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200 milyondan fazla Android cihaz aktive edildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
1
27
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın açıklamasına göre Android işletim sistemini kullanan aktive edilmiş cihaz sayısı 200 milyonu geçti. Geçtiğimiz ay Ice Cream Sandwich kod adlı sürümü, Samsung'un yeni telefonu Nexus Prime ile birlikte Hong Kong'da lanse edilen işletim sistemi için geçtiğimiz Mayıs ayındaki I/O Geliştiriciler Konferansı baz alındığında aktivasyon sayısında iki katlık bir artış yaşandığından söz edebilmek mümkün. Amodel sayısı  ile hızlı bir yükselişe giren Android işletim sistemi ile Google, yakında Apple'ı geçecek gibi görünüyor. 
Apple'ın geçtiğimiz ay yaptığı "250 milyon iOS cihaz sattık" açıklaması dikkate alındığında, aradaki farkın ne denli hızlı bir şekilde kapandığı görülebilmekte. Tabi bu noktada Android işletim sistemini kullanan üretici ve sunulan model sayısının farklılığı/çeşitliliğinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor.  Android 4.0 işletim sisteminin cihazlar arasında yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte platformun daha da popüler olacağı bildiriliyor.

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tolgacem 8 yıl en beğenilen huntercem
skull_lord


cCcDedelercCc

@2 aaa çinli telefon diyosunda özellikler aynı hatta huawei ideos x5 ile iphoneden daha fazla işlemci hızı var andreno 205 gpu var hani iphonda olmayan yani kısacası FOREVER ANDROİD!


hic gulecegim yoktu bende huawei kullaniyorum ama adamlar klavuza bile telefon omrunun 5 YIL oldugunu yazmis. iphone ise omur boyu. hic hir firma apple kalitesini yakalayamaz adamlar keyiflerinden fiyatlari yuksek tutmuyor. adamlarin felsefesi kullanicinin goremeyecegi yerleri bile mukemmel yapmak. yani iphone u aldigin 3 kurusluk cinli telefonla karsilastirma deli sanarlar


iPhone 4S'in Apple'a maaliyet 120 dolar seviyesinde. Sen sanıyor musun ki Türkiye'de satılan paralar, iPhone'un üretim kalitesine veriliyor ?

Çoğu Android Akıllı telefon, ABD'de iPhone'dan daha pahalı. EVO 3D gibi en üst seviye akıllı telefonları diyorum.

Bir de mühendis adayı olacaksın. iPhone 3 neyse de 4'de pek bir malzeme kalitesi yok maalesef. İstersen yere at bak ya da Galaxy S II ile iPhone 4S'in yere atıldığı testlere bak gör.
skull_lordcCcDedelercCc@2 aaa çinli telefon diyosunda özellikler aynı hatta huawei ideos x5 ile iphone...
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blizzard3 8 yıl
broodofqueen
tolgacem
broodofqueen iPhone 3 ve iPhone 4 arasındaki en bariz farklardan biri olan retina ekrandan haberiniz yok galiba ki iPhone 3ün malzeme kalitesinin daha iyi olduğunu savunuyorsunuz. Hiç anlamıyorum, bir cep telefonunun işçilik ve malzeme kalitesi yere atma testleri ilemi ölçülüyor? Ne zamandan beri? Komik cidden.
Arkadaşım malzeme kalitesi ile retina displayin ne alakası var ? Mesela bende citroen c3 var. Motoru cok iyi. Full ve donanımı seviyesine gore cok yuksek. Ama malzeme kalitesi cok kotu. Plastik aksamı vsvs kötü yani. iPhone 4de ele avuca sağlam gibi geliyor ama yanlıslıkla 1 kere düşürme telefonu. Kaç tane arkadaşımın ekranı pert oldu. Benim HTC Desire kaç kere elimden dustu. Sadece üst alüminyum kısımda biraz içeri göçükluk oldu o kadar. Gorilla glass olmamasına rağmen, camında en ufak birşey yok. Malzeme kalitesi diye ben buna derim.
Çok alakası var. Retina display iPhone üretiminde kullanılmış bir malzemedir. Sen sadece kasasından bahsediyorsun anlaşılan. Ama onada karşıyım, bir ürünün kırılgan olması, malzeme kalitesinin kötü olduğunu göstermez. iPhone 3G kasası plastikti, iPhone 4 ise cam ve çelik kullanılmış. Plastik hafif ve esnektir, düşünce kolaya kolay kırılmaz. Ama cam hassastır, çelik ise ağır. Ağır nesneler yere düştüklerinde daha çok hasar alırlar. Yere düşürürsen kırarsın. Bu plastik cama göre daha mı kaliteli mi demek? Hangisi sağlam demiyorum, hangisi kaliteli? Bir de çok basit bir soru sorcağım; sen cep telefonu alırken ekranına mı bakarsın yoksa, yere atıp kırılyormu diye test mi edersin? Eleştirmiyorum, sadece meraktan soruyorum. Herkesin her üründen beklentisi farklı olabilir. Sen yere düştüğünde kırılmayan istersin, ben ekran çözünürlüğü yüksek olanı isterim.

