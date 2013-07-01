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15 yaşındaki Kanadalı öğrenci, ısı farklarıyla çalışabilen el feneri geliştirdi

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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15 yaşındaki Kanadalı öğrenci, ısı farklarıyla çalışabilen el feneri geliştirdi
Kanadalı lise öğrenici Ann Makosinski, kendi tasarladığı ısı farklarıyla çalışan el feneri ile Google'ın düzenlediği Bilim Fuarı kapsamında finale kalmaya hak kazandı.
Geliştirilen LED el feneri, ortam sıcaklığı ile vücut sıcaklığı arasında meydana gelen değişimlerden elektrik üreterek çalışabiliyor. PVC ve alüminyum malzeme yapısına sahip iki farklı model üreten Makosinski, fenerin final üretiminin 26$ civarında olduğunu belirtiliyor ve seri üretime geçilmesi halinde çok daha düşük fiyatlara üretilebileceğini söylüyor.
Eylül ayında kazananın açıklanacağı Google Bilim Fuarı, ödül olarak 50,000$'lık burs ve Galapagos Adaları'na gezi veriyor. Ann Makosinski'nin geliştirdiği el fenerini tanıttığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.googlesciencefair.com/en/2013/ Yorum Yaz
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YordleKing 5 yıl en beğenilen
Geri kalanlar custin fanı.
1 Yanıt Yanıtla +25
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yc#1 5 yıl
Soğuk memleketlerde ve mevsimlerde talep görebilecek bir cihaz. Egoyu entellektüel birikime tercih ederek evrimini duraklatan kezbanlara kapak olsun.
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.:asci:. 5 yıl
BİZİMKİLER OLSA MEZUNİYETTE NE GİYSEM DİYE ÇALIŞMA YAPAR.
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2 Avatar Avatar
sis651 5 yıl
Isı farkı olan iletkenler arasında elektrik akımı oluşması. Mantığın çıkış yeri basit. Dereceye giremez bu proje ile ama, basit ve õnemsenmeyen bir noktadan haberi burada yazılana kadar bir şeyler başardı yani ufaklık.
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Bosnia 5 yıl
O değil de bu konuda bile kıza sarkan var.
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etlik 5 yıl
Proje 2. planda kalmış kıza yazanlar var.
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FRAPS 5 yıl
FEnerin mekanizmasını merak ettim.Isı farkıyla nasıl enerji oluşturabiliyor ?
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DH Misafiri 5 yıl
benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay
ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim:
diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyor
ayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!
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alp0007 5 yıl
Ben daha önce düşünmüştüm ama nasıl yapılacağını bilemiyordum. Aferin...
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shadowtr 5 yıl
Peltier kullanarak yapılmış basit bir fener. Üniversitede peltierle kafayı bozmuş hocam bu haberi gördüyse ağlıyordur şimdi...
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ZAViRA 5 yıl
yorumları okumaya geldim
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cenkcolak 5 yıl
kizin boyle bir seyi dusunmesi bile extrem bir olay.helal olsun kiza
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UçanAtPegasus 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kanada? rly ?
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cevapveren62 5 yıl
Kızı merak edipte girenler
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2622110012 5 yıl
kızın elleri çok seksi
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
zekice ama 1. olması güç
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