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187 milyon piksellik inanılmaz Samanyolu haritası

Samanyolu'nu daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde görmek ister misiniz? Galaksimizin 187 milyon piksellik devasa haritası ve bu haritanın ilginç detayları için haberimize göz atabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,6b
1
22
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Samanyolu Galaksisinin daha önce hiç görmediğiniz detaylarına şahit olabileceğiniz muhteşem bir harita yayımlandı. Şili'de bulunan APEX teleskobunun yaptığı 700'den fazla gözlemden yararlanılarak oluşturulan harita, tam 187 milyon pikselden oluşuyor.

Özellikle, yıldızların oluşmasını sağlayan soğuk toz ve gazlara detaylı bir bakış sunan devasa harita, içerdiği bilgilerin açıklanması için şu ana kadar 70'den fazla makalenin yazılmasına neden oldu. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck uydusunun verileriyle birleştirilince çok ilginç bir sonuca ulaşıldı. Buna göre Samanyolu'nda her 10 yıl içerisinde Güneş kütlesine sahip 13 yıldız oluşuyor.

ATLASGAL ismi verilen projenin tamamlanması için yüksek hassaslığa sahip büyük ısınımölçer kameralar kullanıldı. Large Bolometer Camera (LABOCA) isimli cihazlar için proje yetkilileri,"Detektörlerinde oluşan çok küçük sıcaklık farklarını kaydederek ortaya çıkan radyasyonu ölçebilen balometre kameraları, aynı zamanda yıldızlararası ışığı engelleyen soğuk kara toz bulutlarında kurtulan ışımayı da tespit edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Cassini'den muhteşem fotoğraf: Satürn'ün üç uydusu tek bir karede"
ATLASGAL projesinden elde edilebecek bilgileri daha iyi anlayabilmek için yine projenin içerisinden Leonardo Testi'nin sözlerine bakalım:

"ATLASGAL galaksimizdeki yoğun yıldızlararası maddelerin gözleminde yeni bir bakış açısı kazanmamazı sağladı. Bu tamamlanan araştırma yeni keşifler için kullanılabilecek harika bir veri grubunu önümüze seriyor. Şu an hali hazırda birçok bilim insanı ATLASGAL verileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."

Şili'de, deniz seviyesinin 5,100 metre üzerinde bulunan APEX teleskobu bu verileri toplamak için 2007 ve 2010 yılları arasında 3 yıl boyunca aralıksız çalıştı. Araştırma için kızılötesi, yakın kızılötesi ve görünür ışıkların gözlemini yapan APEX, ayrıca galaksi kütlesinin büyük çoğunluğunu barındıran Galaktik Düzlem'in gözlemini de ilk kez yapabilme başarısını gösterdi. Galaktik Düzlem'in gözlemi mutlak sıfır noktasının hemen üzerindeki sıcaklıklarda gaz ve toz bulutlarının tespitinde de önemli kullanım alanlarına sahip olacak.

Devasa haritanın tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. ATLASGAL projesiyle ilgili makalelere ulaşmak içinse buraya tıklamanız yeterli.

http://edition.cnn.com/2016/02/24/world/milky-way-southern-hemisphere-map-irpt/index.html Yorum Yaz
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
Çok sevdiğim ve insanın ufkunu açan bir resim paylaşıyorum.


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BiilimAdamı 3 yıl
Bazen aklıma çok saçma şeyler geliyor, örnğn diyorum ki acaba biz birinin vucüdünda ki hüclermiyiz yani her gezegen bi akyuvar gibi. Bu durumda dünya kötü hücre olurdu galiba yaşadığımız dünyayı doğayı sömürüyoruz yok edip mahvediyoruz mikroplu hücreyiz. Bazen görebilmek için uzaklaşmak gerekir :D
Bazen aklıma çok saçma şeyler geliyor, örnğn diyorum ki acaba biz birinin vucüdünda ki hüclermiyiz yani her gezegen bi akyuvar gibi. Bu durumda dünya kötü hücr...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 3 yıl mhç_78
mhç_78

serpopin

Samanyolu galaksisi, 100 milyar galaksiden sadece biri. Minnacık, küçücük, içi dolu turşucuk.

Saydın mı dostum bi tarafınızdan uydurmayın.

