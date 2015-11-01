16 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 94 görüntülendi

İlk olarak 1781 yılında Fransız gökbilimci Pierre François André Méchain tarafından keşfedilen ve aynı yıl içerisinde Charles Messier tarafından kataloglanan Messier 94 galaksisi, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. 1990 yılından beri alçak Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan bu görüntü, geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlandı.

Samanyolu gibi sarmal bir galaksi olan Messier 94, Canes Venatici veya Av Köpekleri olarak bilinen takımyıldızı yönünde bulunuyor. NASA tarafından elde edilen veriler, galaksinin Dünya'dan yaklaşık 16 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu gösteriyor.

Messier 94'ün NASA tarafından yayınlanan yeni görüntüsünde, sarmal galaksinin çevresindeki parlak halka dikkat çekiyor. Bu parlak bölgede kozmik gaz bulutlarının yüksek yerçekimi baskısı altında olduğu ve bunun sonucu olarak seri şekilde yeni yıldızların oluştuğu belirtiliyor.

Yüksek yerçekimi tarafından sıkıştırılan gaz bulutları, zamanla daha yoğun gaz bulutları haline geliyor. Yerçekiminin etkisi, bu yoğun bulutlar içindeki gaz ve kozmik tozu bir araya topluyor ve böylece yeni bir yıldızın doğması için yeterli sıcaklık ve

basınç ortaya çıkıyor.