kardesim bi telefonun saglamlıgı yere dusunce belli olur cunku insalar telefonu elinde tasır ve haliyle yere duser telefonu istersen ucak celiğinden yap farketmez yere dusunce kırılıyorsa o telefon saglam deyildir dostum ayrıca süper amoled plas ıphone ekranından daha net istediğin yerde arastırabilirsin iste kalite budur :)
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ruhsuzadam 8 yıl
Yahu bir düşünün ios ürünleri 4 nesil ipod touch 5 nesil iphone 2 nesil ipad toplasan 11 tane peki android ürünler kaç 11 tane sırf samsungun bı haftada çıkardığı model sayısı bu el insaf yani android de bir zahmet ios cihaz satışına yaklaşsın degilmi...
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janparey 8 yıl
broodofqueen
iPhone 3 ve iPhone 4 arasındaki en bariz farklardan biri olan retina ekrandan haberiniz yok galiba ki iPhone 3ün malzeme kalitesinin daha iyi olduğunu savunuyorsunuz.Hiç anlamıyorum, bir cep telefonunun işçilik ve malzeme kalitesi yere atma testleri ilemi ölçülüyor? Ne zamandan beri? Komik cidden.

ya retina ekran mı kaldı her markanın artık üst modellerinde "retina" ekranın ppi değerlerini geçen değerlere sahip ekranları var ve fiyatları da gayet makul "İphone"a göre.Bunu sanki bulunmaz hint kumaşı gibi söylemenin bir manası yok
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Burak1916 8 yıl
apple çok pahalı cihazlar satıyor nokia n8le hemen hemen maliyeti aynı olan iphone 4ü 2000 tlye satıyorlar n8 1200 tl bu kadarıda pes artık üstelik n8 kadar sağlamlığı da yok amacım nokiayı övmek değil sadece iphone nin ne kadar pahalı olduğunu hatırlatmak...
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mejuck 8 yıl Burak1916
marazpolat
apple çok pahalı cihazlar satıyor nokia n8le hemen hemen maliyeti aynı olan iphone 4ü 2000 tlye satıyorlar n8 1200 tl bu kadarıda pes artık üstelik n8 kadar sağlamlığı da yok amacım nokiayı övmek değil sadece iphone nin ne kadar pahalı olduğunu hatırlatmak...

