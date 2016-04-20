12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti?

Apple’ın ürün gamına geçtiğimiz yıl dahil edilen 12inç ekranlı MacBook, uzun pil ömrü ve Intel M işlemciler sayesinde fansız gövdesi ile dikkat çekmişti. Küçülen anakart sayesinde gövdenin tamamını pile ayıran Apple, ultra taşınabilirlik hedefi ile geliştirdiği cihazda koyduğu tek USB Type-C yuvası ile meraklılarını biraz üzüyor. Peki Apple bir yıl arayla güncellediği bilgisayarda ne gibi değişikliklere imza attı? Gelin şimdi biraz yakından bakalım.

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İşlemci

Yeni MacBook’taki en büyük değişiklik işlemci tarafında elbette ki. Intel Core M işlemcileri bu yıl yerini Intel Skylake Core M işlemciye bırakmış. Enerji verimliliği anlamında aynı çizgiyi devam ettiren bu işlemciler, performans anlamında cihazda çıtayı bir basamak yukarı çekiyor. 1.2GHz’lik versiyonda GeeekBench testlerinde ortalama performans artışının %20 seviyesinde olduğu ortaya çıkarılmış.

Cihazın versiyonları arasındaki farklar şöyle:

2015:

1.1GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci, Turbo Boost ile 2.4GHz

1.2GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci, Turbo Boost ile 2.6GHz

1.3GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci, Turbo Boost ile 2.9GHz

2016

1.1GHz çift çekirdekli Intel Skylake Core M3 işlemci, Turbo Boost ile 2.2GHz

1.2GHz çift çekirdekli Intel Skylake Core M5 işlemci, Turbo Boost ile 2.7GHz

1.3GHz çift çekirdekli Intel Skylake Core M7 işlemci, Turbo Boost ile 3.1GHz





Grafik Ünitesi

2015 yılında kullanılan HD5300 grafik ünitesi yeni MacBook’ta yerini HD 515GPU’ya bırakmış. Apple’ın açıklamalarına göre pil tüketimi anlamında farklı bir etki yaratmayan bu GPU, performans anlamında %25’lik kazanç sağlamayı başarıyor. HD5300’de 800-900MHz’de çalışan GPU, HD515 ile 1000MHz’e yükseltilmiş. Intel’in verilerine göreyse HD515, HD5300’e kıyasla %41 daha performanslı.

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Pil

Geçen yıl çıkan modelde tam dolu şarjda 9 saat internet deneyimi vadeden Apple, bu yıl süreyi biraz daha yukarı çekmiş. Bunun altında donanımsal optimizasyonlar değil büyüyen pil yatıyor. Geçtiğimiz yıl çıkan cihazda 5260mAh kapasiteli bir batarya kullanan Apple, bu yılki cihaza 5480mAh kapasiteli bir pil sığdırmayı başarmış. Büyüyen pil ile birlikte 10 saat web’de gezinme, 11 saat iTunes’tan film izleme ve 30 gün bekleme süreleri elde edilmiş.

RAM

Geçen yıl 8GB 1600MHz LPDDR3 RAM kullanan Apple, bu yıl 8GB 1866MHz LPDDR3 RAM kullanmış. RAM yükseltme seçeneği ise sunulmuyor.

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SSD

2016 model MacBook’ta kullanılan SSD’lere ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmış değil ancak benchmark yazılımlarından yapılan test sonuçlarına göre %80 ile %90 arasında daha yüksek performansa ulaşıldığı görülüyor. Kapasite seçenekleri ise yine 256GB ve 512GB.

Rose Gold renk opsiyonu ile kullanıcılara sunulan 2016 model 12inçlik MacBook Pro’nun en büyük eksikliği yine elbette ki tek port USB-C portuna sahip olması. Cihazın şarjı da bu yuva üzerinden sağlandığı için adaptör kullanmak kaçınılmaz oluyor.





Ülkemizde dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra 256GB SSD, 1.1GHz CPU ile 512GB SSD ve 1.2GHz CPU şeklinde iki farklı sürümü bulunan 12inçlik MacBook, 5199TL ve 6299TL fiyatlarla satılıyor. Bu rakamlar, böylesi bir ürün için son derece yüksek ve ulaşılabilir olmaktan epey uzak. Hele ki MacBook Pro’nun 5199TL’den başlayan fiyatlar ile alınabilir olduğu düşünülünce.