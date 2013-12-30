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1.nesil iPhone'un prototipi 1500 dolardan satıldı

5 yıl
7,5b
1
71
iPhone
Shady
Haber Editörü
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1.nesil iPhone'un prototipi 1500 dolardan satıldı
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Ocak 2007'de Steve Jobs'ın lansmanını gerçekleştirerek telefon sektöründe yeni bir çağ başlatan, alüminyum kasası ve siyah anteniyle özdeşleşen 1.nesil iPhone'un az sayıdaki mühendislik örneğinden biri e-bay üzerinden 1500 dolara satıldı.

Sadece 2 günlüğüne satışa çıkartılan ve kısa süre içerisinde satılan telefonun üzerinde, o zamanki adıyla iPhone OS değil, özel bir test yazılımını yüklü. Apple tarafından geliştirildiği bilinen bu yazılım, telefon üzerindeki donanımların güvenilir çalışıp çalışmadığını tespit eden bir test yazılımı. Satıcı, test yazılımının şu anda dahi kusursuz çalıştığına dikkat çekerken; arkasında yer alan yazıların ise telefonun testlerde elde ettiği kablosuz çekim gücünü ifade ettiğini belirtiyor.

Test aşamasında sadece Apple'ın kampüs içerisinde kullanıldığı belirtilen telefonun, fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, fiziksel durumu birkaç küçük nokta dışında mükemmele yakın.

Mühendislik örneğinin gerçek olup olmadığı konusunda şimdilik satıcının sözlerine inanmaktan başka bir yol gözükmüyor. Ancak prototipin yeni sahibiyle buluşmasını takip eden zamanlarda cihazının doğruluğuyla ilgili net bilgiler elde etmek mümkün olacaktır.
1.nesil iPhone'un prototipi 1500 dolardan satıldı
Tam Boyutta Gör
1.nesil iPhone'un prototipi 1500 dolardan satıldı
Tam Boyutta Gör
1.nesil iPhone'un prototipi 1500 dolardan satıldı

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Gladiotürk 5 yıl en beğenilen
50sene sonra müzayedelik olur. Alan iyi yatırım yapmış
1 Yanıt Yanıtla +58
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artenis 5 yıl
TurboCore ömür törpüsü mü ? Her konuda bir yorumu var abuk subuk . . .
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LilTunechi 5 yıl
Ucuza kapatmış
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KanunAdamı 5 yıl
Leş
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iaae03 5 yıl
Nasıl bir ticari zekaya sahibiz ya. Herkes ucuza gitmiş diyor. Bana pek mantıklı gelmiyor şu anda satılması. Umarım gerçektir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turbocore hala devam
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lj94 5 yıl
50. eksi benden
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Konungariket Sverige 5 yıl
şahsen gerçek olduğuna inanasım gelmedi ama eğer gerçekse ben basar alırdım 1500 $'ı türkiyede para etmeyebilir ancakbi 5-10 sene içersinde ederi çok rahat 50-60.000 $ dan fazla gider
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MYPC_ 5 yıl
Bluetooth -6.39 :D
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Nef'i 5 yıl
Apple işte her şeyden para kazanmayı biliyor.
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iboocum 5 yıl
turbo yeter
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KızlarınHayranOlduğuAdam 5 yıl
Bu 1500 e satildiysa 3310 un milyonlara satilmasi lazim
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Neyinkafasi 5 yıl
Satan arkadaşın yüzüne "Vay enayi vay" demek isterdim 10 sene sonra dünyanın parası eder o telefon.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Steve Jobs ın hayatını incelerken şöyle bir söz duymuştum.
Önemli olan icat etmek değil varolanı geliştirmek diye.
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darkaura 5 yıl DaRKFoRCeS
masculine
Steve Jobs ın hayatını incelerken şöyle bir söz duymuştum.
Önemli olan icat etmek değil varolanı geliştirmek diye.


Dogru soz. Apple in tum urunlerine bakinca hic biri daha once varolmamis yeni icatlar degil. Yani bir ampul yada radyo gibi icat degil. Ilk macdeji grafik arayuz xerox dan esinlenilmisti, ipod dan once sayisiz mp3 calar vardi, keza iphoneda ilk dokunmatik arayuzlu telefon degildi. Steve jobs un gercek dehasi teknolojinin ulastigi noktayi dogru sekilde isleyip ortalama insanin kolayca kullanabilcegi islevsel tasarimlar olusturmasi.
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