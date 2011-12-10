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2011 son çeyrekte iki milyon iPhone 3GS üretimi bekleniyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim ayında tanıtımını yaptığı iPhone 4S modeli ile akıllı telefon gamını genişleten Apple bununla birlikte giriş seviyesi pazarı hedef alan bir değişiklik de yapmıştı.

iPhone 4 modellerini kontratlı olarak 99$ seviyesine çeken Apple, iPhone 3GS modelini de yine operatör kontratlı olarak ücretsiz vermeye başlamıştı. Bu modellerde de iOS 5 işletim sisteminin kullanılıyor olması talebi yukarıda tutmaya yetti. Özellikle iPhone 3GS modeli, giriş seviyesi kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı.

Endüstri kaynaklarına dayanan DigiTimes'ın haberine göre Apple iPhone 3GS modelinin üretimine hız verdi. 2011 dördüncü çeyrekte 2 milyon iPhone 3GS modeli üretilmesine karar veren Apple, 2012 ilk çeyrek itibariyle de bu sayıyı 1.4-1.6 milyon ünite olarak belirledi. Böylece altı ayda 3.5 milyon iPhone 3GS daha piyasaya sürülmüş olacak.

Yine aynı kaynağa göre CDMA uyumlu iPhone 4 modeli de üretimde artışa gidiyor. 2011 son çeyrekte 800 000-1 000 000 arası CDMA iPhone 4 üretilirken sonraki çeyrekte 500 000-600 000 model daha üretim bandına girecek. 


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acmtncy 7 yıl en beğenilen
kendisiyle aynı fiyata çok daha üstün androidler varken bunu alan insana şaşarım. şimdi ios falan demeye başlayanlar olursa ios da bir yere kadar arkadaşlar. yıl olacak 2012 o donanım kullanılmaz. ekranına bakınca bile gözlerim rahatsız oluyor piksel piksel.
kendisiyle aynı fiyata çok daha üstün androidler varken bunu alan insana şaşarım. şimdi ios falan demeye başlayanlar olursa ios da bir yere kadar arkadaşlar. yı...
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teksalih 7 yıl
kullanışlı bir alet sgs2 sahibiyim

yiğidi öldür hakkını yeme;)
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teksalih 7 yıl
felixamor

700-1000 TL arası alınabilecek en iyi telefon..Yok yani bir tek bunu kullanmıyorum ama ne bileyim bir programa-uygulamaya dokunduğum an şak diye açan,her türlü işkencelerime rağmen donmayan,takılmayan birtek bu telefon var elimde.Bunda başka birşey var,dokunacağınız şeyi hissediyor gibi..

hiç 3gs kullanmasam inanıcam:D
felixamor700-1000 TL arası alınabilecek en iyi telefon..Yok yani bir tek bunu kullanmıyorum ama ne bileyim bir programa-uygulamaya doku...
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DH Misafiri 7 yıl
Ne iphone hayranı varmış tasarım donanım berbat 2 ay kullandım iğrendim doğrusu nokia ya dönme zamanı geldi galiba en azından tasarım her yıl aynı değil
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1Winston 7 yıl
şekli yeter
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detroit21 7 yıl
Efsane telefon amerikada kontrat karsiligi bedava neden satilmasinki asil ben sizi anlamiyorum
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Guest-F8946C419 7 yıl
Samsung devrimsel firma diyen de çıktı ya!

Dokunmatik ekranlı telefonların zaten devrimini de samsung yaptı dimi ?

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KarinDesenJack 7 yıl
3gs nin tasarımını 4 ten daha iyimi desem hoşmu desem artık karar veremedim 2 mılyon 3gs rahat satar ios 5 i destekeldiği için ama ben almanızı önermedim daha iyi cepler var:)
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TuffkiLLe 7 yıl
satıyor ki üretiliyor..kullanan insanlara aptal muamelesi yapmayı bırakınız, tek akıllı siz değilsiniz.. zevklerimizin uyuşması da gerekmiyor diğer taraftan
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McGhoosT 7 yıl
DAHA ÇOK BEKLERLER...
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Sosyal Demokrat 7 yıl McGhoosT
McGhoosT

DAHA ÇOK BEKLERLER...

Gülüyorum sana.
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HQ-7 7 yıl
Kim ne derse desin en iyi ihtimalle iPhone3GS=SamsungGalaxySII
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ezimuse 7 yıl
Belediye dağıtmış gibi herkesde olur artık :D
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S 7 yıl
Sonuçta bu beklenen rakam, atıp tutmuşsunuz.
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ganeja 7 yıl
Valla 3 gs de var... 4 de..ama ne bileyim 3 gs daha bir akici ve kullanisli gekiyor.aliskanlik herhalde.. İos 5 e gecmedim...telefon tiklim tiklim.ama zerre kasma yok..bende anlamadim..?
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Dark Shade 7 yıl
donanım özelliklerine rağmen işletim sistemi sayesinde hala çok akıcı bir telefon...
2 yıllık telefon olmasına rağmen hala satılmasına şaşırmıyorum...
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acmtncy 7 yıl en beğenilen
kendisiyle aynı fiyata çok daha üstün androidler varken bunu alan insana şaşarım. şimdi ios falan demeye başlayanlar olursa ios da bir yere kadar arkadaşlar. yıl olacak 2012 o donanım kullanılmaz. ekranına bakınca bile gözlerim rahatsız oluyor piksel piksel.
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SuspectT 7 yıl
3GS şuanda hala devam ediyor 2 sene geçmesine rağmen hala apple malının arkasında güncelleme olsun servis olsun herşeyine kefil işte insanlar bunun için apple'ı tercih ediyor ve çok sade ama kullanışlı bi telefon yapmışlar devrimsel nitelikde. herşeyin ilki güzeldir arkadaşlar unutmayalım apple 'ın pazara girmesiyle dokunmatik telefonlar bu kadar revaçda oldu . apple ortaya iphone gibi bi cihaz çıkartmasa goodle android'i yaparken nereden esinlenerek yapacaktı merak konusu ?
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