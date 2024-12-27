Dreame L10 Prime Robot Süpürge İnceleme: Dört dörtlük Paspas Performansı!

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Tam Boyutta Gör Ülkemizdeki robot süpürge pazarının iddialı oyuncularından Dreame’nin paspas özellikleriyle öne çıkan Dreame L10 Prime modelini inceliyoruz. Dreame L10 Prime’ın temizlik performansı nasıl? Emiş gücü yeterli mi? Öne çıkan özellikleri neler? Nasıl bir deneyim sunuyor? Tüm soruların yanıtını bu içerikte bulacaksınız.

Dreame L10 Prime Özellikleri

İncelemeye başlamadan önce Dreame L10 Prime’ın teknik özelliklerine kısa bir bakış atalım. Dreame L10 Prime; 4000 Pa emiş gücü, iki adet döner paspas pedi, otomatik paspas yıkama, otomatik paspas kurutma, 7 mm paspas kaldırma ve LiDAR ile haritalandırma özellikleri sunuyor.

Emiş Gücü : 4.000 Pa

: 4.000 Pa Paspas Özellikleri : Otomatik paspas temizleme, otomatik paspas kurutma

: Otomatik paspas temizleme, otomatik paspas kurutma Toz Kapasitesi : 450 ml

: 450 ml Su Haznesi : 235 ml

: 235 ml Temiz Su Tankı : 2,7 litre

: 2,7 litre Kirli Su Tankı : 2,5 litre

: 2,5 litre Fırça : Kıl dolaşmasını önleyen kauçuk rulo fırça

: Kıl dolaşmasını önleyen kauçuk rulo fırça Haritalandırma : LiDAR, 3D Haritalandırma, 3 Katlı haritalandırma

: LiDAR, 3D Haritalandırma, 3 Katlı haritalandırma Ses Seviyesi : 60 dB (En sessiz modda)

: 60 dB (En sessiz modda) Batarya Kapasitesi : 5.200 mAh

: 5.200 mAh Batarya Süresi :

-210 dakika (Sadece paspas veya sadece sessiz modda süpürme)

-150 dakika (Aynı anda paspas ve standart modda süpürme)

: -210 dakika (Sadece paspas veya sadece sessiz modda süpürme) -150 dakika (Aynı anda paspas ve standart modda süpürme) Ağırlık : 3,65 kg

: 3,65 kg Filtre: HEPA

Dreame L10 Prime Kutu İçeriği

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Dreame L10 Prime'ın Emiş Gücü Performansı Nasıl?

Benzer fiyatlardaki rakipleriyle kıyasladığımızda paspas özelliklerinin öne çıktığını ancak "emiş gücü" değerinin düşük olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu cihazı satın almayı düşünenlerin kafasındaki en büyük soru işareti emiş gücü hakkında olacaktır. Bu nedenle incelememize emiş gücü ile başlayalım.

Tam Boyutta Gör Dreame L10 Prime’ın 4.000 Pa değerindekiemiş gücü, kullanım şeklinize göre başarılı veya başarısz olarak değerlendirilebilir. Temizlik performansını yorumlamam gerekirse günlük temizlikte veya iki günde bir yapılan temizlikte Dreame L10 Prime gayet yeterli bir seviyede temizlik yapıyor. Bu şekilde kullanımda eviniz gayet temiz duracak ve misafir gelmeden önce ekstra temizlik yapma ihtiyacınız olmayacak. Kılların dolaşmasını önleyen kauçuk rulo fırça temizlik için başarılı performans sunuyor. Halıların sadece üzerindeki değil içindeki tozları da temizliyor. Yan fırçası, köşelerdeki tozları içine çekme konusunda etkili oluyor.

Süpürgeyi 1-2 günde bir çalıştırırsanız 4.000 Pa emiş gücü ile gayet yeterli düzeyde temizlik yapıyor. Ancak 7-8 gün gibi uzun aralıklarla çalıştıracaksanız daha güçlü bir makineye bakmanızı tavsiye ederim. Robot süpürgelerin sık şekilde kullanıldığını düşündüğümüzde 4.000 Pa emiş gücünün herhangi bir dezavantaj olmadığını söyleyebilirim.

Bu modelde 4 farklı emiş gücü ayarı mevcut: Sessiz, Standart, Kuvvetli ve Turbo.

Turbo modundayken 4.000 Pa emiş gücünde temizlik yapıyor. Paspas ve süpürmeyi aynı anda yaparken Turbo modunda ortalama 88 dB, sessiz modda ise ortalama 70 dB ses seviyesi ölçtüm. Teknik verilerine baktığımızda 60 dB değerini görüyoruz. Sadece paspas modundayken bu seviyeyi elde ediyoruz.

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Süpürgenin toz haznesi 450 ml kapasiteye sahip. İstasyonda otomatik toz boşaltma özelliği bulunmuyor. Bu nedenle yaklaşık olarak her 100 metrekarelik temizliğin ardından tozunu boşaltmanız gerekiyor.

