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16 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 94 görüntülendi

Dünya'dan yaklaşık 16 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Messier 94 galaksisi, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Sarmal galaksinin etrafındaki parlak bölge dikkat çekti.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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16 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 94 görüntülendi
 İlk olarak 1781 yılında Fransız gökbilimci Pierre François André Méchain tarafından keşfedilen ve aynı yıl içerisinde Charles Messier tarafından kataloglanan Messier 94 galaksisi, Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. 1990 yılından beri alçak Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan bu görüntü, geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlandı.
 Samanyolu gibi sarmal bir galaksi olan Messier 94, Canes Venatici veya Av Köpekleri olarak bilinen takımyıldızı yönünde bulunuyor. NASA tarafından elde edilen veriler, galaksinin Dünya'dan yaklaşık 16 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu gösteriyor.
Messier 94'ün NASA tarafından yayınlanan yeni görüntüsünde, sarmal galaksinin çevresindeki parlak halka dikkat çekiyor. Bu parlak bölgede kozmik gaz bulutlarının yüksek yerçekimi baskısı altında olduğu ve bunun sonucu olarak seri şekilde yeni yıldızların oluştuğu belirtiliyor.
Yüksek yerçekimi tarafından sıkıştırılan gaz bulutları, zamanla daha yoğun gaz bulutları haline geliyor. Yerçekiminin etkisi, bu yoğun bulutlar içindeki gaz ve kozmik tozu bir araya topluyor ve böylece yeni bir yıldızın doğması için yeterli sıcaklık ve 
basınç ortaya çıkıyor.
 
16 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 94 görüntülendi

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smart1978 4 yıl en beğenilen
Yani 16 milyon öncesine ait bir görüntü .
Acaba şuan nasıldır :D ... Cevap imkansız ...
2 Yanıt Yanıtla +13
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Umutcan 4 yıl kaazto28
kaazto28

biri bana şu bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki şeyin görüntüsünü alma teknolojisini anlatsa iyi olur :D


Fotoğraf makinelerindeki uzun pozlama gibi düşün. Normalde görülebilecek kadar ışık ulaşmıyor dünyaya. Teleskop o doğrultuda 4 ay durarak ışık topluyor ve sonunda bu fotoğraf ortaya çıkıyor.
Hubble teleskobu bu arada yeryüzünde değil dolayısıyla atmosferden etkilenmiyor.
kaazto28biri bana şu bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki şeyin görüntüsünü alma teknolojisini anlatsa iyi olur :DFot...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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caneycaney 4 yıl
Carl Sagan üstadın dediği gibi
"Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya'da varsa, bu çok büyük bir yer israfı olurdu."
2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 4 yıl
kaazto28
biri bana şu bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki şeyin görüntüsünü alma teknolojisini anlatsa iyi olur :D

