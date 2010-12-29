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140.000'den fazla yeni işçi almaya hazırlanıyor

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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140.000'den fazla yeni işçi almaya hazırlanıyor
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Dünyanın en büyük kontratlı elektronik üreticisi Foxconn, agresif büyüme stratejisini yeni yılda da sürdürmeyi planlıyor. Başta Apple ve HP olmak üzere kendi alanlarında dünya devi firmalara üretim yapan Foxconn, Çin'in Zhengzhou şehri kurduğu üretim üssü için yeni yılda kadrosuna 140,000'den fazla yeni işçi daha katmaya hazırlanıyor.

Çin merkezli haber sitelerinin, Zhengzhou şehrinin yöneticilerine dayanarak verdiği habere göre 140 hektarlık bir alana kurulacak olan yeni üretim üsstünün birinci etap çalışmaları tamamlandı. Birinci etapta çalıştırılmak üzere kadrosuna katmayı planladığı 140 bin'den fazla yeni işçi için 19 yatakhane binası inşa eden Foxconn, 49 tanesinin daha inşasına devam ediyor.

Foxconn yeni üretim üssünden ilk beş yıl için 75 milyar dolar seviyesinde kümülatif üretim değeri yaratacağını tahmin ediyor.

140.000'den fazla yeni işçi almaya hazırlanıyor
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mobylette 8 yıl en beğenilen
ilk resimdeki kadının surat ifadesi ne kadar etkileyici. alttaki resim de insana "insan bu mudur" sorusunu sorduruyor.
3 Yanıt Yanıtla +4
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Film Bu Ya 7 yıl
normalde büyük yazmaktan nefret ediyorum ama;

KAPİTALİZM
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Rollini 7 yıl
fraktron
ilk resimdeki kadının surat ifadesi ne kadar etkileyici. alttaki resim de insana insan bu mudur sorusunu sorduruyor.

işciler önemseniyor deniyor ama ifade hiç onu göstermiyor dünyadevi olmayı hedefleyen ülkelerin yükünü böyleleri taşıyor.
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Citizen_Must_Die 7 yıl
Eksi basan adam kesin foxconun sahibinin ogludur.
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changemart 7 yıl
akp den 3 5 reis yolluyalımda o işçilerin başına geçsin her işcinin kuş kadar maaşından para kesip köşeyi dönsünler
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O.Beverly 7 yıl
Ne kadar çok duyarlı vatandaşımız varmış, Çin'i düşüneceğinize Türkiye'de çıkarın sesinizi.
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aziz77 7 yıl
köle çalıştırıyoz demiyorda.
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__Tyler Durden__ 7 yıl
Ben şahsen Foxconn ürünlerini almıyorum almayacağımda. Geçen sene işçileri toplu intihara kalkıştı kötü çalışma koşulları nedeniyle. Sen milyonlarca dolar kazan insanların emeğini suistimal et, yazıklar olsun. Gider aynı ürüne 100 lira fazla veririm yine de Foxconn almam.
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sdtdmn 8 yıl
bu sirket turkıyede de fabrıka actı, bildigim kadarıyla calışma sartları zor ve fazla para vermıyorlar... insan gibi çalıştırmadıktan sonra isterse bu sırket tum dunyaya iş versın ne anlamı var...
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Volkanbaba 8 yıl
Geçinebilmek için hertürlü şartta çalışmaları lazım yapacak birşey yok düzen böyle işliyor.Şirketin sahipleri parayı kırıyor çinli insanlarda batı dünyasının binlerce dolar ödeyerek alacakları elektronik aygıtları aylık birkaç dolara üretiyor
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vidoko 8 yıl
onlar dua etsinler ki işleri var karınları doyuyor. yok samazallah bizede saldırır bunlar ..:D manfeaitimize çıkarımıza ne gerekirse onu destekliyoruz duygu sömürüsü yapmayalım lütfen.çalışsınlar işlerine ..
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Reddemon35 8 yıl
Arkadaşlar bu düzene kızıyorsunuz ama hepiniz daha ucuz ama daha kaliteli kompanenete sahip ürünler istiyorsunuz. Bu ürünleri bu fiyata alabilmenin maliyeti şirketlerin bu giderleri bir yerlerden kısması ile oluyor. Ayrıca çalışma koşullarını adamlar defalarca incelettiler ve intiharlar için de bir sonuca varamadılar. Bant sisteminde değişime bile gidip insanların daha etkileşimde bulunmasını sağladılar ama sonuç gene aynı oldu. Bu da çinin içinde bulunduğu sosyo kültürel durumdan kaynaklanıyor. Netice itibarı ile bu insanlar evlerine gidemiyor çünkü evleri köylerde ve köyleride genelde ülkenin diğer yakasında oluyor. Paraları olmadığı için yatakhane sistemine dayalı ve kalabalık koğuşlarda kalmak zorunda kalıyorlar. Yani kısacası 24 saat fabrikadalar. Evlerine gitmeleri yada fab dışına çıkmalarıda yasak çünkü devletin sağladığı işçiler. Ve işte çalışma kuralları böyle. Şansı olanlar ve evi yakın olanlar haftada bir eve gidiyorlar. Sonuç yukarıdaki yüz ifadesi.
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Rainbow6 8 yıl
saatine 25 sent falan aliyolar boyle buyuk firmalar birde yaninda galosla eldiven veriyor:) .. bazi fabrikalarin yaninda bulunan koyler agalik sistemi gibi calisiyor gece gunduz vardiyalar halinde koydeki herkes fabrikanin mali gibi calisiyor prefabrik evlerde ranzalarda yatip kalkanlar var kokudan falan yaklasamassiniz adamlarin banyo yapmaya ne vakitleri nede taakatleri var ... oyle buyuk sehirlerine bakipta aldanmayin o sehirlere pasaport uygulamasi var oyle herkes oralara tasinamiyo dunyanin 2. buyuk ekonomisi oldular ama gelir dagilimi en kotu olan ulkelerden biri bircok amerkali ve avrupali buyuk firma buraya fabrikalarini tasidilar oda yetmiyomus gibi simdide cesitli muhendislik birimlerinide tasiyorlar ondan dolayi amerkada bi cok muhendis issiz su anda, cinde yakin zamanda yonetim sistemi degisse sasmam dogrusu
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MxFxOx 8 yıl
Çinin nufusunu göz önünde bulundurmak gerek o kadar insan Türkiyede olsa durum aynı olurdu.1.5 milyar insan var adamları boş bırakırsan böyle çoğalırlar işte, bizim gibi her yüzyılda 3-5 savaşa girselerdi böyle olurmuydu.
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VforVendetta37 8 yıl
Çinlinin gözünün feri gitmiş.
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