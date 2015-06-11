120MP fotoğraf çekebilen Gionee Elife E8 resmiyet kazandı

Gionee'nin çift bataryalı akıllı telefonun Marathon M5'in ardından diğer bir ilgi odağı 120MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen amiral gemi akıllı telefonu Elife E8 de resmiyete kavuştu.





Cihazda 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alıyor ve piksel yoğunluğu değeri 490ppi seviyesine çıkıyor. Modele MediaTek'in 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve PowerVR G6200 grafik birimli Helio X10 yongaseti gücünü veriyor.





Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 64GB artırılabilir kapasite, 3500mAh gücünde batarya, HiFi ses çıkışı, FM radyo, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Modelin en ilgi çekici yanı arka kamerası. 23.7MP çözünürlüğündeki kamera 1/2.3 inçlik sensör boyutuna sahip. Asıl çözünürlük ile Lumia 1020 ve Pueview 808 modelinin hemen arkasına yerleşen Elife E8 ayrıca yazılım desteği sayesinde 120MP çözünürlüğe kadar da fotoğraf oluşturabiliyor. Bunun için aynı anda birden fazla kare çekerek biraraya getiriyor ve detaylı fotoğraflar ortaya çıkıyor.





Arka kamerada ayrıca çok hızlı faz algılamalı otomatik odaklama, 0.8 saniye deklanşör hızı, çift LED'li flaş, optik görüntü dengeleme, 4K video kaydı şeklinde önemli yeniliklere de yer verilmiş.





Bu artılar nedeniyle model Çin için bile oldukça yüksek sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip. Özellikle yongasetinin performansı konusunda eleştirilere açık olan model 645$ seviyesinden gelecek ay piyasaya çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Gionee-Elife-E8-is-official-quad-HD-display-2-GHz-octa-core-SoC-and-a-24MP-rear-shooter-for-645_id70311