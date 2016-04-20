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12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti?

Apple, 12inç ekrana sahip yeni MacBook modelini tanıttı. 2015 yılında çıkan ilk modelden sonra yeni modelde pembe rengin yanı sıra donanımsal ölçekte neler değişti? Gelin biraz yakından bakalım.
3 yıl
3,5b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple’ın ürün gamına geçtiğimiz yıl dahil edilen 12inç ekranlı MacBook, uzun pil ömrü ve Intel M işlemciler sayesinde fansız gövdesi ile dikkat çekmişti. Küçülen anakart sayesinde gövdenin tamamını pile ayıran Apple, ultra taşınabilirlik hedefi ile geliştirdiği cihazda koyduğu tek USB Type-C yuvası ile meraklılarını biraz üzüyor. Peki Apple bir yıl arayla güncellediği bilgisayarda ne gibi değişikliklere imza attı? Gelin şimdi biraz yakından bakalım.

12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti?
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İşlemci

Yeni MacBook’taki en büyük değişiklik işlemci tarafında elbette ki. Intel Core M işlemcileri bu yıl yerini Intel Skylake Core M işlemciye bırakmış. Enerji verimliliği anlamında aynı çizgiyi devam ettiren bu işlemciler, performans anlamında cihazda çıtayı bir basamak yukarı çekiyor. 1.2GHz’lik versiyonda GeeekBench testlerinde ortalama performans artışının %20 seviyesinde olduğu ortaya çıkarılmış.

Cihazın versiyonları arasındaki farklar şöyle:

2015:
  • 1.1GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci, Turbo Boost ile 2.4GHz
  • 1.2GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci, Turbo Boost ile 2.6GHz
  • 1.3GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci, Turbo Boost ile 2.9GHz

2016

  • 1.1GHz çift çekirdekli Intel Skylake Core M3 işlemci, Turbo Boost ile 2.2GHz
  • 1.2GHz çift çekirdekli Intel Skylake Core M5 işlemci, Turbo Boost ile 2.7GHz
  • 1.3GHz çift çekirdekli Intel Skylake Core M7 işlemci, Turbo Boost ile 3.1GHz


Grafik Ünitesi

2015 yılında kullanılan HD5300 grafik ünitesi yeni MacBook’ta yerini HD 515GPU’ya bırakmış. Apple’ın açıklamalarına göre pil tüketimi anlamında farklı bir etki yaratmayan bu GPU, performans anlamında %25’lik kazanç sağlamayı başarıyor. HD5300’de 800-900MHz’de çalışan GPU, HD515 ile 1000MHz’e yükseltilmiş. Intel’in verilerine göreyse HD515, HD5300’e kıyasla %41 daha performanslı.

12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti?
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Pil

Geçen yıl çıkan modelde tam dolu şarjda 9 saat internet deneyimi vadeden Apple, bu yıl süreyi biraz daha yukarı çekmiş. Bunun altında donanımsal optimizasyonlar değil büyüyen pil yatıyor. Geçtiğimiz yıl çıkan cihazda 5260mAh kapasiteli bir batarya kullanan Apple, bu yılki cihaza 5480mAh kapasiteli bir pil sığdırmayı başarmış. Büyüyen pil ile birlikte 10 saat web’de gezinme, 11 saat iTunes’tan film izleme ve 30 gün bekleme süreleri elde edilmiş.

RAM

Geçen yıl 8GB 1600MHz LPDDR3 RAM kullanan Apple, bu yıl  8GB 1866MHz LPDDR3 RAM kullanmış. RAM yükseltme seçeneği ise sunulmuyor.

12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti?
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SSD

 2016 model MacBook’ta kullanılan SSD’lere ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmış değil ancak benchmark yazılımlarından yapılan test sonuçlarına göre %80 ile %90 arasında daha yüksek performansa ulaşıldığı görülüyor. Kapasite seçenekleri ise yine 256GB ve 512GB.

12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti?

Rose Gold renk opsiyonu ile kullanıcılara sunulan 2016 model 12inçlik MacBook Pro’nun en büyük eksikliği yine elbette ki tek port USB-C portuna sahip olması. Cihazın şarjı da bu yuva üzerinden sağlandığı için adaptör kullanmak kaçınılmaz oluyor.


Ülkemizde dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra 256GB SSD, 1.1GHz CPU ile 512GB SSD ve 1.2GHz CPU şeklinde iki farklı sürümü bulunan 12inçlik MacBook, 5199TL ve 6299TL fiyatlarla satılıyor. Bu rakamlar, böylesi bir ürün için son derece yüksek ve ulaşılabilir olmaktan epey uzak. Hele ki MacBook Pro’nun 5199TL’den başlayan fiyatlar ile alınabilir olduğu düşünülünce.


