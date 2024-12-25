Mars’ın Dünya'yı aratmayan harika kış manzaraları paylaşıldı

2022 yılının Haziran ayında ESA'nın Mars Express aracının Alman yapımı HRSC kamerası tarafından çekilen bu görüntüler, aynı yılın Eylül ayında NASA'nın MRO aracının HiRISE kamerasıyla elde edilen fotoğraflar bir araya getirildi. Bu görüntüler, Mars'ın güney kutbuna yakın Australe Scopuli bölgesinde, karla kaplı bir alanı ve donmuş buzları gösteriyor.
Dünya’daki karla aynı değil
Ancak bu "kar", Dünya'daki karla aynı değil. Mars'taki bu buz, aslında karbondioksit buzudur. Mars'ın güney kutbunda, yıl boyunca 8 metrelik kalın bir karbondioksit buz tabakası bulunuyor. Esasında bu görüntüler Mars’ın yaz gündönümü civarında çekildi ancak gezegenin bu kısmı tüm yıl boyunca oldukça soğuk, -125°C civarlarında.
Mars'ın güney kutbunda yaz aylarında, karbondioksit buzları güneş ışığıyla ısınır ve süblimleşerek doğrudan katıdan gaz haline geçer. Bu esnada, buzun içinde sıkışmış gaz cepleri oluşur. En nihayetinde basınç artarak küçük bir patlama oluşturur ve koyu renkli tozu havaya doğru fırlatır. Yere doğru düşen tozlar rüzgarın da yardımıyla fotoğraflardaki desenlerin oluşturur. Aslında çok benzer bir süreç Mars yüzeyindeki "örümcek" benzeri şekillerin oluşumunda da yaşanıyor.
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.