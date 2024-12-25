Mars’ın Dünya'yı aratmayan harika kış manzaraları paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Kızıl Gezegen Mars, “karlı” kış manzaraları ile görenleri büyülemeye devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından gönderilen Mars Express yörüngesi ve NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aracılığıyla çekilen görüntüler, gezegenin aslında Dünya’dan çok farklı bir şekilde kışı deneyimlediğini gösteriyor.

2022 yılının Haziran ayında ESA'nın Mars Express aracının Alman yapımı HRSC kamerası tarafından çekilen bu görüntüler, aynı yılın Eylül ayında NASA'nın MRO aracının HiRISE kamerasıyla elde edilen fotoğraflar bir araya getirildi. Bu görüntüler, Mars'ın güney kutbuna yakın Australe Scopuli bölgesinde, karla kaplı bir alanı ve donmuş buzları gösteriyor.

Dünya’daki karla aynı değil

Ancak bu "kar", Dünya'daki karla aynı değil. Mars'taki bu buz, aslında karbondioksit buzudur. Mars'ın güney kutbunda, yıl boyunca 8 metrelik kalın bir karbondioksit buz tabakası bulunuyor. Esasında bu görüntüler Mars’ın yaz gündönümü civarında çekildi ancak gezegenin bu kısmı tüm yıl boyunca oldukça soğuk, -125°C civarlarında.

Tam Boyutta Gör Peki, Mars'taki bu görüntülerde neden sadece hafif bir kar serpiştirilmiş gibi bir izlenim var? Görüntülerdeki koyu alanlar, buzun üstünde biriken toprak katmanlarından oluşuyor. Bu toprak genellikle buzun derinliklerinde bulunur, ancak mevsimsel bir süreç sayesinde yüzeye çıkar. NASA'nın MRO aracı Mars'taki kum tepelerinin kenarlarında da kış donları gözlemlemiştir. Bu donlar, erozyonu engelleyerek, kumları yerinde tutmaya yardımcı oluyor.

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Mars'ın güney kutbunda yaz aylarında, karbondioksit buzları güneş ışığıyla ısınır ve süblimleşerek doğrudan katıdan gaz haline geçer. Bu esnada, buzun içinde sıkışmış gaz cepleri oluşur. En nihayetinde basınç artarak küçük bir patlama oluşturur ve koyu renkli tozu havaya doğru fırlatır. Yere doğru düşen tozlar rüzgarın da yardımıyla fotoğraflardaki desenlerin oluşturur. Aslında çok benzer bir süreç Mars yüzeyindeki "örümcek" benzeri şekillerin oluşumunda da yaşanıyor.

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