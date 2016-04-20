Intel yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

Intel, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan 12 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket yeniden yapılanma hamlesinin bir parçası olarak gösterilen işten çıkarmalarla, yüksek büyüme alanlarına yani veri merkezi ve IoT (Nesnelerin İnterneti) işine yönelmeyi hedefliyor. Bu bölümlerdeki büyüme geçen yıl şirkete 2.2 milyar dolarlık katkı sağlarken, toplam gelir havuzunun yüzde 40'ını oluşturmuştu.

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Yeniden yapılanmanın bir diğer nedenini de PC satışlarındaki düşüş olarak gösteriliyor. Gartner'a göre, dünya çapında sevkiyatlar 2014 yılında kaydedilen rakamlara oranla yüzde 8.3 oranında gerilemiş durumda. Uzun zamandır güçlü masaüstü işlemcileri ile sektör domine eden şirket, veri merkezlerindeki bilgisayarlar ve internete bağlı nesneler için işlemci üretmeye odaklanarak bu darboğazı minimum kayıpla geçmek istiyor.

Bahsi geçen 12 bin çalışanın çoğu, önümüzdeki iki ay içersinde bilgilendirilerek işten çıkarılacaklar. Kalanların ise 2017 ortasına kadar şirketle ilişikleri kesilecek. Intel, gelecek yıl tamamlanması planlanan bu hamleyle şirketin evrimini hızlandırmanın yanı sıra yaklaşık 1.4 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor.

https://newsroom.intel.com/news-releases/news-release-intel-announces-restructuring/