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    OpenAI destekli insansı robot firması 1X’ten etkileyici çalışma videosu

    OpenAI tarafından desteklenen insansı robot firması 1X, geliştirmiş olduğu Eve adlı robotuyla görevleri zincirlemeye odaklanıyor. Ardışık görevleri yapabilen robot, tam otonomiye yaklaşıyor.
    OpenAI destekli insansı robot firması 1X’ten etkileyici video Tam Boyutta Gör
    Tıpkı Kasım 2022’de ChatGPT’nin çıkışından sonra yaşanılan yapay zeka gelişmeleri gibi insansı robotlar tarafında da benzer bir gelişimin yaşandığı görülüyor. İlk ChatGPT veya ondan önceki benzerleri sadece soru-cevap şeklinde çalışıyordu. Ancak günümüzde onlara artık bir görev verip o görevin gerekliliklerini yapmalarını sağlayabiliyoruz. ChatGPT geliştiricisi OpenAI tarafından desteklenen insansı robot firması 1X’de tam olarak bunu kendi robot Eve’e katmaya çalışıyor.

    Robotlar, zincirleme görevlerde ustalaşıyor

    1X, güvenli, akıllı androidler aracılığıyla fiziksel işgücü sağlamayı isterken attığı adımlar da bu amaca hizmet ediyor. Şirket tarafından yayınlanan yeni videoda insansı robot Eve'in otonom görevleri arka arkaya tamamlama yeteneği gösteriliyor. Ancak şirket bunun henüz yolculuğun başı olduğuna da dikkat çekiyor.

    Firma daha önce birçok görevi tek bir hedef koşullu sinir ağında birleştirebilen otonom bir model geliştirmişti. Ancak, çoklu görev modelleri küçük olduğunda (<100M parametre), bir görevin davranışını düzeltmek için veri eklemek genellikle diğer görevlerdeki davranışları olumsuz etkiliyordu. Bunun için ilk çözüm olarak akıllara parametre sayısını artırmak geliyor olsa da bu sefer de eğitim daha uzun sürüyor ve robot davranışını iyileştirmek için hangi göstergelerin toplanması gerektiğini geciktiriyor.

    Peki, Tek bir sinir ağıyla birçok görevi yerine getirebilen genel bir robot oluştururken veriler üzerinde nasıl hızlı bir şekilde yineleme yapabiliriz? 1X’in buna cevabı ise oldukça zekice. Firma, görev performansını hızlı bir şekilde iyileştirme yeteneğini birden fazla yeteneği tek bir sinir ağında birleştirme sürecinden ayırdığını söylüyor. Firma bunu başarmak için, birden fazla küçük modelde kısa vadeli yetenekleri daha uzun olanlara zincirlemek için ses kontrollü bir doğal dil arayüzü oluşturdu.

    Tam bu noktada hemen alttaki yeni videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda yetenek zincirlemesini yönlendiren insanlar sayesinde uzun dönemli davranışların gerçekleştirildiği gösteriliyor.

    İnsanlar uzun dönemli işleri kolayca yapabilse de, birden fazla otonom robot becerisini bir dizi halinde zincirlemek oldukça zor çünkü sonraki her beceri, bir önceki becerinin sonuçları üzerinde bir genelleme yapılmasını gerektiriyor. Bu durum birbirini takip eden her beceri ile daha da artıyor; yani üçüncü beceri, ikinci becerinin sonuçlarındaki değişkenliği ele almak zorunda ve bu sürekli devam ediyor.

    İnsan diktesi yeni veri havuzu oluşturuyor

    OpenAI destekli insansı robot firması 1X’ten etkileyici video Tam Boyutta Gör
    İnsanlar uzun vadeli görevleri zahmetsizce yerine getirebilirken, bunu robotlarla kopyalamak için bu sıralı varyasyonların karmaşıklığını ele almayı gerektiriyor. Kullanıcı perspektifinden bakıldığında, robot birçok doğal dil görevini yerine getirebiliyor ve robotu kontrol eden gerçek model sayısı soyutlanmış oluyor. Bu da tek görev modellerini zaman içinde hedef koşullu modellerle birleştirmemizi sağlıyor.

    Tek görev modelleri, gölge modu değerlendirmeleri için sağlam bir temel sunarak ekibin test sırasında yeni bir modelin tahminlerini mevcut referans noktasıyla karşılaştırmasına olanak tanıyor. Hedef koşullu model, tek görev modelinin tahminleriyle iyi bir uyum sağladığında 1X, kullanıcı iş akışını değiştirmeden daha güçlü, birleşik bir modele geçiş yapabileceklerini söylüyor.

    Robotları yönlendirmek için bu üst düzey dil arayüzünü kullanmak, veri toplama için de yepyeni bir kapı açıyor. Tek bir robotu kontrol etmek için VR kullanmak yerine, bir operatör birden fazla robotu doğal dil ile yönlendirebilir. Bu yönlendirme seyrek olarak gönderildiği için insanlar robotların yanında olmak zorunda da değil, uzaktan da kontrolü sağlayabilirler.

    Bu arada 1X, videodaki robotların insan yönlendirmesine dayalı olarak görev değiştirdiğini, haliyle otonom olunmadığını da söylüyor. Görme ve doğal dil komut çiftlerinden oluşan bir veri kümesi oluşturduktan sonra bir sonraki adım ise üst düzey eylemlerin tahminlerini otomatikleştirmek. 1X, bunların GPT-4o, VILA ve Gemini Vision gibi çok modlu, görebilen dil modelleriyle gerçekleşebileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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