Turbo modundaki ses şiddeti ideal seviyede

Dreme L10 Prime'un Turbo modundaki ses seviyesi rahatsız edici seviyede değil. Güçlü robot süpürgelerde Turbo modu, genellikle evdekileri rahatsız edecek seviyede yüksek ses çıkarıyor ve çok pil tüketiyor. Bu süpürgenin Turbo modu ise düşük ses çıkarıyor ve pili verimli şekilde kullanıyor. Dreame L10 Prime'ı sürekli Turbo modunda kullanabilirsiniz.

Dreame L10 Prime yerine daha yüksek emiş gücüne sahip robot süpürge alırsanız muhtemelen ses seviyesinden rahatsız olacağınız için orta modda kullanmayı tecih edeceksiniz. Bu da paranızı boşa harcamanıza neden olacak. Bu durumu düşündüğümüzde Dreame L10 Prime'ın emiş gücünün yeterli performans sunduğunu söyleyebilirim.

Paspasta Dört Dörtlük Performans

Dreame L10 Prime'ın övgüyü hak eden kısmı ise paspas performansı ve paspas özellikleri. Süpürgede iki adet döner paspas bulunuyor. Bu paspaslar dakikada 180 defa dönüş gerçekleştiriyor. Kirli ve temiz su tankına sahip istasyonu, paspasların otomatik olarak temizlenmesini ve otomatik olarak hava ile kurutulmasını sağlıyor. Size sadece haftada bir defa suyu yenileme görevi düşüyor.

Otomatik paspas temizleme ve otomatik paspas kurutma

Süpürge paspasını otomatik temizleme özelliği sayesinde lekelerin eve yayılmasını önlüyor. Mobil uygulamadan belirleyebileceğiniz ayara göre, örneğin her 10 metrekarede bir paspasın otomatik olarak temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Temizleme haznesine temiz suyu dolduruyor ve paspasları tırtıklı yuvada döndürerek tertemiz hale getiriyor. Paspas temizliği bittikten sonra kirli suyu kirli su tankına çekiyor. Otomatik paspas kurutma özelliği hava ile kurutma yapıyor. Mobil uygulamada paspas kurutma için 2, 3 ve 4 saat şeklinde üç ayrı seçenek mevcut.

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Otomatik paspas temizleme ve otomatik paspas kurutma özelliği sayesinde robot süpürgelerin en meşakkatli işlemlerinden biri olan paspas temizliğini kendi kendine yapıyor. Paspas temizliği için uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Dreame L10 Prime'ın paspas pedleri dakikada 180 defa dönerek temizlik yapıyor. Adeta zemini ovalayarak kiri temizliyor. Dökülen sıvıları dahi etkili bir şekilde temizlemeyi başarıyor. Sabit paspaslı süpürgelere kıyasla çok daha etkili performans gösteriyor.

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Otomatik paspas kaldırma

Halı algıladığında paspası 7 mm yüksekliğe kadar otomatik kaldırma özelliğine sahip. İnce halınız varsa 7 mm yeterli oluyor ancak Türkiye’de genellikle kalın halılar kullanıldığı için paspasların halıya kısmen temas edeceğini belirtmeliyim. Paspas pedinin ne kadar ıslak şekilde temizlik yapacağını seçebilirsiniz. “Biraz kuru”, “Nemli” ve “Islak” şeklinde üç ayrı seçenek mevcut. "Nemli" seçeneğiyle temizlik yapılırken orta kalınlıklardaki halılarda gezinirken temizlik açısından sorun yaşatmıyor. Ayrıca mobil uygulamada “Halıdan kaçınma” ve “Halıya uyarla” şeklinde iki ayrı seçenek bulunuyor. Halıdan kaçınma seçeneğini seçerek halıların üzerine çıkmasını engelleyebilirsiniz.

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Mobil uygulamadaki paspas ayarlarında “Kenarların ve köşelerin daha geniş biçimde kapsanması” şeklinde bir özellik mevcut. Bu özellik aktifken köşelere geldiğinde süpürge kendini köeşeye doğru ittirerek paspasların daha uzağa erişmesini sağlıyor. Bu sayede köşelerde ve mobilya ayaklarının etrafında etkili şekilde paspas yapıyor. Dreame’nin ürün sayfasında bu özelliğe vurgu yapılmasa da bu özelliğin oldukça önemli bir avantaj sunduğunu gözlemledim.

LiDAR ile Haritalandırma

Dreme L10 Prime, LiDAR ve 3 boyutlu kameralar ile haritalandırma yapıyor. Hızlı şekilde harita oluşturuyor ve odadaki değişikliklere anında uyum sağlıyor. Mobilya kenarları ve terlik gibi engellere takılmadan temizlik yapıyor. LiDAR sensörün avantajını hissettiriyor.

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Dreame L10 Prime, tıpkı piyasadaki tüm robot süpürgeler gibi kabloları tanımlamakta güçlük çekiyor. Yerdeki kabloları toparlamanız gerekiyor. 3 boyutlu haritalandırma ve 3 farklı kat planı kaydederek çok katlı evlerde kullanabilme imkanı sunuyor.

