15 yaşındaki Kanadalı öğrenci, ısı farklarıyla çalışabilen el feneri geliştirdi

Kanadalı lise öğrenici Ann Makosinski, kendi tasarladığı ısı farklarıyla çalışan el feneri ile Google'ın düzenlediği Bilim Fuarı kapsamında finale kalmaya hak kazandı.

Geliştirilen LED el feneri, ortam sıcaklığı ile vücut sıcaklığı arasında meydana gelen değişimlerden elektrik üreterek çalışabiliyor. PVC ve alüminyum malzeme yapısına sahip iki farklı model üreten Makosinski, fenerin final üretiminin 26$ civarında olduğunu belirtiliyor ve seri üretime geçilmesi halinde çok daha düşük fiyatlara üretilebileceğini söylüyor.

Eylül ayında kazananın açıklanacağı Google Bilim Fuarı, ödül olarak 50,000$'lık burs ve Galapagos Adaları'na gezi veriyor. Ann Makosinski'nin geliştirdiği el fenerini tanıttığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.googlesciencefair.com/en/2013/