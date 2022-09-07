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    iPhone 14 Türkiye fiyatları açıklandı: iPhone 14 Pro Max hayalleri süsleyecek

    Apple iPhone 14 Türkiye fiyatları belli oldu. Özellikle merak edilen iPhone 14 Pro Max Türkiye fiyatı dahil tüm modellerin fiyat listesi haberimizde.            
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    iPhone 14 türkiye fiyatı

    iPhone 14 Türkiye fiyatları belli oldu. Amerika’daki kullanıcılar için iPhone fiyatları, satın almayı etkileyen bir unsur olmazken, Türkiye’deki kullanıcıların ilk sorduğu soru; “iPhone 14 fiyatları ne kadar olacak?” “iPhone 14 kaç TL olacak?” oluyor.

    Far Out etkinliğinin ardından merakla beklenen iPhone 14 fiyatı Apple Türkiye tarafından açıklandı. Etkinlikten haftalar öncesinden yapılan iPhone 14 fiyat tahmini üzerine yapılan hesaplamalar her sene olduğu gibi yine tutmadı. İşte iPhone 14 ve 14 Pro Türkiye fiyatı:

    iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Apple, bu sene Amerika’da da yeni iPhone’ların fiyatlandırmasında değişikliğe gitti. iPhone 14 ve 14 Pro, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar daha pahalı şekilde satışa sunuldu. Yeni iPhone’lar, Türkiye’de 1000 TL daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şu anda, iPhone 13 Pro fiyatı 30.000 TL, 13 Pro Max fiyatı 35.000 TL'den başlıyor. İşte merakla beklenen iPhone 14 Pro Max 1TB Türkiye fiyatı dahil iPhone 14 fiyat listesi:

    iPhone 14 Pro Türkiye fiyatı
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    iPhone 14 Pro Max

    • 128GB: 43.999 TL
    • 256GB:  46.599 TL
    • 512GB: 51.899 TL
    • 1TB: 57.199 TL

    iPhone 14 Pro

    • 128GB: 39.999 TL
    • 256GB: 42.599  TL
    • 512GB: 47.899 TL
    • 1TB: 53.199 TL

    iPhone 14 Plus

    • 128GB: 34.999 TL
    • 256GB: 37.599 TL
    • 512GB: 42.899 TL

    iPhone 14

    • 128GB: 30.999 TL
    • 256GB: 33.599 TL
    • 512GB: 38.899 TL

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 4 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 8 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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