150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ACER'ın 150000TL'lik oyuncu sistemi ACER Predator Thrones, her şeyi uçlarda yaşamayı sevenlere ve parası fazla olanlara hitap eden daha önce deneyimlemediğiniz tarzda bir ürün
Tekno Seyir'in sevilen yüzü Murat Gamsız ile ACER'ın 150000TL'lik oyuncu sistemi ACER Predator Thronos'u değerlendirdik. Şu ana kadar gördüğümüz tüm sistemlerden farklı olan Thronos'u sizler de mağazaya gidip ücretsiz deneyimleyebilirsiniz.
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Dediğin gibi o kadar paraya her parçanın en iyisini bekliyor insan.
monitörler küçük bence mesela.
işlemci en üst değil
ekran kartı en üst değil.
parayı koltuğa mı istiyorlar yani ? çok saçma