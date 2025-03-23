İnsansılar evlere giriyor: 1X, yüzlerce evde insansı robot testlerine başlayacak

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Tam Boyutta Gör İnsansı robotlar, teknoloji dünyasında giderek daha fazla ilgi çekiyor. Bu alandaki en dikkat çekici hamlelerden biri, Norveç merkezli robotik girişimi 1X’ten geldi. Şirketin CEO’su Bernt Bornich, insansı robotları Neo Gamma’nın 2025 yılı sonuna kadar “birkaç yüz ila birkaç bin” evde test edileceğini açıkladı.

Neo Gamma, gerçek ev ortamlarında test edilecek

Nvidia’nın GTC 2025 etkinliğinde TechCrunch’a konuşan Bornich, Neo Gamma’nın bu yıl içinde evlere girmeye başlayacağını belirtti. Şirket, robotun insanlarla birlikte yaşayıp öğrenmesini hedefliyor. Bornich’e göre, bu sürecin başarılı olabilmesi için erken benimseyen kullanıcıların robotu evlerine alarak sistemin gelişimine katkı sağlaması gerekiyor.

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Neo Gamma’nın bu test süreci, 1X için ticari ölçekleme öncesinde kritik bir adım olacak. Ancak, Bornich robotun henüz tam anlamıyla otonom olmadığını kabul ediyor. Yapay zeka yardımıyla yürüyüp dengede kalabilen robot, hareketlerini tamamen bağımsız gerçekleştiremiyor. Bu eksikliği gidermek için 1X, uzaktan kontrol (teleoperasyon) yöntemine başvuruyor. Robotun kameraları ve sensörlerinden gelen görüntüler, uzaktaki insan operatörler tarafından izlenebiliyor ve gerektiğinde doğrudan müdahale edilebiliyor.

Gizlilik endişeleri

Ev ortamında test edilecek bir robotun, kamera ve mikrofonları aracılığıyla sürekli veri toplaması gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu konuda açıklama yapan 1X yetkilileri, kullanıcıların ne zaman bir şirket çalışanının robota erişebileceğini kendilerinin belirleyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, 1X’in yapay zeka teknolojisini kendi bünyesinde geliştirdiği ve yalnızca zaman zaman OpenAI ve Nvidia gibi iş ortaklarıyla ortak eğitimler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Şubat 2025’te tanıtılan Neo Gamma, 1X’in laboratuvar dışında test edeceği ilk iki ayaklı robot prototipi olma özelliğini taşıyor. Bir önceki versiyon olan Neo Beta’ya kıyasla daha gelişmiş bir yapay zeka modeline ve insanlarla teması daha güvenli hale getiren özel bir naylon kılıfa sahip. Nvidia GTC etkinliğinde yapılan bir gösterimde Neo Gamma, oturma odası ortamında yerleri süpürdü, bitkileri suladı, mobilyalara ve insanlara çarpmadan hareket etti ve insanlarla tokalaştı.

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