200 milyondan fazla Android cihaz aktive edildi

Google'ın açıklamasına göre Android işletim sistemini kullanan aktive edilmiş cihaz sayısı 200 milyonu geçti. Geçtiğimiz ay Ice Cream Sandwich kod adlı sürümü, Samsung'un yeni telefonu Nexus Prime ile birlikte Hong Kong'da lanse edilen işletim sistemi için geçtiğimiz Mayıs ayındaki I/O Geliştiriciler Konferansı baz alındığında aktivasyon sayısında iki katlık bir artış yaşandığından söz edebilmek mümkün. Amodel sayısı ile hızlı bir yükselişe giren Android işletim sistemi ile Google, yakında Apple'ı geçecek gibi görünüyor.

Apple'ın geçtiğimiz ay yaptığı "250 milyon iOS cihaz sattık" açıklaması dikkate alındığında, aradaki farkın ne denli hızlı bir şekilde kapandığı görülebilmekte. Tabi bu noktada Android işletim sistemini kullanan üretici ve sunulan model sayısının farklılığı/çeşitliliğinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Android 4.0 işletim sisteminin cihazlar arasında yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte platformun daha da popüler olacağı bildiriliyor.