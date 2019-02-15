18000mAh bataryalı Energizer Power Max P18K Pop duyuruldu

Büyük bataryalı akıllı telefonlar denince akla ilk gelen firmalardan olan Energizer, pazarda rekor kıran yeni akıllı telefonunu duyurdu. MWC 2019 fuarında görücüye çıkacak olan model 18000mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor.

Energizer Power Max P18K Pop özellikleri

Energizer Power Max P18K Pop modelinde 6.2 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Mekanizmalı ön kamera modülü sayesinde ekran neredeyse çerçevesiz bir yapıya kavuşmuş. Bununla birlikte büyük batarya nedeniyle kasa kalınlığı 18mm seviyesine çıkmış. Özellikle yanında sürekli bir harici şarj istasyonu taşıyanlara hitap ediyor dersek yanılmayız.

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Telefona Helio P70 yonga seti güç veriyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi kalın gövdeyi unutturmaya yetebilir. Sadece video izleyerek telefonun tek şarj ile 2 gün kullanılabildiği ifade ediliyor.

Telefonun mekanizmalı modülünde 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 12MP+5MP+2MP çözünürlüğünde üçlü kamera kombinasyonuna yer verilmiş. Kameralar yapay zekâ ile destekleniyor.

Bluetooth 5 ve WiFi AC bağlantı özelliklerine sahip Energizer Power Max P18K Pop için henüz bir fiyat etiketi açıklanmadı ancak 250$-300$ arasında bir yere konumlanacağı tahmin ediliyor. MWC 2019 fuarı sonrasında telefonun piyasaya çıkması bekleniyor.