bu teknolojiyle alakalı değil aslında gece gökyüzünde gördüğümüz her yıldızın görüntüsü bize uzaklığına bağlı olarak belli bir süre sonra ulaşıyor. Bu uzaydaki tüm cisimler için geçerli yıldızlar, galaksiler, gezegenler hatta etrafımızdaki tüm nesneler. Gördüğümüz her cisimin aslında şimdiki halini değil önceki halini görüyoruz. Biraz kafa karıştıtıcı gibi gelebilir ama aslında çok basit. Mesela sesin dünyadaki hızı saniyede 343m aynı şekilde ışığın da bir hızı var diğer her şeyin hızı olduğu gibi ışığın hızı saniyede 300.000km. Yani hubble ile bu fotoğraf çekildiğinde aslında o galaksinin 16milyon yıl önceki halini görüyoruz şimdiki halini değil belki şu anda galaksinin sarmalları farklı bir şekilde ama bizim bunu görebilmemiz için 16milyon yıl geçmesi gerek. Aynı şekilde güneşe baktığımızda onun 8,5dk önceki halini görüyoruz çünkü güneşin yüzeyinden çıkan bir ışık fotonu bize 8.5dk sonra ulaşıyor.
Bu işin teknolojiyle ilgili olan tek kısmı galaksiyinin net görünmesi işte onun için adamlar yörüngeye hubble'ı yerleştirdiler gezegenleri, yıldızları, nebulaları, galaksileri, galaksi kümelerini, Süper galaksi kümelerini daha net ve daha uzağı görebilmek için :D bu mesafeleri şu videoyu izleyerek daha iyi anlayabilirsin
Ölçekte 1Gpc/h = 1000 X 4.5milyar ışık yılı youtube.com/...
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Roc. 4 yıl
cntrl
SpiderhipYani o galaksinin 16 Milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şu anda galaksi başka bir galaksiyle çarpışmış ya da bir şekilde yok olmuş olabilir. Enteresan işler. Ne kadar uzağa baktıkça aslında o kadar geçmişe bakıyoruz. Asıl enteresan olan, şu solucan deliklerini kullanmayı çözdüğümüzde olacak. Zira o sayede ışıktan hızlı olarak uzay zaman mekan olayını büküp başka bir yerde çıkabileceğimiz için dönüp oradan dünyaya gelişmiş bir teleskopla baktığımızda dünyanın resmen geçmişini görebileceğiz. Yeterince zoom yapabilecek kadar kaliteli teleskobumuz olursa, o esnada dinazorları, meteorun çarpma anını bile canlı canlı, sanki o an oluyormuş gibi izleyebiliriz.

böyle yorumlara çok gülüyorum sanki geçmişin kaydını tutan bi yer var

Evrende ses ve ışık kayıp olmaz sadece gücünü kaybeder. Ses-görüntüler uzayın belli bir kısmında toplanır.
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Kartal Göz 4 yıl Roc.
Roc.

cntrl

SpiderhipYani o galaksinin 16 Milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şu anda galaksi başka bir galaksiyle çarpışmış ya da bir şekilde yok olmuş olabilir. Enteresan işler. Ne kadar uzağa baktıkça aslında o kadar geçmişe bakıyoruz. Asıl enteresan olan, şu solucan deliklerini kullanmayı çözdüğümüzde olacak. Zira o sayede ışıktan hızlı olarak uzay zaman mekan olayını büküp başka bir yerde çıkabileceğimiz için dönüp oradan dünyaya gelişmiş bir teleskopla baktığımızda dünyanın resmen geçmişini görebileceğiz. Yeterince zoom yapabilecek kadar kaliteli teleskobumuz olursa, o esnada dinazorları, meteorun çarpma anını bile canlı canlı, sanki o an oluyormuş gibi izleyebiliriz.

böyle yorumlara çok gülüyorum sanki geçmişin kaydını tutan bi yer var


Evrende ses ve ışık kayıp olmaz sadece gücünü kaybeder. Ses-görüntüler uzayın belli bir kısmında toplanır.



