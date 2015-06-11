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120MP fotoğraf çekebilen Gionee Elife E8 resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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120MP fotoğraf çekebilen Gionee Elife E8 resmiyet kazandı

Gionee'nin çift bataryalı akıllı telefonun Marathon M5'in ardından diğer bir ilgi odağı 120MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen amiral gemi akıllı telefonu Elife E8 de resmiyete kavuştu. 

Cihazda 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alıyor ve piksel yoğunluğu değeri 490ppi seviyesine çıkıyor. Modele MediaTek'in 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve PowerVR G6200 grafik birimli Helio X10 yongaseti gücünü veriyor. 

Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 64GB artırılabilir kapasite, 3500mAh gücünde batarya, HiFi ses çıkışı, FM radyo, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.1 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 

Modelin en ilgi çekici yanı arka kamerası. 23.7MP çözünürlüğündeki kamera 1/2.3 inçlik sensör boyutuna sahip. Asıl çözünürlük ile Lumia 1020 ve Pueview 808 modelinin hemen arkasına yerleşen Elife E8 ayrıca yazılım desteği sayesinde 120MP çözünürlüğe kadar da fotoğraf oluşturabiliyor. Bunun için aynı anda birden fazla kare çekerek biraraya getiriyor ve detaylı fotoğraflar ortaya çıkıyor. 

Arka kamerada ayrıca çok hızlı faz algılamalı otomatik odaklama, 0.8 saniye deklanşör hızı, çift LED'li flaş, optik görüntü dengeleme, 4K video kaydı şeklinde önemli yeniliklere de yer verilmiş. 

Bu artılar nedeniyle model Çin için bile oldukça yüksek sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip. Özellikle yongasetinin performansı konusunda eleştirilere açık olan model 645$ seviyesinden gelecek ay piyasaya çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/Gionee-Elife-E8-is-official-quad-HD-display-2-GHz-octa-core-SoC-and-a-24MP-rear-shooter-for-645_id70311 Yorum Yaz
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
120 mp yapacağınıza artık xenon flaşlı model çıkartın. Batarya kapasitelerini artırın. Çift micro sd kart girişleri konulsun. Ekran maksimum full hd olsun. Bloatware'leri azaltın. Root yapmak, cihazı garanti dışına çıkarmasın. Adam akıllı yedekleme yapılmasına izin verilsin. SD karta uygulama taşıma standart hale gelsin. Android OS içindeki saçma sapan ne idüğü belirsiz uygulamalar kaldırılsın.
120 mp yapacağınıza artık xenon flaşlı model çıkartın. Batarya kapasitelerini artırın. Çift micro sd kart girişleri konulsun. Ekran maksimum full hd olsun. Blo...
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cepAnkara 4 yıl
işlemci destekliyor mu onu deyin hele
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DH Misafiri 4 yıl
Geldi yine tipini .... .
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Arka Destroyer 4 yıl
yoğğ haa.
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DH Misafiri 4 yıl
Yazılımsal olduktan sonra neye yarar.Dedikleriniz gibi xenon flaş koy gerçek 120 mp yap da görelim. Şuan donanımsal olarak 50 mp yukarısını destekleyen işlemci yok zaten sanırsam.
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einlied 4 yıl
O ufacik sensor 120 mpx kalitesinde foto ceksin, 808 imi feda ederim :D 12.0 yazacaklarina 120 yazmislar :)
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samedl 4 yıl
645 dolar diyor gm bu telefonu getirmez getirsede satmaz :)
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Mr. Jingles 4 yıl
N8 bundan daha iyi çeker. Lumia 1020 ve 808 PureView'u kıyaslamak bile bu iki cihaza hakaret sayılır.
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aycibin 4 yıl
madem fotoğraf odaklı,neden xenon flaş yok?
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Batuhanceylann 4 yıl
Elite 2
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HeavyClocker 4 yıl
Herşey iyi güzel de, G6200 GPU yüzünden alasım gelmiyor.
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Angel of the Lord 4 yıl
Bir fotoğraf 100 mb olur artik.
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Piêr Dé Sans 4 yıl Angel of the Lord
Eğer sıkıştırma yapmıyorsa 100 mb ı görebilir. Hatta cıvıl cıvıl bir fotoğraf çektiğinizde 150 yi bile bulabilir.

Bir telefonda bu kadar yüksek çözünürlükte fotoğraf çekmek bana aşırı mantıksız geliyor. Amaç paylaşılabilir, taşınabilir fotoğraflarsa 8 mp fazlasıyla yeterli bir telefon için.
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kucukyenici 4 yıl
ALBAY
120 mp yapacağınıza artık xenon flaşlı model çıkartın. Batarya kapasitelerini artırın. Çift micro sd kart girişleri konulsun. Ekran maksimum full hd olsun. Bloatwareleri azaltın. Root yapmak, cihazı garanti dışına çıkarmasın. Adam akıllı yedekleme yapılmasına izin verilsin. SD karta uygulama taşıma standart hale gelsin. Android OS içindeki saçma sapan ne idüğü belirsiz uygulamalar kaldırılsın.

Zeki Müren'de bizi görsün! :-)
Firmalar böyle birşey yapar mı, sonra ne satacak?
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duayn 4 yıl
120mp mi?
Yok artik lebron james!!
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Umutcan 4 yıl
Yazılımsal 120mp, sensör ise 23.7mp. Pureview gibi sensör çözünürlüğü değil.
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