Nokia nın övülecek bir yanı yok zaten :)
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Stanislas Xavier
bunun 80 milyonu çin malı 200mhz işlemcili çöplükler , 70 milyonu 300-400 liraya satılan samsung,General mobile marka oyuncaklar geri kalan 50 milyon adam gibi telefon ve tablet onu da HTC,LG,Samsung,Sony ericsson,motorola hep beraber paylaşıyorlar birisi başarıdan mı söz etti acaba ?Yoksa ben mi yanlış anladım ?
Araştırma atmasyon sırf 50 milyon Galaxy serisi belki az bile söyledim.
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Stanislas Xavier 8 yıl
bunun 80 milyonu çin malı 200mhz işlemcili çöplükler , 70 milyonu 300-400 liraya satılan samsung,General mobile marka oyuncaklar geri kalan 50 milyon adam gibi telefon ve tablet onu da HTC,LG,Samsung,Sony ericsson,motorola hep beraber paylaşıyorlar birisi başarıdan mı söz etti acaba ?Yoksa ben mi yanlış anladım ?
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broodofqueen 8 yıl
iPhone 3 ve iPhone 4 arasındaki en bariz farklardan biri olan retina ekrandan haberiniz yok galiba ki iPhone 3'ün malzeme kalitesinin daha iyi olduğunu savunuyorsunuz.
Hiç anlamıyorum, bir cep telefonunun işçilik ve malzeme kalitesi yere atma testleri ilemi ölçülüyor? Ne zamandan beri? Komik cidden.
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tolgacem 8 yıl
broodofqueen

iPhone 3 ve iPhone 4 arasındaki en bariz farklardan biri olan retina ekrandan haberiniz yok galiba ki iPhone 3'ün malzeme kalitesinin daha iyi olduğunu savunuyorsunuz.

Hiç anlamıyorum, bir cep telefonunun işçilik ve malzeme kalitesi yere atma testleri ilemi ölçülüyor? Ne zamandan beri? Komik cidden.

Arkadaşım malzeme kalitesi ile retina display'in ne alakası var ?

Mesela bende citroen c3 var. Motoru cok iyi. Full ve donanımı seviyesine gore cok yuksek. Ama malzeme kalitesi cok kotu. Plastik aksamı vsvs kötü yani.

iPhone 4'de ele avuca sağlam gibi geliyor ama yanlıslıkla 1 kere düşürme telefonu. Kaç tane arkadaşımın ekranı pert oldu.

Benim HTC Desire kaç kere elimden dustu. Sadece üst alüminyum kısımda biraz içeri göçükluk oldu o kadar. Gorilla glass olmamasına rağmen, camında en ufak birşey yok. Malzeme kalitesi diye ben buna derim.

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broodofqueen 8 yıl
Rekabet iyidir. Tekeli kimse sevmez, sevmemeli. Ama bu sayıları incelerken, Apple cihazlarının tek model olduğunu göz önüne almak lazım. Android işletim sistemini kullanan sayısız telefon modeli varken iOS sadece iPhone ve iPad için var. Lütfen haberleri okurken bunu dikkate alalım, sevinç çığlıklarımızı ona göre atalım.
Söylemeden geçmeyeyim; Başarının sadece iyi donanım veyahut sadece iyi yazılım ile gelmediğini Apple bize gösterdi. Samsung'dan çip, Google'dan yazlım alıp montajlayarak başarılı olamıyorsunuz. Tasarım+donanım+yazılım üçlüsünün iyi ve birbirne uyumlu olması şart. Artık bunların yanına birde online servisleride ekleyin. Uygulama mağazasız, cloud hizmetsiz bir akıllı telefon düşünmek ARTIK imkansız. O yüzden kimse Huawei vs. demesin. HTC, Samsung, Nokia, RIM tamam ama Huawei, LG hatta Motorola bile akıllı telefonda şu aşamada Apple için rakip değil.
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djisis 8 yıl
muratremix
cCcDedelercCc@2 aaa çinli telefon diyosunda özellikler aynı hatta huawei ideos x5 ile iphoneden daha fazla işlemci hızı var andreno 205 gpu var hani iphonda olmayan yani kısacası FOREVER ANDROİD!
Ezikliginde bu kadari. Huaweii iphone dan iyi donanimi 500 liraya satiyor ha? Ancak ruyanda!

Arkadaşla aynı dünya da yaşamıyoruz sanırım,
gsmarena'yı açıp iphone'unun özelliklerine bak bir istersen...
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i3e 8 yıl
sahoron
Evet çogunluga da şöyle; Samsung Galaxy gio, Htc Wildfire, ve birçok çinli telefon. En fazla satan akıllı telefon Samsung galaxy s ile s 2. Isterlerse 500milyon satsınlar apple kadar kar edemezler.

ve seninde derdin apple'ın karı öylemi?
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