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1$'lık mikroskop Foldscope ile Fen bilimleri eğitiminde devrim yaşanabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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1$'lık mikroskop Foldscope ile Fen bilimleri eğitiminde devrim yaşanabilir

Eğitim döneminin sonraki safhalarında kullanılmaya başlanan mikroskoplar maliyeti nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki okullarda bir hayalden öteye gidemiyor. Foldscope projesi bu dezavantajı ortadan kaldırmak niyetinde.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen Foldscope adlı katlanabilir mikroskop 1$ civarındaki maliyeti ile gelişmekte olan ülke okullarına umut olmayı amaçlıyor. 

Origami benzeri bir yapı sunan Foldscope, büyütmek için gerekli olan malzemeleri çok ucuza temin ediyor ve 10 000 birimlik üretimde düşük büyütme yapan mikroskop 58 cent, yüksek büyütme yapan mikroskop 97 cent olarak maliyet çıkarıyor. 

Malzemeleri biraraya getirmek 10 dakika sürerken ortaya 2000x büyütme yapabilen bir mikroskop çıkıyor. Cebe sığabilen boyutlara sahip olan Foldscope, elde kullanıma uygun. Ayrıca oldukça da sağlam.

Foldscope ilk etapta 10 000 adet olarak test grubuna yönelik olarak üretilecek. Sonrasında ise 50 000 adet ikinci parti üretim 130 ülkedeki test gruplarına doğru yola çıkacak.  

http://www.foldscope.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Ben bunlardan satın almak istiyorum, imkanı olan arkadaşlar getirip ticaretini yapmasını şiddetle tavsiye ederim, kesinlikle çok satar, ben de almak istiyorum, haber verin buradan getirticek olan arkadaşlar, 2000x büyütme yapan mikroskoplar çok pahalı, bende bilim meraklısı biriyim, lütfen iletişime geçelim bende yapıcakdım ama ball-lens denen zımbırtı türkiyede bulamadım, alibaba.com gibi çin sitelerinde var ne yazıkki, ilginen arkadaşlar için detaylı ingilizce döküman adreside verim buyrun..
google.com.tr/...
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DH Misafiri 4 yıl
yanlış anlamayın ama çok hazırcısınız o kadar çok araştırdımki zor buldum ne olduğunu birşeyi atlamışım ne biliyormusunuz oda hazırcı olmak ne yapcağını bilmemek herkez buna sahip olabilir herkez nasıl yapcağınızı anlatim hemde bu foldscope denen olayı birebir anlatıcam hepiniz yapın harika ucuz mikroskopunuz olsun dua edin banada yeter nedim şimdi google açın tmm mı how to make foldscope yazın ve ilk linki tıklayıp dosya gelicek indirin pdf dosyası dosya içinde adamlar oldukça ayrıntılı bir biçimde ne yapcağımızı anlatıyor malzeme ztn kağıt istediğin renk de çıktı al asıl önemli malzeme biryerden dokümanda okudugum kadarı ile ball lens diyor artık tüükiyede varmı nasıl geçiyor bilmiyorum yuvarlak veya top lens vs gibi birşey olmalı bundan bulun ortasına yerleştirin ve alt bölüm ztn uygun ölçekte lamel kesin edin inceleyeceğiniz sıvıyı yerleştirin ve bakın lensden oldu bitti ayrıca alt bölümüne led diyot tabiki beyaz led ile minik bir pil ışıklandırma yapcaksanız o kadar basit devreki yapamamak mümkün değil birşey daha söylemek isterim youtube da ise çok basit mikroskop yapımları var tabiki bunlar kimisi lazedr diyot içindeki lens ile yapmış akıllı telefonunuzun kamerasına sabitleyin oluyor kimisi dvd yazıcıların kafasındaki lazer diyotun lensini çıkartıp yapmış bunuda how to make microscope yazarak pek çok kaynak bulabilirsiniz iyi günler dilerim hepinize umarım faydalı olabilmişimdir... duanızı eksik etmeyin selametle kalın :)
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Ink 5 yıl
ya yemeyin beni bune abi bi halta benzemiyo
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Ink 5 yıl
aaaaaa keşke türkiyeye gelse
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Ink 5 yıl
çok iyi
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Volkanbaba 5 yıl
Sırf destek için 10$ bayılırım bilim candır
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_botturgec_ 5 yıl
Aylar öncesinde TED konferansında tanıtımını izlemiştim bunun. Cidden çok çok iyi bir proje. TED kullanan arkadaşlar alt yazılı olarak izleyebilirler.
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rifat.demir 5 yıl
böyle bir şey okullarmızdaki eğitim kalitesini baya artıracak
çok iyi olmuş tebrik ederim
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Zig Zag 5 yıl
2$a internet sitelerine düşse birkaç tane birden alırım.
Birini söküp lensini telefona takmayı denerim, biriyle evde takılırım diğerini okula götürüm vs.
Şaka gibi fiyat.
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DH Misafiri 5 yıl
100x büyütmeyi 5bin liralık mikroskopla yapıyorum büyütmede yanlışlık var
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veteriner69 5 yıl DH Misafiri
Ocular kısmındakiyle çarpıp büyütmeyi bulacaksın.
Altta çevirdiğin lenste 100X yazar ama baktığın monocular veya binocular kısımında büyütme gücü var. Ordaki 10x olunca: Sonuç 10x100 = 1000x büyütme oluyor.

Not: Veteriner Hekimim nerdeyse hergün mikroskop kullanıyorum.
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darkaura 5 yıl
donanimhaberin olaylari geriden takip etmesine alisigizda bu sefer biraz fazla abartmis. 2 sene oncesinin haberi, projesi
ted.com/...
not: subtitles kisminda turkce altyazisi mevcut.
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Mesudum 5 yıl
İmam Hatip Liseleri ilgi duyarsa devlet imkanlarıyla alınır. Yoksa herkes kendi yoluna. Tabi aracılara da ekmek yemeleri için fırsat verilir.
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