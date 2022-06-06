M2 çipli yeni MacBook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Apple'ın heyecanla beklenen etkinliği WWDC 2022'de yeni nesil Apple işlemcili ilk cihaz tanıtıldı. Dünyanın en çok satan cihazı olan MacBook Air, Apple'ın M2 işlemcisi ile güncellendi

M2 MacBook Air'in özellikleri ve fiyatı

Yeni nesil MacBook Air, önceki nesil MacBook Air'in en çok sevilen özelliklerini yeni nesil MacBook Pro'nun yeni nesil tasarımı ile güncelliyor. Yeni MacBook Air, çentikli tasarımı ve ince çerçeveleri ile ekran boyutunu büyütüyor ve 13.6 inçlik Liquid Retina ekranını kullanıcılara sunuyor. Ayrıca MacBook Air, 1080p kamera ile güncelleniyor. Yeni nesil MacBook Pro serisinde gördüğümüz MagSafe şarj girisi ise MacBook Air'da da bulunuyor. Ayrıca opsiyonel 67W şarj aleti ile 30 dakikad %50 şarj etmek mümkün.

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Performans konusuda ise MacBook Air, M2 işlemcisinin yeni işlem ve grafik gücünü getiriyor. 24GB'a kadar RAM desteği sunan M2 işlemcili Air, önceki nesile göre %20 daha yüksek performans sunuyor. Video editlemede ise %40 daha yüksek performans sunuyor. M2, 8inci nesil intel işlemcili MacBook Air'lardan ise 5 kat daha yüksek performans sunuyor. Bunca performansa rağmen MacBook Air, tüm gün batarya ömrünü ve fansız tasarımını korumaya devam ediyor. Ayrıca MacBook Air ile beraber Apple, yeni nesil çift girişli USB-C şarj aletini de duyurdu. Ancak cihaz ile mi gelecek şuan bilinmiyor.

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11.3mm kalınlıkta olan 1.25kg ağırlıkta olan MacBook Air, en ince kasada performans sunma konusunda oldukça rekabetçi oluyor. 500nit destekleyen yeni Liquid Retina Ekran ise 13.6 inçe çıkarılmış. Air'ın kulaklık girişi ise üst seviye kulaklıkları destekliyor. MacBook Air, 4 farklı renk seçeneği ile gelecek, bunlar: uzay grisi, gümüş, altın ve koyu mavi olacak. Yeni MacBook Air'ın fiyatı 1199 dolar olarak belirlenmiş. Öğrenciler için ise fiyatı 1099 dolar.

Apple M2 işlemcisi tanıtıldı: İşte özellikleri 1 sa. önce eklendi

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