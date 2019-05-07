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150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme

2 hf.
8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ACER'ın 150000TL'lik oyuncu sistemi ACER Predator Thrones, her şeyi uçlarda yaşamayı sevenlere ve parası fazla olanlara hitap eden daha önce deneyimlemediğiniz tarzda bir ürün
Tekno Seyir'in sevilen yüzü Murat Gamsız ile ACER'ın 150000TL'lik oyuncu sistemi ACER Predator Thronos'u değerlendirdik. Şu ana kadar gördüğümüz tüm sistemlerden farklı olan Thronos'u sizler de mağazaya gidip ücretsiz deneyimleyebilirsiniz.

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MuharremAylar 2 hf. en beğenilen
Aynısını kendin el işi olarak yapsan 30 40 bin lirayı geçmez bu sistem.
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Omisis046 2 hf. al-ozaria
Soru yokki.
1 Yanıt Yanıtla +14
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MaDMaxiBo 2 hf.
Almam.
Dediğin gibi o kadar paraya her parçanın en iyisini bekliyor insan.
monitörler küçük bence mesela.
işlemci en üst değil
ekran kartı en üst değil.
parayı koltuğa mı istiyorlar yani ?
çok saçma
Almam.Dediğin gibi o kadar paraya her parçanın en iyisini bekliyor insan.monitörler küçük bence mesela.işlemci en üst değilekran kartı en üst...
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oggy06 1 hf. yeni yorumcu
Yani sistem için 30.000 verirsin ekipmanada 5.000 desen 35.000 eder kalan parayı neye ödüyoruz çok büyük bir sistem yok içerisinde 1080 TI SLI var
150k tl ye daha iyi şeyler yapılabilir.
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DH Misafiri 1 hf.
asla alınacak bir sistem değil.. 150bin liraya google'ın server'ını kurarsın yahu :))
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DH Misafiri 1 hf.
Teknoseyir ve Donanim Haber birleşse güzel olur Erdi ve Levent abi,Mesut ve Murat Gamsiz,Hamdi reis ve vs... 2-3 Yıllığına deneseniz Ekonomik krizi savuşturmak için güzel bir çözüm olur bence...
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DH Misafiri 1 hf.
Ev içi teknoloji firması böyle bir ürün satıyor peki bu ev de kullanılabilir mi ? Bu parayı bu kadar hantal ve düşük güçlü sisteme verilir mi? Bu sistemi tasarlarken neden bu kadar kullanışsız olduğunu görememişler (bakın mouse bile yerinde durmuyor)? Simülasyon cihazı kıvamında alette neden bu eklentiler dahil değil, 25000$ a ek masraf mı çıkaracaklar cin fikirli hırsızlar? Son olarak bu cihazı 2 kat fiyatla satmaya çalışan aç gözlü bir zahmet kanser olsun!
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murdocklawless 1 hf.
mesut çevik iyi ama murat gamsız yakışmamış. niye yakışmamış? sitesinde atatürk düşmanı adama destek veriyor, videolarında oynatıyor.
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Suppordle 6 gün murdocklawless
O kim hocam?
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kitsenagru 1 hf.
Hazır sistem alacağıma sistemimi kendim hazırlarım.
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Türevlenebilen Fonksiyon 1 hf.
2Sİ1 ON ALTI ÇEKİRDEKLİ TREADRIPPER 1920X İŞLEMCİLİ ASUS ROG ZENITH EXTREME X399 ANAKART ÜZZERİNE KURULU ASUS VEGA56 EKRAN KARTLI BU SİSTEMDE İŞLENDİ. AMD VE ASUSA PROGRAMA KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
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MuharremAylar 1 hf. tesbihcekenhoroz
Bugün 6 bin liraya rtx 2060 li pc topluyorsun. En az 10 sene tüm oyunları ultra da oynarsin. Bence araştırmani düzgün yap
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tesbihcekenhoroz 1 hf. MuharremAylar
Guzel insan bu sene anthem diye oyun çıktı GTX 760 istiyo minimum oynatma icin. Bütün özellikler lowda 20 fps veriyo yer yer karakterin bol olduğu yere girersen fps 14 e falan dusuyo. GTX 760 çıkış tarihi 2013 ortasi. Sen hangi 10 yıldan bahsediyosun.
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ozancn 1 hf.
O kadar sarsıntı var ki; izleyemedim ve kapttım.
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eneshatipoglu 1 hf.
Youtube da çok var bu sistemlerin videosu fiyat olarak da çok çok ucuza toplayabiliyorsun. Bir tane örnek şu mesala
youtu.be/...
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EzoBride 6 gün eneshatipoglu
Ağzımın suyu aktı izlerken
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salvatore_volkan 6 gün eneshatipoglu
Super bişey bu.
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