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    Apple, 14 ve 16 inç MacBook Pro’ların M2 versiyonunu yakında duyurabilir

    Apple, M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son rapora göre firma, iPhone 14 serisi ile birlikte MacBook Pro modellerini de tanıtacak.
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    14 ve 16 inç MacBook Pro’ların M2 versiyonu yakında duyurulabilir
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    Apple, bu yıl WWDC etkinliği kapsamında M2 MacBook Air ve MacBook Pro’yu duyurmuştu. Yeni gelen bilgiler ise firmanın yeni MacBook modelleri için hazırlandığını ortaya çıkarıyor.

    Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın halihazırda 14 ve 16 inç M2 işlemcileri ile şekillendirilen MacBook Pro modelleri üstünde çalıştığını aktarıyor. Her iki bilgisayarın da tasarım noktasında çok farklılık içermeyeceği belirtiliyor. Zira aktarılan bilgilere göre mevcutta bulunan M1 Pro ve M1 Max modelleri M2 versiyonlarına yükseltilerek donanım bazında değişikliğe gidilecek.

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    Performans konusunda iddialı

    Yeni M2 Pro ve M2 Max yongaları beraberinde ciddi performans iyileştirmeleriyle birlikte gelecek. Halihazırdaki M2 yongası; tek çekirdek tarafında önceki M1 yongasına oranla yüzde 11, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 19’luk bir artış vadediyor. M2 yongasındaki en büyük gelişimin olduğu yer ise grafik performansı. Zira 10 çekirdekli GPU ile birlikte yüze 35 düzeyinde performans artışı yaşanmakta.

    Apple’ın yeni MacBook Pro modellerini sonbahar döneminde tanıtması bekleniyor fakat piyasaya çıkışları 2023 baharına kadar ertelenebilir. Bu gecikmenin merkezinde ise tedarik zincirinde yaşanabilecek olası sorunlar yatıyor.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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