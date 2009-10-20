2009 Mali yılının son çeyreği Apple tarihine geçti

iPhone'la akıllı telefon pazarına, iPod'la da müzik dünyasına damgasına vuran Apple, 2009 mali yılının son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 26 Eylül'de sona eren çeyrek Apple'ın en kazançlı çeyreği olarak tarihe geçti.
Apple.com'dan basın açıklaması yoluyla açıklanan finansal verilere göre Apple'ın geliri 9.87 milyar dolara yükselirken, bu çeyrekteki net gelir 1.67 milyar dolar yada diğer bir deyişle hisse başına gelir 1.82 dolara yükseldi. 1 sene önceki son çeyrekte Apple'ın geliri 7.9 milyar dolarken, son çeyrekteki geliri ise 1.14 milyar dolar- hisse başına 1.26 dolardı. Yani Apple geçen seneye oranla son çeyrekte %50'e yakın daha fazla kar yaparak 2009 mali yılını kapatmış oldu.
Açıklama da ayrıca ürün satış sayılarına da yer verildi. Apple'ın açıkladığı verilere göre Mac satışları geçen seneye oranla %17'lik artışla 3.05 milyona yükseldi. Akıllı telefon pazarına son 2 yılda damga vuran iPhone'un satış grafiği de bu çeyrekte artmaya devam etti. Apple 2009 mali yılının son çeyreğinde geçen sene baz alındığında %7'lik artışla 7.4 milyon iPhone satmaya başardı. Apple'a uzun yıllar sonra büyük bir başarı yaşatan iPod'lar da ise tahmin edildiği gibi düşüş sürüyor. Firma bu çeyrekte geçen seneye göre %8 düşüşle 10.2 milyon iPod satmayı başarabildi.
Gelir verileriyle Apple'ın en karlı ve Mac'ler ile iPhone'un satış rekoru kırdığı çeyreğin finansal verilerini değerlendiren Steve Jobs'da bu başarılardan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, 2010 yılında yeni ürünlerle kullanıcının karşısına çıkacaklarını açıkladı. Steve Jobs'un yeni ürünlerin arasında yıllardır merakla beklenen Mac Tablet'de olabilir. Bilindiği gibi Mac Tablet için son düzleğe girildiği ve yakın zamanda kullanıcıya sunulacağı düşünülüyor.
http://www.apple.com/pr/library/2009/10/19results.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben zaten hava atacak olsaydım , macbook ile iPhone ile hava atmama kalmazdı iş merak etmeyin.
Ben fiyatı düşmesin diye bir kelime bile etmedim , fiyat bu , hitap ettiği kullanıcılar belli dedim.
Bu şirket böyle bir şirket , belli ki kalitesiz ve ucuz bir mal yapmak istemiyor , neden gözünüze batıyor ki daha binlerce farklı marka var alınabilecek. Tüm markalar ucuz ve ekonomik olmak zorunda değil , fiyat bu mu bu , alınıyor mu alınıyor , başarılı mı başarılı...
Sen bir haddini bilsen çok iyi olacak , biraz seviyeli olunuz.
Appla hava atmak içinmiş , pöhh , o zaman kimse üst düzey bir cihaz almasın tamam mı ? Hava atmak oluyorsa bu
Nokia N97 alanlarda hava atmak için alabilir , yada sony vaio alanlarda , yada asus dell alanlarda , bunun marka ile hiçbir alakası yok , istedi mi insan her şey ile hava atar
Ben diyorum ki bence benim verdiğim paranın karşılığını veriyor , hiçbir sorunla karşılaşmadım Apple ile , ancak başka pek çok marka farklı cihaz kullandım ve memnun kalmadım.
Bu paranın karşılığını verme konusu görecelidir , olay çıkarmaya hiç gerek yok , bir insana göre 3000 liranın değeri farklıdır bir insana göre farklıdır , bu konuda boşuna tartışmaya gerek yoktur.
Arkadaşımızın dediği gibi alanların bir çoğu ne aldığından habersiz.. 5 arkadaş ipod touch aldı. Ben öğretmesem onlar sadece mp3 vede internet kısmından başka bir özelliğini kullanamayacaklardı..
Nasıl hiç düşünmeden yazdığınız belli , aslında iPhone Türkiyede 500 dolara satılıyor
Bu ülkedeki vergilerden haberiniz yok sanırım , %48 vergi ödeyince 1000 dolar oluyor işte fiyat , bunun neyine şaşırıyorsunuz
500 lira olsaydı diğer telefonlar gibi olurdu. Benim patronumda da iPhone var ve hayatında bir telefondan bu kadar memnun olan birisini görmedim. Adam Dünya varmış diyor..
Apple kullanıcılarının bir çoğu bu soruya "Hayır" cevabı vereceklerdir. (Bence)
Apple şirketi nedir , bir hayır kurumu mudur , neden zarar etsin ki bir üründen ? Onlar herkesin almasını isteselerdi fiyatlarını indirirlerdi , dediğim gibi hitap ettikleri kitleler ayrı bence.
Bu arada lafınızı kıvırmaya çalışmayınız , size ne kadar kazık soksalar iyi , Apple en ballı müşterilerini bulmuş vs. dediniz !
Bence değer, insan bir kez mac kullandıktan sonra windows un yüzüne bile bakmıyor. Bu arada OS anlamında iPhone larında son kullanıcılara mac dünyasını yavaş yavaş araladığını görmekteyiz..
Apple'ın bu tablosuna henüz çok güvendiği (Hristiyanların thanks for givingi)+ yılbaşı satışlarının da dahil olmadığını düşünür buna ilk nesil iphoneların kontratlarının da bitmek üzere olduğunu ekler birde yeni eklenicek (Mac tablet vb) donanımı/ları eklemek lazım.Bu da ancak yılbaşından sonraki çeyrekte mümkün olur sanırım.Ciddi bir artış daha sağlar diye düşünüyorum.