İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII

Sunucu tarafında Radeon Instinct, iş istasyonları tarafında ise Radeon Pro hızlandırıcılar ile Nvidia’ya karşı pay arayan AMD, bu hafta iş istasyonu tarafında en güçlü çözümü olacak Radeon Pro VII hızlandırıcısını duyurdu.

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AMD Radeon Pro VII özellikleri ve fiyatı

AMD aslında Vega mimarisini 7nm sürecine terfi ettirerek Navi öncesinde önemli bir hamle yapmak istese de sonrasında üretimi durdurdu ve 7nm Vega 20 grafik çekirdeği sadece kurumsal tarafta kaldı. Yine de halen 7nm Vega mimarisi firmanın en hızlı mimarisi durumunda. Radeon Pro VII hızlandırıcısı bu 7nm Vega 20 grafik çekirdeğini temel alıyor.

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Radeon Pro VII hızlandırıcısı 3840 Stream işlemcisi barındırırken 1.7GHz frekans değerinde çalışıyor. 16GB HBM2 bellek 4096-bit veri yolunda 1TB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Tek hassasiyet performansı 13.1TFLOPS iken çift hassasiyet performansı 6.5TFLOPS oluyor. Isıl tasarım gücü ise 250W.

Son iki değer Radeon VII ekran kartından biraz daha iyi. Ayrıca 186GB/s Infinity Fabric Link iç bağlantı entegrasyonu ve PCIe 4.0 da iş istasyonu tarafındaki en önemli avantajı durumunda. Radeon Pro VII hızlandırıcısı 1899$ fiyat etiketine sahip ve Nvidia’nın bu alandaki Quadro RTX serisinden biraz daha uygun fiyatlı.

https://www.anandtech.com/show/15777/amd-reveals-radeon-pro-vii

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