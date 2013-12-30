1.nesil iPhone'un prototipi 1500 dolardan satıldı

Ocak 2007'de Steve Jobs'ın lansmanını gerçekleştirerek telefon sektöründe yeni bir çağ başlatan, alüminyum kasası ve siyah anteniyle özdeşleşen 1.nesil iPhone'un az sayıdaki mühendislik örneğinden biri e-bay üzerinden 1500 dolara satıldı.
Sadece 2 günlüğüne satışa çıkartılan ve kısa süre içerisinde satılan telefonun üzerinde, o zamanki adıyla iPhone OS değil, özel bir test yazılımını yüklü. Apple tarafından geliştirildiği bilinen bu yazılım, telefon üzerindeki donanımların güvenilir çalışıp çalışmadığını tespit eden bir test yazılımı. Satıcı, test yazılımının şu anda dahi kusursuz çalıştığına dikkat çekerken; arkasında yer alan yazıların ise telefonun testlerde elde ettiği kablosuz çekim gücünü ifade ettiğini belirtiyor.
Test aşamasında sadece Apple'ın kampüs içerisinde kullanıldığı belirtilen telefonun, fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, fiziksel durumu birkaç küçük nokta dışında mükemmele yakın.
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Önemli olan icat etmek değil varolanı geliştirmek diye.
Dogru soz. Apple in tum urunlerine bakinca hic biri daha once varolmamis yeni icatlar degil. Yani bir ampul yada radyo gibi icat degil. Ilk macdeji grafik arayuz xerox dan esinlenilmisti, ipod dan once sayisiz mp3 calar vardi, keza iphoneda ilk dokunmatik arayuzlu telefon degildi. Steve jobs un gercek dehasi teknolojinin ulastigi noktayi dogru sekilde isleyip ortalama insanin kolayca kullanabilcegi islevsel tasarimlar olusturmasi.
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iPhone, prototip ve Apple