Türkçe Destekli Dreamehome Uygulaması

Dreame L10 Prime’ı Dreamehome uygulamasından kontrol ediyoruz. Uygulamada temizlik ve robot ayarları için gerekli tüm ayarlar bulunuyor. Uygulamada Türkçe dil seçeneği mevcut. Süpürge ayarlarında “Daha Fazla Fonksiyon” > “Ses seviyesi” menüsünde giderek süpürgenizin Türkçe konuşmasını sağlayabilirsiniz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra süpürge üzerindeki karekod ile eşleştirme yapıyoruz. İlk olarak evi haritalandırmak için hızlı bir tur atıyor. Sonrasında temizlik modlarını seçerek temizliği başlatıyoruz.

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“Sadece süpürme”, “Sadece paspaslama” ve “Süpürme ve Paspaslama” şeklinde üç ayrı mod ile temizlik yapılabiliyor. Emiş gücü ayarı için 4 farklı seviye, paspas ıslaklığı için 3 farklı seviye seçeneği sunuluyor. Dilerseniz evinizdeki her oda için ayrı mod belirleyebiliyorsunuz.

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"Kendi kendini temizleme" menüsünde paspas pedini temizleme sıklığı, pedi yıkamak için kullanacağı su miktarını ve otomatik kurutma ayarını yapabiliyorsunuz. Otomatik kurutma süresi olarak 2 saat, 3 saat ve 4 saat şeklinde üç ayrı seçenek sunuluyor.

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Uygulamanın harita görünümü görsel anlamda anlaşılır tasarıma sahip. Her oda ayrı bir renkte gösteriliyor. Halıların kapladığı alanı da görebiliyorsunuz. Cihaz halıları otomatik olarak tanıyor ve haritada halının olduğu bölgeleri otomatik olarak belirliyor. Dilerseniz halıya geldiği zaman otomatik olarak en yüksek güçte temizlik yapmasını sağlayabilirsiniz. Harita üzerinde sanal duvar, alan ekleme-çıkarma, mobilya belirleme gibi düzenlemelere imkan veriyor.

Dreamehome uygulamasının “Aksesuar Kullanımı” sayfasında süpürgenin bileşenlerinin ne kadar kullanıldığını ve ne kadar ömrünün kaldığını görebilirsiniz. Sensör temizliği, filtre temizliği ve paspas temizliği için sizi bilgilendiriyor. “Temizlik geçmişi” menüsünde son temizlik süresini ve kaç metrekare alanı temizlediğini görebilirsiniz.

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“Cihaz paylaşımı” özelliği sayesinde Dreame L10 Prime’ı evinizdeki diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde paylaştığınız zaman cihaz ayarlarınız diğer telefonlarla senkronize ediliyor. Her telefonda ayrı ayar yapmaya gerek kalmıyor.

Dreamehome uygulaması, temizlik ve cihaz yönetimi için ihtiyaç duyacağınız tüm özellikleri sunuyor. Uygulamada herhangi bir eksiklik bulunmuyor.

Şarj Süresi

Süpürge tam şarj ile sadece paspas modunda veya sadece sessiz süpürme modunda 210 dakikalık bir kullanım veriyor. Süpürme ve paspas birlikte "standart" modda temizlikte ise 150 dakikalık çalışma süresi vaat ediyor. Turbo modda süpürme ve paspas birlikte 90 metrekarelik bir evin tüm odalarını kesintisiz şekilde temizleyebilecek şarj süresi sunuyor. Bu sürelerin oldukça yeterli olduğunu ifade edebilirim.

Sonuç

Dreame L10 Prime, paspas performansına önem veren ve paspasın otomatik olarak temizlenmesini isteyen kullanıcılar için en uygun çözüm olarak dikkat çekiyor. Otomatik paspas temizleme özelliği sayesinde bir odadaki kirleriniz diğer odaya taşınmıyor. Paspas kurutma özelliği sayesinde paspaslarınız kuruluğunu koruyor ve bakteri üretmiyor. Paspası temizlemek için vakit harcamanız gerekmiyor. Süpürme performansı ise Turbo modunda günübirlik temizlikte yeterli performansı sergiliyor. Mobil uygulamada ihtiyaç duyacağınız tüm özellikler sunuluyor.

Süpürgenin tek eksisinin otomatik toz boşaltma özelliğinin bulunmaması olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle her 100 metrekarelik temizliğin ardından toz haznesini boşaltmanız gerekecek. Sadece otomatik toz toplama özellikli bir süpürge ile Dreame L10 Prime arasında bir tercih yapmam gerekseydi otomatik paspas temizleme özelliğini daha faydalı bulduğum için Dreame L10 Prime'ı tercih ederdim.

Ürün hakkında daha detaylı bilgi ve satın almak için:

Dreame L10 Prime Ürün Sayfası

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