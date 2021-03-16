11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda

Intel’in 14 nm son defa kullanacağı 11. nesil Core işlemci ailesinin fiyatları açığa çıktı. Modeller üst segmentte zamlı geliyor.
Rocket Lake fiyat artışıyla geliyor
Paylaşılan tabloya göre Core i9-11900K 1000 ünitelik satışlarda 539 dolardan satışa sunulacak ki bu rakam Core i9-10900K’ya kıyasla 51 dolarlık artışa tekabül ediyor.İlginizi Çekebilir 11. nesil Core işlemci ailesi sızdı: Comet Lake’e kıyasla %14 FPS artışı
Core i7-11700K’da 399 dolarlık etiket belirlenirken yonga için selefinden 25 dolar yüksek fiyat belirlendiğini görüyoruz. Core i5 ailesinde ise Core i5-11600K 262 dolarlık fiyatıyla Core i5-10600K ile aynı seviyeyi paylaşıyor. Core i5-11400F için 182 dolarlık etiket belirlendiğini de belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi"
Son olarak tüm ailede Hyper Threading desteğine yer verilen Rocket Lake işlemcilerinin Core i5’e kadar DDR4 3200 MHz RAM desteğiyle geleceğini belirtelim. 44 PCIe kanalına yer verilecek modeller 30 Mart’ta raflarda yerini almaya başlayacak.
https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-rocket-lake-series-official-specifications-and-pricing Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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11400F sadece 157$
11600KF sadece 237$
11700F sadece 298$
Kime ne 11900K kaçtan girmiş bizim/çoğunluğun baktığı serilerin fiyatları gayet iyi. Yüklü satış yapılan seriler aynı fiyattan çıkmış. 11400F 157$ fiyat ile Amd'nin çanına ot tıkar benden demesi. Artan IPC , artan hız, yeni 560 anakartlar üstüne 10400F ile aynı fiyattan çıkıyor ki birçok oyunda fps değerleri 5600X'e yaklaşabilir. Fiyatı ilk köpük alındıktan sonra 1400 liraları bile bulabilir. Güncel fiyatlarla Amd gitsin kumda oynasın 300$'a 6/12 satacak birilerini bulur belki
Bu fiyatlarla anlık durum şudur:
Uyarılara aldırmayıp "Ryzen 5000lerde fiyat artışı çok normal ağğğbiii IPC artmış, yeni seri elbet daha pahallı olacak yeni mimari ağğğbii" diye diye 5600X'e 3600 lira (300$) verdikten ve fiyat artışını normalleştirdikten sonra 157 dolarlık 11400F fiyatlamasını gören kimi Amd fanboyları an itibariyle temsili:
En çok satacak olan 11400F modeli 10400F ile aynı fiyattan çıkmış ve bu modelin şu an AMD'de rakibi yok.
Aklı başında kimse gidip 11700KF varken 11900K almaz o da 374 dolar, rakip ise 5800X 450 dolar.
300 dolara satılan 5600X'in rakibi 11600KF ise 237 dolar.
Ayrıca sızma filanda yok bugün 11. nesil lineup tanıtım günü resmi olarak fiyatlar ortaya çıktı.