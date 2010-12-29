140.000'den fazla yeni işçi almaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi Foxconn, agresif büyüme stratejisini yeni yılda da sürdürmeyi planlıyor. Başta Apple ve HP olmak üzere kendi alanlarında dünya devi firmalara üretim yapan Foxconn, Çin'in Zhengzhou şehri kurduğu üretim üssü için yeni yılda kadrosuna 140,000'den fazla yeni işçi daha katmaya hazırlanıyor.

Çin merkezli haber sitelerinin, Zhengzhou şehrinin yöneticilerine dayanarak verdiği habere göre 140 hektarlık bir alana kurulacak olan yeni üretim üsstünün birinci etap çalışmaları tamamlandı. Birinci etapta çalıştırılmak üzere kadrosuna katmayı planladığı 140 bin'den fazla yeni işçi için 19 yatakhane binası inşa eden Foxconn, 49 tanesinin daha inşasına devam ediyor.

Foxconn yeni üretim üssünden ilk beş yıl için 75 milyar dolar seviyesinde kümülatif üretim değeri yaratacağını tahmin ediyor.