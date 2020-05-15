15 Mayıs koronavirüs tablosunda 1708 yeni vaka, 48 vefat

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Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespitinin üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçmiş durumda ve henüz virüsün tamamen ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değil. Tüm organlarıyla mücadele eden ülkemiz salgının yayılmasını kontrol altına almış durumda.

15 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 38565 adet koronavirüs testi yapıldı ve bu testlerde 1708 yeni vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin olurken toplam vaka sayısı da 146 457 oldu.

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Vakaların içerisinde 48 yeni vefat olurken toplam vefat sayısı 4055 seviyesine yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, entube hasta sayısı da 490 ile en düşük seviyelerine geriledi.

İyileşen vaka sayısı da düşüş trendine devam ediyor. Taburcu edilen 2103 hasta ile birlikte toplam iyileşen sayısı 106 bini geçmiş durumda. Böylece aktif vaka sayısı 36000 civarına geriledi.

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