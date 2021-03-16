11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda

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Intel’in 14 nm son defa kullanacağı 11. nesil Core işlemci ailesinin fiyatları açığa çıktı. Modeller üst segmentte zamlı geliyor.

Rocket Lake fiyat artışıyla geliyor

Paylaşılan tabloya göre Core i9-11900K 1000 ünitelik satışlarda 539 dolardan satışa sunulacak ki bu rakam Core i9-10900K’ya kıyasla 51 dolarlık artışa tekabül ediyor.

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Core i7-11700K’da 399 dolarlık etiket belirlenirken yonga için selefinden 25 dolar yüksek fiyat belirlendiğini görüyoruz. Core i5 ailesinde ise Core i5-11600K 262 dolarlık fiyatıyla Core i5-10600K ile aynı seviyeyi paylaşıyor. Core i5-11400F için 182 dolarlık etiket belirlendiğini de belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi"

Son olarak tüm ailede Hyper Threading desteğine yer verilen Rocket Lake işlemcilerinin Core i5’e kadar DDR4 3200 MHz RAM desteğiyle geleceğini belirtelim. 44 PCIe kanalına yer verilecek modeller 30 Mart’ta raflarda yerini almaya başlayacak.

https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-rocket-lake-series-official-specifications-and-pricing

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