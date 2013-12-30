1.nesil iPhone'un prototipi 1500 dolardan satıldı

Ocak 2007'de Steve Jobs'ın lansmanını gerçekleştirerek telefon sektöründe yeni bir çağ başlatan, alüminyum kasası ve siyah anteniyle özdeşleşen 1.nesil iPhone'un az sayıdaki mühendislik örneğinden biri e-bay üzerinden 1500 dolara satıldı.

Sadece 2 günlüğüne satışa çıkartılan ve kısa süre içerisinde satılan telefonun üzerinde, o zamanki adıyla iPhone OS değil, özel bir test yazılımını yüklü. Apple tarafından geliştirildiği bilinen bu yazılım, telefon üzerindeki donanımların güvenilir çalışıp çalışmadığını tespit eden bir test yazılımı. Satıcı, test yazılımının şu anda dahi kusursuz çalıştığına dikkat çekerken; arkasında yer alan yazıların ise telefonun testlerde elde ettiği kablosuz çekim gücünü ifade ettiğini belirtiyor.

Test aşamasında sadece Apple'ın kampüs içerisinde kullanıldığı belirtilen telefonun, fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, fiziksel durumu birkaç küçük nokta dışında mükemmele yakın.

Mühendislik örneğinin gerçek olup olmadığı konusunda şimdilik satıcının sözlerine inanmaktan başka bir yol gözükmüyor. Ancak prototipin yeni sahibiyle buluşmasını takip eden zamanlarda cihazının doğruluğuyla ilgili net bilgiler elde etmek mümkün olacaktır.