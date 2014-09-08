1$'lık mikroskop Foldscope ile Fen bilimleri eğitiminde devrim yaşanabilir





Eğitim döneminin sonraki safhalarında kullanılmaya başlanan mikroskoplar maliyeti nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki okullarda bir hayalden öteye gidemiyor. Foldscope projesi bu dezavantajı ortadan kaldırmak niyetinde.





Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen Foldscope adlı katlanabilir mikroskop 1$ civarındaki maliyeti ile gelişmekte olan ülke okullarına umut olmayı amaçlıyor.





Origami benzeri bir yapı sunan Foldscope, büyütmek için gerekli olan malzemeleri çok ucuza temin ediyor ve 10 000 birimlik üretimde düşük büyütme yapan mikroskop 58 cent, yüksek büyütme yapan mikroskop 97 cent olarak maliyet çıkarıyor.





Malzemeleri biraraya getirmek 10 dakika sürerken ortaya 2000x büyütme yapabilen bir mikroskop çıkıyor. Cebe sığabilen boyutlara sahip olan Foldscope, elde kullanıma uygun. Ayrıca oldukça da sağlam.





Foldscope ilk etapta 10 000 adet olarak test grubuna yönelik olarak üretilecek. Sonrasında ise 50 000 adet ikinci parti üretim 130 ülkedeki test gruplarına doğru yola çıkacak.

http://www.foldscope.com/