Ses-görüntüler uzayın belirli bir kısmında toplanır derken? Biraz açar mısınız? Ben yollarına devam ederler diye biliyorum da eğer kastettiğiniz buysa.
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GenkaNuank 4 yıl
Yüksek çözünürlüklü bi resmi yok mu bunun acaba. Kaynakta vardır herhalde dedim kaynak da yoktu.
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Gulen Adamm 4 yıl
İnanılmaz bir güzelliği var
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Spiderhip 4 yıl
Yani o galaksinin 16 Milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şu anda galaksi başka bir galaksiyle çarpışmış ya da bir şekilde yok olmuş olabilir. Enteresan işler. Ne kadar uzağa baktıkça aslında o kadar geçmişe bakıyoruz. Asıl enteresan olan, şu solucan deliklerini kullanmayı çözdüğümüzde olacak. Zira o sayede ışıktan hızlı olarak uzay zaman mekan olayını büküp başka bir yerde çıkabileceğimiz için dönüp oradan dünyaya gelişmiş bir teleskopla baktığımızda dünyanın resmen geçmişini görebileceğiz. Yeterince zoom yapabilecek kadar kaliteli teleskobumuz olursa, o esnada dinazorları, meteorun çarpma anını bile canlı canlı, sanki o an oluyormuş gibi izleyebiliriz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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cntrl 4 yıl Spiderhip
Spiderhip
Yani o galaksinin 16 Milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şu anda galaksi başka bir galaksiyle çarpışmış ya da bir şekilde yok olmuş olabilir. Enteresan işler. Ne kadar uzağa baktıkça aslında o kadar geçmişe bakıyoruz. Asıl enteresan olan, şu solucan deliklerini kullanmayı çözdüğümüzde olacak. Zira o sayede ışıktan hızlı olarak uzay zaman mekan olayını büküp başka bir yerde çıkabileceğimiz için dönüp oradan dünyaya gelişmiş bir teleskopla baktığımızda dünyanın resmen geçmişini görebileceğiz. Yeterince zoom yapabilecek kadar kaliteli teleskobumuz olursa, o esnada dinazorları, meteorun çarpma anını bile canlı canlı, sanki o an oluyormuş gibi izleyebiliriz.


böyle yorumlara çok gülüyorum sanki geçmişin kaydını tutan bi yer var
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cngzmls 4 yıl
Bakalım en saçma yorumu kim yapacak?
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DraGonS 4 yıl
Komik ve gayribilimsel bir söyle söyleyeceğim,
16 milyon ışık yılı uzaklığındaki galaxiyi görüntülemek için harcanan enerjiye yazık be. 16 milyon yılda ışık gidiyor, canlı belirtisi görsen ne yazar :D
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teramit 4 yıl
kaazto28
Orijinalden alıntı: Umutcan
Orijinalden alıntı: kaazto28 biri bana şu bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki şeyin görüntüsünü alma teknolojisini anlatsa iyi olur :D
Fotoğraf makinelerindeki uzun pozlama gibi düşün. Normalde görülebilecek kadar ışık ulaşmıyor dünyaya. Teleskop o doğrultuda 4 ay durarak ışık topluyor ve sonunda bu fotoğraf ortaya çıkıyor. Hubble teleskobu bu arada yeryüzünde değil dolayısıyla atmosferden etkilenmiyor.
4 ay o doğrultuda sabit kalmıyor ki, her saniye yeri sabit değil ki :D eğer hubble teleskop dünyanın yörüngesinde ise dünya döndüğünden dolayı her saniye sabit değil :D eğer dünyanın yörüngesinde değilse o zaman illa ki güneş sisteminin içinde bir yörüngede dönüyordur ki yine sabit değil, velhasılı kelam hiçbir şekilde sabit durmuyor tatmin edici bir cevap değil :D cinnah

16 milyon ışık yılı uzaklığına bakarken güneş yörüngesinde dolanmak yada teleskobun dünya yörüngesinde dolanması astronomik ölçüde ihmal edilebilir.Marsa bu şekilde pozlama yapamazsın ama galaksilere yapabilirsin.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Samsung burayi daha onceden kesfetmis demedi demeyin.
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blazea 4 yıl
Böyle haberleri okudukça korkuyorum
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caneycaney 4 yıl
Carl Sagan üstadın dediği gibi
"Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya'da varsa, bu çok büyük bir yer israfı olurdu."
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Mephalay 4 yıl caneycaney
caneycaney
Carl Sagan üstadın dediği gibi
"Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya'da varsa, bu çok büyük bir yer israfı olurdu."

Diger yerlerin dunyanin varligi icin olmadigini dusunursek tabi : ) Bir bakis acisina gore her sey "insan" icin yaratildi ne de olsa.
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jedi_master 4 yıl caneycaney
Bu söz nedense her zaman çok hoşuma gidiyor.
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