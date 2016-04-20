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Intel yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

PC satışlarındaki düşüş işlemci devi Intel'i zorunlu bir yeniden yapılanma sürecine soktu. Şirket 2017 ortasına kadar işgücünün yüzde 11'ini oluşturan 12 bin kişiyle yollarını ayıracak.
3 yıl
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23
İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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Intel, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan 12 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket yeniden yapılanma hamlesinin bir parçası olarak gösterilen işten çıkarmalarla, yüksek büyüme alanlarına yani veri merkezi ve IoT (Nesnelerin İnterneti) işine yönelmeyi hedefliyor. Bu bölümlerdeki büyüme geçen yıl şirkete 2.2 milyar dolarlık katkı sağlarken, toplam gelir havuzunun yüzde 40'ını oluşturmuştu.
Ayrıca Bkz. "Intel'in yeni ortaklığı Siri'yi masaüstüne getirebilir"
Yeniden yapılanmanın bir diğer nedenini de PC satışlarındaki düşüş olarak gösteriliyor. Gartner'a göre, dünya çapında sevkiyatlar 2014 yılında kaydedilen rakamlara oranla yüzde 8.3 oranında gerilemiş durumda. Uzun zamandır güçlü masaüstü işlemcileri ile sektör domine eden şirket, veri merkezlerindeki bilgisayarlar ve internete bağlı nesneler için işlemci üretmeye odaklanarak bu darboğazı minimum kayıpla geçmek istiyor.
Bahsi geçen 12 bin çalışanın çoğu, önümüzdeki iki ay içersinde bilgilendirilerek işten çıkarılacaklar. Kalanların ise 2017 ortasına kadar şirketle ilişikleri kesilecek. Intel, gelecek yıl tamamlanması planlanan bu hamleyle şirketin evrimini hızlandırmanın yanı sıra yaklaşık 1.4 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor.

https://newsroom.intel.com/news-releases/news-release-intel-announces-restructuring/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Aynı şeyi AMD yapmış olsaydı,batıyor yorumları yapılırdı hemen
3 Yanıt Yanıtla +31
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mamad 3 yıl redoracle
redoracle

Aynı şeyi AMD yapmış olsaydı,batıyor yorumları yapılırdı hemen


Aynı şeyi Amd'nin yapabilmesi için önce işe 3 bin kişi daha alması gerekirdi.
redoracleAynı şeyi AMD yapmış olsaydı,batıyor yorumları yapılırdı hemenAynı şeyi Amd'nin yapabilmesi için ön...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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earth. 3 yıl
heralde bozuk işlemcileri yapanları şutluyolar
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Texassm0ke 2 yıl
amd yapsaydi : amd 12 bin kisinin evine ekmek goturmesine engel oluyor

nvidia yapinca isten cikariyor
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Sertan-57 2 yıl
intel'de Calisan Bir Cok insan O Sirketten Ekmek Yiyordu. ARM Yuzunden intel ile AMD'nin isleri Yolunda Degil Yani islemci Pazarinda ARM Paraya Para Demiyor.
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banatanalır 3 yıl
son zamanlarda şirketlerdeki işçi çıkarma olayı arttı mı yoksa banamı öyle geliyor
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aycibin 3 yıl
Turkiyede olsa yönetici olmayan fukara muhendis kadro ilk çıkarılır.yoneticilere dokunan olmaz.acaba ne seviyede çıkarılma olmuş merak ettim
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kandal_gr 3 yıl
Intel bu kadar kişiyi bir anda işten çıkarıyorsa daralma uzun dönemde de devam edecek gibi duruyor
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firtinax 3 yıl
Batmadan tedbir alıyor.
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Fiasco 3 yıl
Fiasco
2014 mü ? 2016 oranları kalmadımı elinizde, taze mi bitti ?

pardonn yanlış okumuşum
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earth. 3 yıl
heralde bozuk işlemcileri yapanları şutluyolar
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Fiasco 3 yıl
2014 mü ? 2016 oranları kalmadımı elinizde, taze mi bitti ?
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koyunsavar 3 yıl
Açgözlü şirket daha fazla para için
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-MoDeStUs- 3 yıl koyunsavar
osdorp
Açgözlü şirket daha fazla para için

Buna kapitalizm diyorlar.
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Ussuz 3 yıl
Neredeyse 10bin dolar maaş iyiymiş
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