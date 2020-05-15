Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII

    AMD’nin kendisine pek şans bulamayan 7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimi AMD Radeon Pro VII grafik hızlandırıcı ile iş istasyonlarında iddialı olmaya geliyor.
    1 gün
    1,7b
    1
    1
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII

    Sunucu tarafında Radeon Instinct, iş istasyonları tarafında ise Radeon Pro hızlandırıcılar ile Nvidia’ya karşı pay arayan AMD, bu hafta iş istasyonu tarafında en güçlü çözümü olacak Radeon Pro VII hızlandırıcısını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi

    AMD Radeon Pro VII özellikleri ve fiyatı

    AMD aslında Vega mimarisini 7nm sürecine terfi ettirerek Navi öncesinde önemli bir hamle yapmak istese de sonrasında üretimi durdurdu ve 7nm Vega 20 grafik çekirdeği sadece kurumsal tarafta kaldı. Yine de halen 7nm Vega mimarisi firmanın en hızlı mimarisi durumunda. Radeon Pro VII hızlandırıcısı bu 7nm Vega 20 grafik çekirdeğini temel alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı"

    Radeon Pro VII hızlandırıcısı 3840 Stream işlemcisi barındırırken 1.7GHz frekans değerinde çalışıyor. 16GB HBM2 bellek 4096-bit veri yolunda 1TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Tek hassasiyet performansı 13.1TFLOPS iken çift hassasiyet performansı 6.5TFLOPS oluyor. Isıl tasarım gücü ise 250W.

    Son iki değer Radeon VII ekran kartından biraz daha iyi. Ayrıca 186GB/s Infinity Fabric Link iç bağlantı entegrasyonu ve PCIe 4.0 da iş istasyonu tarafındaki en önemli avantajı durumunda. Radeon Pro VII hızlandırıcısı 1899$ fiyat etiketine sahip ve Nvidia’nın bu alandaki Quadro RTX serisinden biraz daha uygun fiyatlı.



    https://www.anandtech.com/show/15777/amd-reveals-radeon-pro-vii Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 22 sa.
    Genel olaral Mac Pro'da kullanılan Radeon Pro Vega II'nin kırpılmış hali diyebiliriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 sa. Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı 15 sa. Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak 17 sa. Monster Tulpar T5 v21.1 "ince hafif ve güçlü" inceleme 17 sa. Netflix'te yayın kalitesi yavaş yavaş eski haline geri dönüyor 18 sa. Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek 18 sa. TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor 19 sa. Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum 19 sa. Nvidia DGX SuperPOD ile yapay zeka performansı rekor kırıyor 20 sa. 15 Mayıs koronavirüs tablosunda 1708 yeni vaka, 48 vefat 20 sa. Xiaomi yeni ekosistem ürünlerini ülkemizde satışa sundu 20 sa. OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir 21 sa. Nvidia ve AMD’den sürpriz iş birliği 21 sa. Volkswagen Ticari Araç da garanti süresini 3 ay uzattı 22 sa. Steam'in yeni özelliği 'Sıradaki Oyun' herkes için kullanıma açıldı 23 sa. Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı 23 sa. İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor 23 sa. Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir 1 gün Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor 1 gün 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms kullanıma sunuldu 1 gün Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII Sonraki Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu 1 gün Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi 1 gün Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi 1 gün Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı 1 gün Sağlık Bakanlığı, 13 sektör için koronavirüs rehberi yayınladı 1 gün Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir 1 gün Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu 1 gün İstanbul Film Festivali bu sene internetten düzenlenecek 1 gün SpaceX'in uzaya fırlatacağı astronotlar, tarihi uçuş öncesinde karantinaya alındı 1 gün Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor 1 gün Intel, iki Çinli yarı iletken şirketine yatırım yaptığını duyurdu 1 gün 2si1 | Sende mi Xbox! Assassin's Creed Valhalla yeni nesilde 4K 30FPS çalışacak 1 gün Sony, State of Play etkinliği kapsamında 18 dakikalık Ghost of Tsushima oynanış videosu gösterecek 1 gün Ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarı 2019'da 8 kat büyüdü 1 gün Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak 1 gün LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı 1 gün Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs) 1 gün Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek 1 gün Epic Games Store’da dev indirimler başladı 1 gün Alienware m15 ve m17 modelleri de güncellendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi