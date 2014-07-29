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15 inçlik MacBook Pro Retina modellerinde 16GB RAM standart olabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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15 inçlik MacBook Pro Retina modellerinde 16GB RAM standart olabilir

Apple'ın dizüstü ailesinde amiral gemi modeli olarak görülen 15 inçlik MacBook Pro Retina serisi aynı MacBook Air 2014 modelinde olduğu gibi bugün itibariyle bazı donanım bileşenlerinde güncellemeye gidebilir. 

Çin'de bir Apple mağazasından internete sızdırılan görsele göre Apple, 15 inçlik MacBook Pro Retina serisinde model sayısını üçe çıkarırken, baz modelde RAM seviyesini 16GB olarak belirleyecek. Fiyatlarda ise değişim olmayacak. Hali hazırda  2GHz Core i7+8GB RAM+256GB SSD ve 2.3GHZ Core i7+16GB RAM+512GB SSD şeklinde iki model yer alıyor.

Güncellenmiş serinin baz modelinde 2.2GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci, 16GB RAM ve 256GB SSD yer alıyor. Fiyatı ise 1999$ olarak kalacak. Orta seviye modelde 2.5GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD yer alıyor ve fiyatı yine 2599$. 

Tepe modelde ise 2.8GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci, 16GB RAM, 1TB SSD şeklinde bir konfigürasyon mevcut. Fiyatının ise yaklaşık olarak 3199$ olacağı tahmin ediliyor. Son iki modelde 2GB DDR5 bellekli GeForce GT 750M ekran kartı mevcut.

Farklı kaynaklar da görselin doğruluğunu onaylıyor ve Apple'ın bugün itibariyle seride güncellemeye gideceğini belirtiyor. Ancak 12 inçlik MacBook Pro ve Retina ekranlı MacBook Air için ise herhangi bir bilgi yok.  

http://www.technobuffalo.com/2014/07/28/new-macbook-pro-with-retina/ Yorum Yaz
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positiveboy 5 yıl en beğenilen
oh oh oh donanıma gel
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BekirTemel 5 yıl
Ge Force Gt 750M


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1 Avatar
Captain_Ivy 5 yıl
Orta seviyenin fiyata bak


2599$.
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mogosan 5 yıl
Hayır benim anlamadığım bütün macbook karşıtları burada.Kimse size zorla alın demiyor.Bu kadar galiz sözlere gerek var mı ?Oyun için alınmıyor zaten bu bilgisayarlar.Oyun oynamak istiyorsanız bu paraya çok daha iyi bilgisayar toplanır zaten.16 gb ram açıkçası cat yada editting(cs6,final vs.) uygulamalarında çok gerekmiyor.Anca parallels ile 2 işletim sistemi kullanınca(8-8 bölüştürüyorum) veya 2 ekran bağlayıp uygulama açınca işe yarıyor.
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nepasvior 5 yıl
buna linux kurulsa alırım valla donanım güzel, zaten apple ın sorunu işletim sistemi bi türlü ısınamadım sırf bu yüzden, halbuki açık kaynağa yönelseydi en azından açık kaynaklı modeller de piyasaya sürseydi süper olurdu
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alper5398 5 yıl
Hiç böyle şeyler söylemeyi sevmem ama sen al(a)mıyorsan neden gereksiz konuşuyorsun. Yukarıdaki arkadaşında dediği gibi bunu alan adam yanında Ps4 veya Gtx780 li bilgisayarda alır buna da kimse karışamaz. Kısaca zenginin malı züğürttün çenesini yorar...
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DH Misafiri 5 yıl
verilen paraya yazık gibi bu makineyi alan kullanıcıların çoğu günlük kullanım için alıyor üstündeki donanımı sunabilen çok marka var artık daha uygun fiyata
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Calypso_41 5 yıl
şu anda amerika store'unda güncellenmiş durumda fakat ilk iki 13'' modellerde yapılandırma kısmında flash storage arttırımına izin vermiyor diğer modellerde 1 tb lık flash storage ekleyebiliyorsunuz
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Guest-F8946C419 5 yıl
MacBook Pro profesyoneller için, fotoğraf ve video düzenlemesi için tasarlanan bir cihaz. Oyun oynamak isteyen MacBook Pro almaz zaten MacBook Pro alabilen gider ps4 alır, bir sürü ekran ayarı yok ekran kartım kaldırmıyor derdi ile uğraşmaz.

MacBook Pro kalitesinde ve onun fiyatında bir cihaz gösterin onu alalım.
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unknownartist 5 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
MacBook Pro profesyoneller için, fotoğraf ve video düzenlemesi için tasarlanan bir cihaz. Oyun oynamak isteyen MacBook Pro almaz zaten MacBook Pro alabilen gider ps4 alır, bir sürü ekran ayarı yok ekran kartım kaldırmıyor derdi ile uğraşmaz.

MacBook Pro kalitesinde ve onun fiyatında bir cihaz gösterin onu alalım.

hocam peki muadil donanımda bir masaüstü veya laptopta raw işlersem aşırı fark ettirir mi bu alet?

espirisi sırf osx mi?
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a.f.y. 5 yıl
ekran kartı olmamış yalnız.
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BekirTemel 5 yıl
Ge Force Gt 750M


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Schnitter 5 yıl
Gel etme oğul o paraya öküz alınır.
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sniko1 5 yıl
Oha o paraya öküz çiftliği + at çiftliği kurulur.
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Gece772 5 yıl
Sıcak bastı
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Fiyaka1903 5 yıl
Gözü kara apple fanlarini seviyorum biri 3199 dolara sadece i7 vs almiyormus aliminyum kasa aliyormus digeri bu makineyle benim oynadigim oyunu yapıyormuş Prof olmayana gelmezmis..bugune kadar sadece macbooklarda oyun yapıldı sanki. Tasarıma lafım yok ama o fiyata satmak için bi zahmet allayıp pullasinlar.
Ne demişler minareyi çalan kılıfını hazırlar bizim Apple fanları bunu g*te giren şemsiye açılmaz olarak çevirmişler sanırım :)
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