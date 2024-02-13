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    Anlık Bildirim

    ChatGPT üreticisi OpenAI’ın insansı robotu “Eve” ile tanışın

    OpenAI sadece yapay zeka yazılımlarıyla endüstride bulunmak istemiyor. Firmanın insansı robot üreticisi 1X’e yaptığı yatırım bunun bir göstergesi. Ve şimdi insansı robot “Eve” ile tanışın.
    ChatGPT üreticisi OpenAI’ın insansı robotu “Eve” ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Norveçli insansı robot üreticisi 1X, birkaç gün önce insansı robotu “Eve” hakkında yeni bir video paylaştı. Firma, yayınladığı videoda herhangi bir yapay işlem, hızlandırma, montaj için kesme veya senaryolu oynatım olmadığının altını çizerek robotların hepsinin sinir ağlarıyla kontrol edildiğini ve otonom hareket ettiklerini aktardı. Bilindiği üzere 1X, geçtiğimiz yıl ChatGPT üreticisi OpenAI’dan 25 milyon dolar ve bu yılın başında da 100 milyon dolar yatırım almış ve güçlerini birleştirmişlerdi.

    İnsansı robot: Eve

    ChatGPT üreticisi OpenAI’ın insansı robotu “Eve” ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Genel olarak bakıldığında 1X'in insansıları, örneğin Tesla, Figure, Sanctuary veya Agility'nin üzerinde çalıştıklarının yanında biraz daha erken aşamada gibi görünüyor. Eve’in bu noktada ayakları ya da becerikli insansı elleri bulunmuyor. Tekerlekler üzerinde hareket ediyor ve ilkel elleri bulunuyor. Ek olarak firmanın “Neo” adından iki ayaklı ve tam olarak insana benzeyen bir modeli de bulunuyor.

    Ancak Eve, genel amaçlı robotların bu ilk günlerinde görünüşün çok da önemli olmadığını gösteriyor. Şimdilik çoğu robotik firması, insansı robotları fabrikalarda sürekli tekrar eden işlerde kullanmak istiyor. Yani amaç “şu şeyi al ve şuraya koy”dan ibaret, dolayısıyla bunu yapmak için piyano kabiliyetine sahip parmaklara pek ihtiyacınız yok. Dahası insansı ayaklara da ihtiyaç yok, en azından şimdilik. Asıl engel, bu makinelerin görevleri hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak

    1X'in videosunda Eve, yaptığı işi çözmüş gibi görünüyor. Bir şeyleri alıp bir yerlere koyuyor, kendileri için kapıları açıyor ve gerektiğinde şarj istasyonuna giderek kendilerini şarja takıyorlar. Firma şimdilik ticari kullanım için bir tarih veya hedef açıklamış değil. Ancak diğer rakip firmalar yavaş yavaş ticari ölçeğe geçmeye başlıyor. Aşağıdaki videodan Eve insansılarının yaptıklarını izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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