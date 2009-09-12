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16 çekirdekli Sun Rainbow Falls işlemcilerini TSMC üretecek

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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16 çekirdekli Sun Rainbow Falls işlemcilerini TSMC üretecek
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Başta ATi ve Nvidia olmak üzere 200'e yakın firma için hacimli yonga üretimi yapan Tayvan merkezli TSMC firması, iş ortaklıklarını genişletiyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, önümüzdeki yıldan itibaren işlemci üretiminede hız kazandıracak gibi görünüyor. GPU üretimiyle gündemde olan TSMC, Sun ile yapılan anlaşma kapsamında firmanın Rainbow Falls kod adlı yeni işlemcisini üretimini üstlenecek.

Sun tarafından tasarlanan ve 16 çekirdekli yapıya sahip olan Rainbow Falls işlemci ailesi, her çekirdek için 8 izlek (thread) desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. İlk versiyonlarında L3 bellek birimine yer verilmeyen ve AMD/Intel işlemcilerinden farklı olarak 45nm yerine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Rainbow Falls işlemcilerinin ağırlıklı olarak web sunucularında kullanılması bekleniyor.


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1963bursa 9 yıl
Ah ah keşke x86 ölsede, dünya bu çatlak fahiş fiyatlı garabet teknoloji yerine, serbest lisanslı, rekabetle gelişen, fiyatları rekabetle oturan, sağlıklı bir teknolojiye kavuşsa.
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Tanarri 9 yıl
ölmez ölmez o ölene kadar biz ölürüz :D
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sertacaygun 9 yıl
X86 ölüyor ustaaaa ... Windows da aynı şekilde...
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Q13ik 9 yıl
@KANUNI61
''Başta ATi ve Nvidia olmak üzere 200'e yakın firma için hacimli yonga üretimi yapan Tayvan merkezli TSMC firması, iş ortaklıklarını genişletiyor''Amd Ati kendi üretimini yapmayacak ; tesislerini Foundry Corp'a devretti..Ve devretmesi anlamı da seneye direk bu şirketle işbirliği yapması anlamına gelmiyor bence TSMC ile ortaklıkları devam edicek, ve bunun da zıttına ilişkinin bir bilgiyle karşılaşmadım
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KANUNI61 9 yıl
SENEYE AMD ati kendi üretimini yapacak
firmanın ayakda kalması icin gerekliydi bu atılımlar
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Chembond 9 yıl
16x8 = 128 izleç (thread) mı var yani bu işlemcide şimdi. Yuh kısaca. Masaüstüne çıkarsa, multi-threading programlar coşar artık
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