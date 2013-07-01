15 yaşındaki Kanadalı öğrenci, ısı farklarıyla çalışabilen el feneri geliştirdi

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Kanadalı lise öğrenici Ann Makosinski, kendi tasarladığı ısı farklarıyla çalışan el feneri ile Google'ın düzenlediği Bilim Fuarı kapsamında finale kalmaya hak kazandı.
Geliştirilen LED el feneri, ortam sıcaklığı ile vücut sıcaklığı arasında meydana gelen değişimlerden elektrik üreterek çalışabiliyor. PVC ve alüminyum malzeme yapısına sahip iki farklı model üreten Makosinski, fenerin final üretiminin 26$ civarında olduğunu belirtiliyor ve seri üretime geçilmesi halinde çok daha düşük fiyatlara üretilebileceğini söylüyor.
Eylül ayında kazananın açıklanacağı Google Bilim Fuarı, ödül olarak 50,000$'lık burs ve Galapagos Adaları'na gezi veriyor. Ann Makosinski'nin geliştirdiği el fenerini tanıttığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
https://www.googlesciencefair.com/en/2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim:
diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyor
ayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!
Kanada? rly ?
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