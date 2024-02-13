ChatGPT üreticisi OpenAI’ın insansı robotu “Eve” ile tanışın

Tam Boyutta Gör Norveçli insansı robot üreticisi 1X, birkaç gün önce insansı robotu “Eve” hakkında yeni bir video paylaştı. Firma, yayınladığı videoda herhangi bir yapay işlem, hızlandırma, montaj için kesme veya senaryolu oynatım olmadığının altını çizerek robotların hepsinin sinir ağlarıyla kontrol edildiğini ve otonom hareket ettiklerini aktardı. Bilindiği üzere 1X, geçtiğimiz yıl ChatGPT üreticisi OpenAI’dan 25 milyon dolar ve bu yılın başında da 100 milyon dolar yatırım almış ve güçlerini birleştirmişlerdi.

İnsansı robot: Eve

Tam Boyutta Gör Genel olarak bakıldığında 1X'in insansıları, örneğin Tesla, Figure, Sanctuary veya Agility'nin üzerinde çalıştıklarının yanında biraz daha erken aşamada gibi görünüyor. Eve’in bu noktada ayakları ya da becerikli insansı elleri bulunmuyor. Tekerlekler üzerinde hareket ediyor ve ilkel elleri bulunuyor. Ek olarak firmanın “Neo” adından iki ayaklı ve tam olarak insana benzeyen bir modeli de bulunuyor.

İnsansı robot Atlas, otomotiv işleri için kolları sıvadı 6 gün önce eklendi

Ancak Eve, genel amaçlı robotların bu ilk günlerinde görünüşün çok da önemli olmadığını gösteriyor. Şimdilik çoğu robotik firması, insansı robotları fabrikalarda sürekli tekrar eden işlerde kullanmak istiyor. Yani amaç “şu şeyi al ve şuraya koy”dan ibaret, dolayısıyla bunu yapmak için piyano kabiliyetine sahip parmaklara pek ihtiyacınız yok. Dahası insansı ayaklara da ihtiyaç yok, en azından şimdilik. Asıl engel, bu makinelerin görevleri hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak

1X'in videosunda Eve, yaptığı işi çözmüş gibi görünüyor. Bir şeyleri alıp bir yerlere koyuyor, kendileri için kapıları açıyor ve gerektiğinde şarj istasyonuna giderek kendilerini şarja takıyorlar. Firma şimdilik ticari kullanım için bir tarih veya hedef açıklamış değil. Ancak diğer rakip firmalar yavaş yavaş ticari ölçeğe geçmeye başlıyor. Aşağıdaki videodan Eve insansılarının yaptıklarını izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

ChatGPT üreticisi OpenAI’ın insansı robotu “Eve” ile tanışın