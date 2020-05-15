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    15 Mayıs koronavirüs tablosunda 1708 yeni vaka, 48 vefat

    15 Mayıs itibariyle ülkemizde 38565 adet test yapılırken 1708 yeni vakaya rastlandı. Vefat sayısı 48 olurken yoğun bakım ve entube hasta sayılarında da düşüş devam ediyor.
    19 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    15 Mayıs koronavirüs tablosunda 1708 yeni vaka, 48 vefat
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    Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespitinin üzerinden 2 aydan fazla bir zaman geçmiş durumda ve henüz virüsün tamamen ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değil. Tüm organlarıyla mücadele eden ülkemiz salgının yayılmasını kontrol altına almış durumda.

    15 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 38565 adet koronavirüs testi yapıldı ve bu testlerde 1708 yeni vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin olurken toplam vaka sayısı da 146 457 oldu.

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    Vakaların içerisinde 48 yeni vefat olurken toplam vefat sayısı 4055 seviyesine yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, entube hasta sayısı da 490 ile en düşük seviyelerine geriledi.

    İyileşen vaka sayısı da düşüş trendine devam ediyor. Taburcu edilen 2103 hasta ile birlikte toplam iyileşen sayısı 106 bini geçmiş durumda. Böylece aktif vaka sayısı 36000 civarına geriledi.

     



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 11 sa.
    Çok daha kısa sürede bu işi yoluna koyabilecekken, kısa vadeli düşünerek işin uzamasına sebep olduk.
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    Mirram 15 sa.
    Bugün 3 tane parka gittim ağzına kadar doluydu parklar millet arkadaşlarıyla çimlere oturmuş muhabbet ediyordu yani kısaca sosyal mesafe diye bir şey yoktu eğer 2 hafta içinde vaka sayısı artarsa şaşırmamak gerek
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    volga tuygun (tuygun habora) 15 sa.
    Hiç de iyiye gitmiyoruz. İyileşen hasta sayısındaki düşüş çok yüksek. Uzmanlar daha önce şöyle diyorlardı; " İyileşen hasta sayısı vaka sayısının iki katına ulaşırsa iyiye gitmeye başladık demektir. " Aradaki makasın gitgide açılması gerekirken tam aksine kapanıyor. Benim naçizane düşüncem daha birinci dalgayı atlatamadığımız yönünde. Normalleşmeye biraz erken girildi gibime geliyor. Tabii ki bunun da bazı sebepleri var. Ekonomik anlamda daha kötü olmamak için bütün dünya gibi biz de normalleşme çabasına girdik. Umarım bunlar istisnai rakamlardır ve en kısa zamanda daha da iyi oluruz. Kalın sağlıcakla...
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 17 sa.
    Herkes biliyorki bu millet kendi veya bir yakınının başına bir iş gelmeyince hiçbir şeyden ders almıyor, Vaziyet yine aynı mecbur olup dışarı çıkanlara kimse birşey diyemez lakin keyfi olarak ben sıkıldım diyerek kendini avm'lere sokaklara atanları anlamak güç.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 18 sa.
    Test Sayısı İçindeki Vaka Sayısı Oranı Her Geçen Gün Biraz Daha Düşüyor Milletin Bilinçlenmesi Biraz Zaman Aldı. Milletimden Beklemediğim Gelişmeler Gösteriyoruz Virüs Konusunda :)
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    smart1978 (X Y) 18 sa.
    Vaka sayisi hep yuksek! Vaka sayisi ciddi oranda dusurulmelidir!

    Vaka sayisi ciddi manada dusmeden de kimse kendini salmasin !
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