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Cassini'den muhteşem fotoğraf: Satürn'ün üç uydusu tek bir karede

NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olan Cassini uzay aracı, Satürn'ün bilinen 62 uydusundan üçünü tek bir karede görüntüledi. Bu muhteşem fotoğrafın detayları için haberimize göz atabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yaklaşık 12 yıldır Satürn sistemini keşfetmeye devam eden uzay aracı Cassini, artık son günlerini yaşıyor olmasına rağmen muhteşem fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Cassini'nin gönderdiği son fotoğraf Satürn'ün üç uydusunu tek bir karede gösteriyor.

3 Aralık 2015 tarihinde çekilen fotoğraf; Mimas, Enceladus ve Tethys'e ait. Fotoğrafın sol alt kısmında bu üç uydunun en küçüğü, Mimas görülebiliyor. Mimas'ın sağ üstünde, halkanın hemen altında Enceladus; halkanın üzerindeyse Tethys bulunuyor.

Uydulardan Cassini'ye en yakın olanı yaklaşık 1.35 milyon kilometre ile Enceladus. Enceladus'u 1.7 milyon kilometre uzaklık ile Mimas takip ediyor. Tethys ise yaklaşık 1.9 milyon kilometre ile en uzak noktada bulunan uydu konumunda.
Görüntülenen uyduların hepsi de ilginç özelliklere sahipler. Gelecek New Frontiers görevinin olası durakları arasında da yer alan Enceladus'un, buzla kaplı yüzeyinin altında sıvı halde suyun bulunabileceği düşünülüyor. Bir diğer uydu Tethys'in üzerinde olası buz volkanlarının yer alabileceği konuşulurken; Mimas yüzeyindeki büyük kraterler nedeniyle genellikle Star Wars filmlerindeki "Death Star" uzay aracına benzetiliyor.

2017 yılı içerisinde gaz devi Satürn'ün atmosferine giriş yaparak 20 yıllık uzay seyahatinin sonuna gelecek olan uzay aracı; NASA, ESA ve İtalyan Uzay Ajansı ASI'nın ortak çalışmasıydı. Satürn uydusu Dione'u da keşfeden İtalyan matematikçi Giovanni Domenico Cassini anısına isimlendirilen uzay aracı, 2005 yılında Titan'a indirilen Huygens uzay sondasıyla birlikte 1997'de fırlatılmıştı. 

http://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia18357/three-times-the-fun Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Physicist_Emre 3 yıl
O halka denilen şeymi acaba sanki kalemle çizilmiş gibi .d
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kadirirdem 3 yıl
evet çok güzel yakalanmış...
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Aeronautical Engineering 3 yıl
satürn'ün halkası mı o ortadaki? çok güzel
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