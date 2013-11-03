1Password 4, Mac sistemler için birçok geliştirme ile güncellendi

iOS ve Mac OSX platformlarının güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password 4, 4.0.5 sürümüyle Mac sistemler için güncellendi.

AgileBits tarafından geliştirilen 1Password 4 uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor ve güçlü 256-bit AES şifreleme standardını kullanıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak şifre girme gibi faydalı bir özelliği de bünyesinde barındıran uygulama, kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. Yayınlanan 4.0.5 güncellemesiyle ise giriş ekranı, korumalı dosya erişim kodu, aktarma ve tarayıcı doğrulama özellikleri geliştirilen, daha iyi kullanım deneyimi için çevirileri güncellenen, kayıtlı yazılım lisanslarını otomatik olarak girebilen, kayıt edilmeyen değişiklikler konusunda uyarı verebilen, bünyesine yeni bir klasör içerik menüsü eklenen ve 1Password mini içerisinde yer alan öğelerin klasörler halinde sıralanması gibi genel kullanımı hızlandırıcı yenilikler ile daha iyi bir yapı sunan 1Password 4, ayrıca öğrenilen ciddi miktarda hatadan da kurtuluyor.

89,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ya da Mac App Store ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id443987910?mt=12