M2 çipli yeni MacBook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Apple'ın heyecanla beklenen etkinliği WWDC 2022'de yeni nesil Apple işlemcili ilk cihaz tanıtıldı. Dünyanın en çok satan cihazı olan MacBook Air, Apple'ın M2 işlemcisi ile güncellendi
M2 MacBook Air'in özellikleri ve fiyatı
Yeni nesil MacBook Air, önceki nesil MacBook Air'in en çok sevilen özelliklerini yeni nesil MacBook Pro'nun yeni nesil tasarımı ile güncelliyor. Yeni MacBook Air, çentikli tasarımı ve ince çerçeveleri ile ekran boyutunu büyütüyor ve 13.6 inçlik Liquid Retina ekranını kullanıcılara sunuyor. Ayrıca MacBook Air, 1080p kamera ile güncelleniyor. Yeni nesil MacBook Pro serisinde gördüğümüz MagSafe şarj girisi ise MacBook Air'da da bulunuyor. Ayrıca opsiyonel 67W şarj aleti ile 30 dakikad %50 şarj etmek mümkün.
Performans konusuda ise MacBook Air, M2 işlemcisinin yeni işlem ve grafik gücünü getiriyor. 24GB'a kadar RAM desteği sunan M2 işlemcili Air, önceki nesile göre %20 daha yüksek performans sunuyor. Video editlemede ise %40 daha yüksek performans sunuyor. M2, 8inci nesil intel işlemcili MacBook Air'lardan ise 5 kat daha yüksek performans sunuyor. Bunca performansa rağmen MacBook Air, tüm gün batarya ömrünü ve fansız tasarımını korumaya devam ediyor. Ayrıca MacBook Air ile beraber Apple, yeni nesil çift girişli USB-C şarj aletini de duyurdu. Ancak cihaz ile mi gelecek şuan bilinmiyor.
11.3mm kalınlıkta olan 1.25kg ağırlıkta olan MacBook Air, en ince kasada performans sunma konusunda oldukça rekabetçi oluyor. 500nit destekleyen yeni Liquid Retina Ekran ise 13.6 inçe çıkarılmış. Air'ın kulaklık girişi ise üst seviye kulaklıkları destekliyor. MacBook Air, 4 farklı renk seçeneği ile gelecek, bunlar: uzay grisi, gümüş, altın ve koyu mavi olacak. Yeni MacBook Air'ın fiyatı 1199 dolar olarak belirlenmiş. Öğrenciler için ise fiyatı 1099 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.