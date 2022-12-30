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    1Password: LastPass şifreleri güvenli değil, 100 dolara kırarız

    Üst üste hack olayları yaşayan LastPass'e rakibi 1Password'den sert çıkış: "Ana şifreler söylendiği gibi güvenli değil, 100 dolara kırarız."                     
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    1password lastpass şifreleri 100 dolara kırılır Tam Boyutta Gör
    LastPass güvenlik ihlali tartışması sürüyor. Bağımsız bir güvenlik analisti, LastPass tarafından yapılan açıklamaları gerçekçi bulmadığını, açıkça yalan olduğunu söyledikten sonra rakip parola yönetim şirketi 1Password’den sert yanıt geldi.

    LastPass şifrelerini kırmak çok kolay!

    LastPass, kullanıcıların ana şifrelerini kırmanın milyonlarca yıl alacağını iddia ediyor ancak 1Password, bunun çoğu kullanıcı için doğru olmadığını söylüyor. Tipik bir LastPass kullanıcısının ana şifresini kırmanın yalnızca 100 dolara mâl olacağını söylüyor.

    Makine tarafından oluşturulan şifreler daha güvenli

    1Password’ün ana güvenlik mimarı Jeffrey Goldberg, makine tarafından oluşturulan parolaları kullanmanın daha güvenli olduğunu düşünüyor. Goldberg, “12 karakterlik tüm olası şifreleri göz önünde bulundurursanız, yaklaşık 272 olasılık vardır. Hepsini denemek milyonlarca yıl alır, gerçekten de çok uzun sürer. Ancak insanlar tarafından oluşturlan şifreleri kıranlar bunu bu şekilde yapmıyor; ilk olarak sistemlerini en olası şifreleri deneyecek şekilde kuruyorlar. Kullanıcı tarafından oluşturulan şifrelerin çoğu yaklaşık 100 dolara mâl olan bir işlemle 10 milyardan daha az tahminle kırılabilir.” diyor.

    1Password, daha güvenli olduğunu iddia ediyor

    1Password, Gizli Anahtar adında ek bir koruma katmanı kullanıyor. Gizli anahtar kullanıcının cihazında oluşturuluyor, 1Password’e gitmiyor ve kullanıcı verilerinin şifresinin çözülmesi gerekiyor. Ana parola ele geçirilse bile gizli anahtar olmadan bu, hiçbir işe yaramıyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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