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javaprof 3 yıl en beğenilen
çöp
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stradivardi 3 yıl
Ürün sınırlı kullanıcıya hitap ediyor Yine sığ beyinli çöpçüler gelmiş Bence tek eksiği bir tane usb 3 girişinin olmamasıHerkeste her zaman 3.1 type c usb olamaz Mesele sadece tek giriş çıkış biriminde değil İki tane type c yerine 1 type c 1 tane de type a
olmalı
Ürün sınırlı kullanıcıya hitap ediyor Yine sığ beyinli çöpçüler gelmiş Bence tek eksiği bir tane usb 3 girişinin olmamasıHerkeste her zaman 3.1 type c usb olama...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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BLooregard Q.Kazoo 3 yıl
Bazi kisiler cop ve cok pahali oldugunu soylemis.Oncelimle size hitap eden bir cihaz degil diye cop olmak zorunda degil.Yeni macbook benim gibi gunde 8 saat laptop ile calisan insanlar icin nimet gibi cunku prizin yaninda hapis kalmaktansa, gunesli gunlerde laptobumu alip parkta cimlere uzanip saatlerce huzur icinde calisabiyorum yada bir cafe de priz aramadan istedigim yere oturup calisiyorum.Hafif ve ince olmasindan dolayi ince bir kilif ile koltugumun altine alip eve ise okula gidebiliyorum.Fiyata gelirsek Turkiye'de yasamadigim ve saatligine ortalama 40AUD$ aldigimdan benim icin sadece 4 gunluk maasim.Kalkip jaguar marka arabaya cop demezsiniz arkasindan bakarken dibiniz duser.Unutmadan 4G internet ve aylik 50gb a varan kota ile tek giris benim icin sorun degil butun hayatim dropbox da.
Bazi kisiler cop ve cok pahali oldugunu soylemis.Oncelimle size hitap eden bir cihaz degil diye cop olmak zorunda degil.Yeni macbook benim gibi gunde 8 saat la...
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Yanıtla +7
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Morphinz 3 yıl
5000 TL!
İsterse bana kuantum bilgisayarı yapsın alamadıktan sonra...
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Tolgá 3 yıl
appleın siyah pcb kullanma olayını çok seviyorum.anakart alırken bile cezbediyor.
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BLooregard Q.Kazoo 3 yıl
Bazi kisiler cop ve cok pahali oldugunu soylemis.Oncelimle size hitap eden bir cihaz degil diye cop olmak zorunda degil.Yeni macbook benim gibi gunde 8 saat laptop ile calisan insanlar icin nimet gibi cunku prizin yaninda hapis kalmaktansa, gunesli gunlerde laptobumu alip parkta cimlere uzanip saatlerce huzur icinde calisabiyorum yada bir cafe de priz aramadan istedigim yere oturup calisiyorum.Hafif ve ince olmasindan dolayi ince bir kilif ile koltugumun altine alip eve ise okula gidebiliyorum.Fiyata gelirsek Turkiye'de yasamadigim ve saatligine ortalama 40AUD$ aldigimdan benim icin sadece 4 gunluk maasim.Kalkip jaguar marka arabaya cop demezsiniz arkasindan bakarken dibiniz duser.Unutmadan 4G internet ve aylik 50gb a varan kota ile tek giris benim icin sorun degil butun hayatim dropbox da.
Yanıtla +7
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kadirirdem 3 yıl
ÇÖP...
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Ed Vedder 3 yıl
He ya çöp he.

Siz gidin ve 2.5-3 kilogramlık plastik kasa Asusları almaya devam edin.

Ne de olsa ekran kartının cigolaytı yüksek. Tüm oyunları highda açarsınız.

Yanıtla +3
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esmerbuyucu 3 yıl
12 Angry Men

DDR3 ram


Intel Core M işlemciler henüz LPDDR4 ramleri desteklemiyor.
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stradivardi 3 yıl
Ürün sınırlı kullanıcıya hitap ediyor Yine sığ beyinli çöpçüler gelmiş Bence tek eksiği bir tane usb 3 girişinin olmamasıHerkeste her zaman 3.1 type c usb olamaz Mesele sadece tek giriş çıkış biriminde değil İki tane type c yerine 1 type c 1 tane de type a
olmalı
1 Yanıt Yanıtla +8
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Ed Vedder 3 yıl stradivardi
Katılıyorum. Çöp denilen bu alet yine geleceğin bilgisayarı olacak.

Macbook Air ilk çıktığında benzer yorumlar vardı. Portları çok az, dvd girişi bile yok işe yaramaz denildi.

Günümüzde artık cd/dvd neredeyse kullanılmıyor. Macbook Air ise hala ultrabookların öncüsüdür.

Apple piyasaya yön veren inovatif bir firma olma özelliğini sürdürüyor.
Yanıtla +2
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suslu76 3 yıl
Bence cok guzel bir haber olmus. Tebrik ediyorum. Bu tarz bir karsilastirmayi kendim elle yapmistim dun. Burda da gormek sevindirici.
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aquarius man 3 yıl
Psydia
Kısaca: HİÇBİŞEY DEĞİŞMEMİŞ. Ram: Aynıİşlemci: Aynı (%15 iyileştirmeyi savunmayın bana)Ekran: AynıKasa: AynıPil: 9 saati 10 saate çıkarmışlarFiyat: tabi iş fiyata gelince 1300 dolarlık şeyi burda 5200e satmayı çok iyi bilirler.

zamanında 2500 liraya satıldığını adım gibi bildiğim 11 inç macbook air'in başta fiyat olmak üzere çoğu yönden bu macbook'u tokatlayacağını da bir köşeye ekleyelim.
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Psydia 3 yıl
Kısaca: HİÇBİŞEY DEĞİŞMEMİŞ.
Ram: Aynı
İşlemci: Aynı (%15 iyileştirmeyi savunmayın bana)
Ekran: Aynı
Kasa: Aynı
Pil: 9 saati 10 saate çıkarmışlar
Fiyat: tabi iş fiyata gelince 1300 dolarlık şeyi burda 5200'e satmayı çok iyi bilirler.
Yanıtla +5
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12 Angry Men 3 yıl
DDR3 ram
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assasin34 3 yıl
ben size söylim ne değiştiğini.İçinde mobil işlemci olan fiyatı 5000 TL'den bu alete para verecek enayiler değişti.
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