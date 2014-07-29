15 inçlik MacBook Pro Retina modellerinde 16GB RAM standart olabilir





Apple'ın dizüstü ailesinde amiral gemi modeli olarak görülen 15 inçlik MacBook Pro Retina serisi aynı MacBook Air 2014 modelinde olduğu gibi bugün itibariyle bazı donanım bileşenlerinde güncellemeye gidebilir.





Çin'de bir Apple mağazasından internete sızdırılan görsele göre Apple, 15 inçlik MacBook Pro Retina serisinde model sayısını üçe çıkarırken, baz modelde RAM seviyesini 16GB olarak belirleyecek. Fiyatlarda ise değişim olmayacak. Hali hazırda 2GHz Core i7+8GB RAM+256GB SSD ve 2.3GHZ Core i7+16GB RAM+512GB SSD şeklinde iki model yer alıyor.





Güncellenmiş serinin baz modelinde 2.2GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci, 16GB RAM ve 256GB SSD yer alıyor. Fiyatı ise 1999$ olarak kalacak. Orta seviye modelde 2.5GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD yer alıyor ve fiyatı yine 2599$.





Tepe modelde ise 2.8GHz saat hızında çalışan Core i7 işlemci, 16GB RAM, 1TB SSD şeklinde bir konfigürasyon mevcut. Fiyatının ise yaklaşık olarak 3199$ olacağı tahmin ediliyor. Son iki modelde 2GB DDR5 bellekli GeForce GT 750M ekran kartı mevcut.





Farklı kaynaklar da görselin doğruluğunu onaylıyor ve Apple'ın bugün itibariyle seride güncellemeye gideceğini belirtiyor. Ancak 12 inçlik MacBook Pro ve Retina ekranlı MacBook Air için ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.technobuffalo.com/2014/07/28/new-macbook-pro-with-retina/