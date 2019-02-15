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18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu

Şarj ettiğiniz zamanı neredeyse unutacağınız 18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop akıllı telefon modeli duyuruldu. Energizer Power Max P18K Pop özellikleri haberimizde.
3 ay
6,2b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük bataryalı akıllı telefonlar denince akla ilk gelen firmalardan olan Energizer, pazarda rekor kıran yeni akıllı telefonunu duyurdu. MWC 2019 fuarında görücüye çıkacak olan model 18000mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor.

Energizer Power Max P18K Pop özellikleri

Energizer Power Max P18K Pop modelinde 6.2 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Mekanizmalı ön kamera modülü sayesinde ekran neredeyse çerçevesiz bir yapıya kavuşmuş. Bununla birlikte büyük batarya nedeniyle kasa kalınlığı 18mm seviyesine çıkmış. Özellikle yanında sürekli bir harici şarj istasyonu taşıyanlara hitap ediyor dersek yanılmayız.

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Telefona Helio P70 yonga seti güç veriyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi kalın gövdeyi unutturmaya yetebilir. Sadece video izleyerek telefonun tek şarj ile 2 gün kullanılabildiği ifade ediliyor.

Telefonun mekanizmalı modülünde 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 12MP+5MP+2MP çözünürlüğünde üçlü kamera kombinasyonuna yer verilmiş. Kameralar yapay zekâ ile destekleniyor.

Bluetooth 5 ve WiFi AC bağlantı özelliklerine sahip Energizer Power Max P18K Pop için henüz bir fiyat etiketi açıklanmadı ancak 250$-300$ arasında bir yere konumlanacağı tahmin ediliyor. MWC 2019 fuarı sonrasında telefonun piyasaya çıkması bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2019/02/15/energizer-power-max-p18k-pop-vs-xiaomi-mi-max-3-vs-moto-g7-power-specs-comparison/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 3 ay en beğenilen
Batarya telefonun donanımı, özellikleri güçlü olduğu için insanlar elinden bırakmadığından dolayı (oyun, sosyal medya, fotoğraf, video vb.) çabuk bitiyor. Donanımı özellikleri daha düşük bir telefona araba aküsü koymanın bir manası yok kullanıcı güçlü, özellikli telefonu kullandığı kadar bu cihazları aktif kullanmıyor.
6000mAh bataryalı suya toza dayanıklı, stereo sesli, her çeşit sensörü iletişimi barındıran, kaliteli kamera ekipmanları, güçlü işlemcisi donanımı olan bir cihaz yapan yok. İlla bir yerinden kırpacaklar yılda maksimum 3 model üretecek firma da kırpıyor yılda 55 model çıkaran da bir yerlerinden kırpıyor. Birinin nfc si olmaz birinin hafıza kartı olmaz birinin radyosu olmaz birinin ois i eis i olmaz birinin güncellemeyle alakası olmaz biri bunların çoğunu! koyar ama tutup telefona 2500-3000mAh pil koyar.
Batarya telefonun donanımı, özellikleri güçlü olduğu için insanlar elinden bırakmadığından dolayı (oyun, sosyal medya, fotoğraf, video vb.) çabuk bitiyor. Dona...
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EyeCoral 3 ay
Hemen kalındı, hantaldı, yok işlemcisi şöyle böyle diye eleştirmemek lazım, belli ki buna ihtiyaç duyan bir kesime hitap ediyor
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sdc55 3 ay
heralde ortalama 5 defa şarz yapılabilir güzel ürün
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yolyordam35 3 ay
18mm ye 18000mah sigdirabiliyorsan biri eli yuzu duzgun 10mm telefon yapsin da 10.000mah bataryali telefon kullanalim.
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intel7mix 3 ay
Bunu alan bataryası için alır ve kalında demez. Yanında powerbank taşırsa daha hantal kalıyor. 4 - 5 gün şarjda takmadan kullanılır.
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Morphinz 3 ay
3310 22mm idi arkadaşlar. Bu cihaz 18mm ne kadar kalın olduğunu siz düşünün. Ayrıca 10k mah powerbank ağırlığını 250 gram olduğunu düşünürsek bu nereden baksanız 300-320 gram vardır.
Pek kullanılabilir bir cihaz değil maalesef.
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Soul741 3 ay
2018'de de 16000 mah duyurmuşlar. İlaç için bir tane inceleme yok. Yalnızca fuar alanında görüntüsü var. Kısacası global pazara ürün filan çıkardığı yok bu firmanın. Sadece şov yapıyorlar gördüğüm kadarıyla.
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kaptanos 3 ay
Dimensions 153 x 74.8 x 18 mm
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esmerbuyucu 3 ay
Kablosuz ters şarj özelliği olmaması eksiklik olmuş.
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General. 3 ay
Allah korusun patlarsa mahalle havaya uçar herhalde.
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Fenomenon 3 ay
işlemci verimli ise şarjı rahat 1 haftayı çıkarır. benim 3300 mah'lık mi6'yı rahat 1.5 gün kullanıyorum. bazen 2 gün oluyor. ama eğer işlemci verimli çalışmıyorsa bi işe yaramaz
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erkanberk 3 ay
Telefondan araca takviye için birebir. Akü bitti derdine son veren telefon için teşekkürler👍🏻
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