Ortadoğulu detected.
mhç_78serpopinSamanyolu galaksisi, 100 milyar galaksiden sadece biri. Minnacık, küçücük, içi dolu turşucuk.
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ciroer 3 yıl
Büyüklüğü anlamaız acısından şöyle belirteyim.Kanınızda ki akyuvar güneş ise AMerika birleşik devleti yüz ölçümü Samanyolu galaksisi
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inifiesta 3 yıl
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Stanislas Xavier 3 yıl
187 megapiksel o kadar da devasa bir boyut değil. Londra'nın 320 gigapiksellik(320 milyar piksel) panaroması vardı. 360gigapixels.com/...
Tabi dünya şartlarında çekilenler ile karşılaştırınca küçük geliyor ama galaksiyi fotoğraflamak oldukça zor iş.
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aspirin_00 3 yıl
BiilimAdamı
Bazen aklıma çok saçma şeyler geliyor, örnğn diyorum ki acaba biz birinin vucüdünda ki hüclermiyiz yani her gezegen bi akyuvar gibi. Bu durumda dünya kötü hücre olurdu galiba yaşadığımız dünyayı doğayı sömürüyoruz yok edip mahvediyoruz mikroplu hücreyiz. Bazen görebilmek için uzaklaşmak gerekir :D

bunu çocukken düşünmüştüm :D ne tesadüf :D
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selcuk_ 3 yıl
Al bendende o kadar.
BiilimAdamı
Bazen aklıma çok saçma şeyler geliyor, örnğn diyorum ki acaba biz birinin vucüdünda ki hüclermiyiz yani her gezegen bi akyuvar gibi. Bu durumda dünya kötü hücre olurdu galiba yaşadığımız dünyayı doğayı sömürüyoruz yok edip mahvediyoruz mikroplu hücreyiz. Bazen görebilmek için uzaklaşmak gerekir :D

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evad3rs 3 yıl
Yorumum silinmiş
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Mixus 3 yıl
17000x11000 mi oluyor şimdi Çözünürlük?
Çarptığımızda 187 Milyon Piksel oluyor
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
Çok sevdiğim ve insanın ufkunu açan bir resim paylaşıyorum.


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abraxsas 3 yıl Morphinz
güzel paylaşım
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Krone 3 yıl Morphinz
Morphinz
Çok sevdiğim ve insanın ufkunu açan bir resim paylaşıyorum.


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Onu görünce aklıma bu geldi.

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mrtvc666 3 yıl Morphinz
Morphinz

Çok sevdiğim ve insanın ufkunu açan bir resim paylaşıyorum.


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Maddi akılda dini bakış ancak bu kadar alabiliyor herhalde; sen gel imtihan için yaratılan kainatı insan zevkleri için yaratıldığını iddia et , insanın zevkli için kainat yaratılsaydı kıyametle yok edilmezdi en güzel lezzetler bile sonu varsa acıdır. Huri meselesine gelince 72 huri sonsuz hayat için ne ki az bile 😁 hem bu dünyada verilen bir şeyden öbür dünyada neden mahrum etsinki Allah.
Düzenleme:Hocam kusura bakmayın yanlış mesaja cevap yazdık mobilden mesaj atıyorum.
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pranis 3 yıl
Sen gel, bütün bu evrenin senin için yaratıldığını ve milyarlarca yıldızlar galaksiler gezegenler uydular karadelikler kuyruklu yıldızlar gök taşları karanlık madde falan filan bir kenarı, tüm her şey senin 72 huriyi hedeflemen ile alakalı. Bakar mısın ?
Hocam güzel haber.
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BiilimAdamı 3 yıl
Bazen aklıma çok saçma şeyler geliyor, örnğn diyorum ki acaba biz birinin vucüdünda ki hüclermiyiz yani her gezegen bi akyuvar gibi. Bu durumda dünya kötü hücre olurdu galiba yaşadığımız dünyayı doğayı sömürüyoruz yok edip mahvediyoruz mikroplu hücreyiz. Bazen görebilmek için uzaklaşmak gerekir :D
1 Yanıt Yanıtla +8
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mrtvc666 3 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı
Bazen aklıma çok saçma şeyler geliyor, örnğn diyorum ki acaba biz birinin vucüdünda ki hüclermiyiz yani her gezegen bi akyuvar gibi. Bu durumda dünya kötü hücre olurdu galiba yaşadığımız dünyayı doğayı sömürüyoruz yok edip mahvediyoruz mikroplu hücreyiz. Bazen görebilmek için uzaklaşmak gerekir :D

Küremiz hayvana benziyor, asar-ı hayat gösteriyor. acaba yumurta kadar küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır? veya bir mikrop küremiz kadar büyüse, ona benzemeyecek midir? hayatı varsa, ruhu da vardır. alem, insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevahir-i ferdiye hükmüne geçse; o da bir hayvan-ı zişuur olmayacak mıdır? Allah'ın böyle çok hayvanları var kaynak risale i nur.😊
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Guest-1E8273177 3 yıl
Samanyolu galaksisi, 100 milyar galaksiden sadece biri. Minnacık, küçücük, içi dolu turşucuk.
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mhç_78 3 yıl Guest-1E8273177
serpopin

Samanyolu galaksisi, 100 milyar galaksiden sadece biri. Minnacık, küçücük, içi dolu turşucuk.

Saydın mı dostum bi tarafınızdan uydurmayın.
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