1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü açıldı: Geçiş ücreti ne kadar?

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Temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü" bugün yani 18 Mart 2022'de, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü töreniyle birlikte açıldı. Biz de bu kapsamda 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ve diğer detayları derledik.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ilk etapta 15 euro olarak açıklanmıştı. Ancak bu konuda yeni bir çalışma yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçiş ücreti fiyatını bugün açıkladı. Buna göre 1915 Çanakkale Boğaz köprüsü geçiş ücreti otomobil için 200 TL olacak. Ayrıca köprü geçişi 1 hafta ücretsiz olacak. Köprü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildiği konuşuluyor.

Çanakkale Boğaz Köprüsü nerede?

Çanakkale Köprüsü, adından da anlaşılacağı üzere Çanakkale Boğazı'nın Asya ve Avrupa yakasını bağlayacak. Çanakkale Köprüsü güzergahı için tam konum vermek gerekirse, köprünün Asya yakasındaki ayağı Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkii, Avrupa yakasındaki ayağı ise Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkiine denk geliyor. Buradaki linkten köprünün konumunu Google Haritalar üzerinden görebilirsiniz.

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1915 Çanakkale Köprüsü maliyeti ne kadar?

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Maliyeti 3 milyar euro olacaktı. Bu rakam 3,1 milyar euroyu geçecek. Bunun 2,2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu 4 ortak olarak ödeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, kim olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3,1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı. Bu kadar iddialıyım" şeklinde konuşmuştu.

Tam adı ‘1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’ olan projenin 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 101 kilometre uzunluğu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 415 milyon euro'ya denk gelen tasarruf sağlanacağını belirtti.

Çanakkale 1915 Köprüsü uzunluğu kaç km?

Köprünün uzunluğu 4,5 kilometre. 2x3 olmak üzere toplam 6 şerit bulunuyor. İki ayak arası uzunluk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre. Köprünün kule uzunluğu 318 metre ancak Seyit Onbaşı'nın anısına üstleri top mermisi şeklinde yapılacağı için 334 metreye kadar çıkacak.

Verilen bilgiye göre projede 177 bin ton çelik kullanılmış. Bunun 128 bin otomobilin üretimi için kullanılan çelik miktarına denk olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra 227 bin ton da beton kullanılmış.

Çanakkale Köprüsü özellikleri

Dünaynın en uzun orta açıklıklı köprüsü

4608 metre köprü uzunluğu

2023 metre köprü açıklığı

318 metre kule yüksekliği

88 + 13 kilometre toplam proje uzunluğu

2x3 şerit sayısı

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1915 Çanakkale Köprüsü açıldı: Geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?