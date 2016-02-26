187 milyon piksellik inanılmaz Samanyolu haritası

Samanyolu Galaksisinin daha önce hiç görmediğiniz detaylarına şahit olabileceğiniz muhteşem bir harita yayımlandı. Şili'de bulunan APEX teleskobunun yaptığı 700'den fazla gözlemden yararlanılarak oluşturulan harita, tam 187 milyon pikselden oluşuyor.
Özellikle, yıldızların oluşmasını sağlayan soğuk toz ve gazlara detaylı bir bakış sunan devasa harita, içerdiği bilgilerin açıklanması için şu ana kadar 70'den fazla makalenin yazılmasına neden oldu. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck uydusunun verileriyle birleştirilince çok ilginç bir sonuca ulaşıldı. Buna göre Samanyolu'nda her 10 yıl içerisinde Güneş kütlesine sahip 13 yıldız oluşuyor.
ATLASGAL ismi verilen projenin tamamlanması için yüksek hassaslığa sahip büyük ısınımölçer kameralar kullanıldı. Large Bolometer Camera (LABOCA) isimli cihazlar için proje yetkilileri,"Detektörlerinde oluşan çok küçük sıcaklık farklarını kaydederek ortaya çıkan radyasyonu ölçebilen balometre kameraları, aynı zamanda yıldızlararası ışığı engelleyen soğuk kara toz bulutlarında kurtulan ışımayı da tespit edebiliyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Cassini'den muhteşem fotoğraf: Satürn'ün üç uydusu tek bir karede"
ATLASGAL projesinden elde edilebecek bilgileri daha iyi anlayabilmek için yine projenin içerisinden Leonardo Testi'nin sözlerine bakalım:
"ATLASGAL galaksimizdeki yoğun yıldızlararası maddelerin gözleminde yeni bir bakış açısı kazanmamazı sağladı. Bu tamamlanan araştırma yeni keşifler için kullanılabilecek harika bir veri grubunu önümüze seriyor. Şu an hali hazırda birçok bilim insanı ATLASGAL verileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."
Şili'de, deniz seviyesinin 5,100 metre üzerinde bulunan APEX teleskobu bu verileri toplamak için 2007 ve 2010 yılları arasında 3 yıl boyunca aralıksız çalıştı. Araştırma için kızılötesi, yakın kızılötesi ve görünür ışıkların gözlemini yapan APEX, ayrıca galaksi kütlesinin büyük çoğunluğunu barındıran Galaktik Düzlem'in gözlemini de ilk kez yapabilme başarısını gösterdi. Galaktik Düzlem'in gözlemi mutlak sıfır noktasının hemen üzerindeki sıcaklıklarda gaz ve toz bulutlarının tespitinde de önemli kullanım alanlarına sahip olacak.
Devasa haritanın tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. ATLASGAL projesiyle ilgili makalelere ulaşmak içinse buraya tıklamanız yeterli.
Özellikle, yıldızların oluşmasını sağlayan soğuk toz ve gazlara detaylı bir bakış sunan devasa harita, içerdiği bilgilerin açıklanması için şu ana kadar 70'den fazla makalenin yazılmasına neden oldu. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck uydusunun verileriyle birleştirilince çok ilginç bir sonuca ulaşıldı. Buna göre Samanyolu'nda her 10 yıl içerisinde Güneş kütlesine sahip 13 yıldız oluşuyor.
ATLASGAL ismi verilen projenin tamamlanması için yüksek hassaslığa sahip büyük ısınımölçer kameralar kullanıldı. Large Bolometer Camera (LABOCA) isimli cihazlar için proje yetkilileri,"Detektörlerinde oluşan çok küçük sıcaklık farklarını kaydederek ortaya çıkan radyasyonu ölçebilen balometre kameraları, aynı zamanda yıldızlararası ışığı engelleyen soğuk kara toz bulutlarında kurtulan ışımayı da tespit edebiliyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Cassini'den muhteşem fotoğraf: Satürn'ün üç uydusu tek bir karede"
ATLASGAL projesinden elde edilebecek bilgileri daha iyi anlayabilmek için yine projenin içerisinden Leonardo Testi'nin sözlerine bakalım:
"ATLASGAL galaksimizdeki yoğun yıldızlararası maddelerin gözleminde yeni bir bakış açısı kazanmamazı sağladı. Bu tamamlanan araştırma yeni keşifler için kullanılabilecek harika bir veri grubunu önümüze seriyor. Şu an hali hazırda birçok bilim insanı ATLASGAL verileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."
Şili'de, deniz seviyesinin 5,100 metre üzerinde bulunan APEX teleskobu bu verileri toplamak için 2007 ve 2010 yılları arasında 3 yıl boyunca aralıksız çalıştı. Araştırma için kızılötesi, yakın kızılötesi ve görünür ışıkların gözlemini yapan APEX, ayrıca galaksi kütlesinin büyük çoğunluğunu barındıran Galaktik Düzlem'in gözlemini de ilk kez yapabilme başarısını gösterdi. Galaktik Düzlem'in gözlemi mutlak sıfır noktasının hemen üzerindeki sıcaklıklarda gaz ve toz bulutlarının tespitinde de önemli kullanım alanlarına sahip olacak.
Devasa haritanın tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. ATLASGAL projesiyle ilgili makalelere ulaşmak içinse buraya tıklamanız yeterli.
http://edition.cnn.com/2016/02/24/world/milky-way-southern-hemisphere-map-irpt/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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