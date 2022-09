iPhone 14 Türkiye fiyatları açıklandı: iPhone 14 Pro Max hayalleri süsleyecek

iPhone 14 Türkiye fiyatları belli oldu. Amerika’daki kullanıcılar için iPhone fiyatları, satın almayı etkileyen bir unsur olmazken, Türkiye’deki kullanıcıların ilk sorduğu soru; “iPhone 14 fiyatları ne kadar olacak?” “iPhone 14 kaç TL olacak?” oluyor.

Far Out etkinliğinin ardından merakla beklenen iPhone 14 fiyatı Apple Türkiye tarafından açıklandı. Etkinlikten haftalar öncesinden yapılan iPhone 14 fiyat tahmini üzerine yapılan hesaplamalar her sene olduğu gibi yine tutmadı. İşte iPhone 14 ve 14 Pro Türkiye fiyatı:

iPhone 14 Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. önce eklendi

iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple, bu sene Amerika’da da yeni iPhone’ların fiyatlandırmasında değişikliğe gitti. iPhone 14 ve 14 Pro, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar daha pahalı şekilde satışa sunuldu. Yeni iPhone’lar, Türkiye’de 1000 TL daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şu anda, iPhone 13 Pro fiyatı 30.000 TL, 13 Pro Max fiyatı 35.000 TL'den başlıyor. İşte merakla beklenen iPhone 14 Pro Max 1TB Türkiye fiyatı dahil iPhone 14 fiyat listesi:

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro Max

128GB: 43.999 TL

256GB: 46.599 TL

512GB: 51.899 TL

1TB: 57.199 TL

iPhone 14 Pro

128GB: 39.999 TL

256GB: 42.599 TL

512GB: 47.899 TL

1TB: 53.199 TL

iPhone 14 Plus

128GB: 34.999 TL

256GB: 37.599 TL

512GB: 42.899 TL

iPhone 14

128GB: 30.999 TL

256GB: 33.599 TL

512GB: 38.899 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 Türkiye fiyatları açıklandı: iPhone 14 Pro Max kaç TL?