ChatGPT üreticisi OpenAI’ın insansı robotu “Eve” ile tanışın

İnsansı robot: Eve
Ancak Eve, genel amaçlı robotların bu ilk günlerinde görünüşün çok da önemli olmadığını gösteriyor. Şimdilik çoğu robotik firması, insansı robotları fabrikalarda sürekli tekrar eden işlerde kullanmak istiyor. Yani amaç “şu şeyi al ve şuraya koy”dan ibaret, dolayısıyla bunu yapmak için piyano kabiliyetine sahip parmaklara pek ihtiyacınız yok. Dahası insansı ayaklara da ihtiyaç yok, en azından şimdilik. Asıl engel, bu makinelerin görevleri hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak
1X'in videosunda Eve, yaptığı işi çözmüş gibi görünüyor. Bir şeyleri alıp bir yerlere koyuyor, kendileri için kapıları açıyor ve gerektiğinde şarj istasyonuna giderek kendilerini şarja takıyorlar. Firma şimdilik ticari kullanım için bir tarih veya hedef açıklamış değil. Ancak diğer rakip firmalar yavaş yavaş ticari ölçeğe geçmeye başlıyor. Aşağıdaki videodan Eve insansılarının yaptıklarını izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.