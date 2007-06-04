1GB GDDR4 bellekli Radeon HD 2900XT tes sonuçları

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Daha önce yaptığımız haberlerde AMD-ATi'nin 1GB GDDR4 bellekli Radeon HD 2900XT modelini nu ayın sonuna doğru yada Teemuz başında piyasaya sürebileceğinden bahsetmiştik. Tayvan kökenli bazı forumlarda 1GB GDDR4 belleğe sahip olan Radeon HD 2900XT'nin detayları ve bazı test sonuçları yayınlanmaya başlandı bile. Öncelikle belirtelim AMD-ATi, 1GB GDDR4 belleğe sahip olan Radeon HD 2900XT modelini uzun süredir konuşulan 12-inç'lik devasa kart yerine şu an satılmakta olan 9-inç'lik Radeon HD 2900XT modelinin 1GB GDDR4 bellekli modeli olarak piyasaya sürecek. 512MB'lık kardeşi ile aynı boya sahip olan model üzerinde tam 16 adet bellek çipi yer alıyor. Bulardan 8 tanesi kartın ön tarafında diğer 8 tanesi ise kartın arka tarafına konumlandırılmış durumda.1GB GDDR4 belleğe sahip olan Radeon HD 2900XT'nin bellekleri Samsung üretimi. 0.9ns'lik zamanlamaya sahip olan belleklerin çalışma hızını ise terorik olarak 1,111MHz'i görebileceği ifade ediliyor. 1GB GDDR4 bellekli Radoen HD 2900XT'Yi inceleme şansı yakalayan "guess2098" lakaplı kullanıcı kartın saat hızlarını gpu için 743MHz'den 858MHz'e bellek hızlarını ise 1000MHz'den 1153MHz'e çıkarmayı başarmış. 1GB GDDR4 bellekli Radeon HD 2900XT ile alınan bazı test sonuçları, Test sistemi; - Intel Core 2 Extreme Kenstfield Q6850 - 4GHz, - Asus P5K-D, - GSKILL 2GBHZ - 1000MHz CL4, - TT 1200W PSU, - TR 120-X