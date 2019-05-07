150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme

ACER'ın 150000TL'lik oyuncu sistemi ACER Predator Thrones, her şeyi uçlarda yaşamayı sevenlere ve parası fazla olanlara hitap eden daha önce deneyimlemediğiniz tarzda bir ürün

Tekno Seyir 'in sevilen yüzü Murat Gamsız ile ACER'ın 150000TL'lik oyuncu sistemi ACER Predator Thronos'u değerlendirdik. Şu ana kadar gördüğümüz tüm sistemlerden farklı olan Thronos'u sizler de mağazaya gidip ücretsiz deneyimleyebilirsiniz.