kartlarından sonra işlemciler de uçacak anlaşılan
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    A ademtari (ADEM TARI) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu durum Moore Yasası'na aykırı

    ..

    https://tr.wikipedia.org/wiki/Moore_yasas%C4%B1#%3A%7E%3Atext%3DMoore_Yasas%C4%B1%2C_Intel_%C5%9Firketinin_kurucular%C4%B1ndan%2Ctarihine_kendi_ad%C4%B1yla_ge%C3%A7en_yasa.%26text%3DYasa_temel_olarak_bir_t%C3%BCmle%C5%9Fik%2Csay%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n_karesiyle_de%C4%9Fi%C5%9Fti%C4%9Fi_anlam%C4%B1na_gelir.?wprov=sfla1

    Gerçi Gordon Moore'nin kendisi de 2005'de bu öngörünün geçerliliğini yitirebileceğini söylemiş ama... 🤔
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel illa bu sektörün Şahin K'sı benim diyor. Rölümü kimseye kaptırmam, dublör bile kullanmam diyor. Para çok tatlı diye asla tövbe de etmiyor... ;)
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    W Wilson Fisk 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    11600k kumda oynasın nereye 5600x'in rakibi oluyormuş?4.8 KÖK OC ile hani ifrit oluyor intelciler böyle dediğimde, ne 4.8'i karşim 5 küsüüürr diyorlar da babayı alacaklar bu fclk ile haberleri yok ne diyordum KÖK OC ile 4800 almış cpuz multide.5600x curve ile 5200 alıyor hani sorarlar adama bu fark boru mu diye ve bu testte bile geçiliyorsa ne konuda rakip olacakmış pardon?oyunlarda zaten ryzen 5000 daha iyi sentetikte geçilen oyunda da geçilir mucize bekliyor insanlar yamana yamana 11. kez çıkan mimariden.5600x'i tek sattırtmayacak model 11700f'tir.5600x 10700k ile total warda 1080p kapışmış ve onda bile tokatlamıştır 11700kf çok atla deve daha hızlı değil 10700k'dan ama insanlar x8 işlemci almak isteyecek madem aynı paraysa diye ona da diyecek bir şey yok hangi birine anlatacaksın elektrik faturası diye?
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    D Dellialli 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    müptezellerin wastapp gurubu var herhalde. anlık like'lara çökmüşler.
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    acura07 (Okan Yüksel) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    11400F ve 11600KF yanıyor alev almasa bari

    600-800 tl ye b560
    1400 tl cıvarına 11400F


    vaheyyyy


    11900 serisi zam yemıs durumda. fakat extrem bır durum olmadıgı an tercih edenın de olacagını sanmadıgım serı oldu.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    11400F 157 dolar sudan ucuz. 1200 lira civarına ülkemizde dip fiyat olarak görülebilir 10400f gibi. Donanımlar için ek gümrük vergisi de yok diye biliyorum. 14nm+++ diye dalga geçiyorduk ama bu fiyatlarla insanlar reelde karşılığı olmayan nm değerlerine aldırış etmeden takır takır alır kullanır.
    Tek sıkıntısı 12400F ile muhtemelen farklı soket kullanacak olması :D
    Ha ben heves ettim 5nm AMD işlemci + AMD ekran kartı + DDR5 ram aynı senede yakalayabilirsem alıcam orası ayrı.
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    SnHerbokolog (A ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd varken intel alan da ne bileyim
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    TIRAZLI (ibrahim yakar) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) SnHerbokolog
    İşte ne bileceksin 👍
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    3204 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, intel rocket lake ve
    6 etiket daha intel rocket lake fiyat intel 11. nesil core işlemci fiyat intel pcie 4.0 intel 14 nm+++ intel cypress cove Donanım
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