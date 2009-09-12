16 çekirdekli Sun Rainbow Falls işlemcilerini TSMC üretecek

Tam Boyutta Gör

Başta ATi ve Nvidia olmak üzere 200'e yakın firma için hacimli yonga üretimi yapan Tayvan merkezli TSMC firması, iş ortaklıklarını genişletiyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, önümüzdeki yıldan itibaren işlemci üretiminede hız kazandıracak gibi görünüyor. GPU üretimiyle gündemde olan TSMC, Sun ile yapılan anlaşma kapsamında firmanın Rainbow Falls kod adlı yeni işlemcisini üretimini üstlenecek.

Sun tarafından tasarlanan ve 16 çekirdekli yapıya sahip olan Rainbow Falls işlemci ailesi, her çekirdek için 8 izlek (thread) desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. İlk versiyonlarında L3 bellek birimine yer verilmeyen ve AMD/Intel işlemcilerinden farklı olarak 45nm yerine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Rainbow Falls işlemcilerinin ağırlıklı olarak web sunucularında kullanılması bekleniyor.