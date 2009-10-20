2009 Mali yılının son çeyreği Apple tarihine geçti

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iPhone'la akıllı telefon pazarına, iPod'la da müzik dünyasına damgasına vuran Apple, 2009 mali yılının son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 26 Eylül'de sona eren çeyrek Apple'ın en kazançlı çeyreği olarak tarihe geçti.

Apple.com'dan basın açıklaması yoluyla açıklanan finansal verilere göre Apple'ın geliri 9.87 milyar dolara yükselirken, bu çeyrekteki net gelir 1.67 milyar dolar yada diğer bir deyişle hisse başına gelir 1.82 dolara yükseldi. 1 sene önceki son çeyrekte Apple'ın geliri 7.9 milyar dolarken, son çeyrekteki geliri ise 1.14 milyar dolar- hisse başına 1.26 dolardı. Yani Apple geçen seneye oranla son çeyrekte %50'e yakın daha fazla kar yaparak 2009 mali yılını kapatmış oldu.

Açıklama da ayrıca ürün satış sayılarına da yer verildi. Apple'ın açıkladığı verilere göre Mac satışları geçen seneye oranla %17'lik artışla 3.05 milyona yükseldi. Akıllı telefon pazarına son 2 yılda damga vuran iPhone'un satış grafiği de bu çeyrekte artmaya devam etti. Apple 2009 mali yılının son çeyreğinde geçen sene baz alındığında %7'lik artışla 7.4 milyon iPhone satmaya başardı. Apple'a uzun yıllar sonra büyük bir başarı yaşatan iPod'lar da ise tahmin edildiği gibi düşüş sürüyor. Firma bu çeyrekte geçen seneye göre %8 düşüşle 10.2 milyon iPod satmayı başarabildi.

Gelir verileriyle Apple'ın en karlı ve Mac'ler ile iPhone'un satış rekoru kırdığı çeyreğin finansal verilerini değerlendiren Steve Jobs'da bu başarılardan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, 2010 yılında yeni ürünlerle kullanıcının karşısına çıkacaklarını açıkladı. Steve Jobs'un yeni ürünlerin arasında yıllardır merakla beklenen Mac Tablet'de olabilir. Bilindiği gibi Mac Tablet için son düzleğe girildiği ve yakın zamanda kullanıcıya sunulacağı düşünülüyor.

http://www.apple.com/pr/library/2009/10/19results.html