2011 son çeyrekte iki milyon iPhone 3GS üretimi bekleniyor

Ekim ayında tanıtımını yaptığı iPhone 4S modeli ile akıllı telefon gamını genişleten Apple bununla birlikte giriş seviyesi pazarı hedef alan bir değişiklik de yapmıştı.





iPhone 4 modellerini kontratlı olarak 99$ seviyesine çeken Apple, iPhone 3GS modelini de yine operatör kontratlı olarak ücretsiz vermeye başlamıştı. Bu modellerde de iOS 5 işletim sisteminin kullanılıyor olması talebi yukarıda tutmaya yetti. Özellikle iPhone 3GS modeli, giriş seviyesi kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı.





Endüstri kaynaklarına dayanan DigiTimes'ın haberine göre Apple iPhone 3GS modelinin üretimine hız verdi. 2011 dördüncü çeyrekte 2 milyon iPhone 3GS modeli üretilmesine karar veren Apple, 2012 ilk çeyrek itibariyle de bu sayıyı 1.4-1.6 milyon ünite olarak belirledi. Böylece altı ayda 3.5 milyon iPhone 3GS daha piyasaya sürülmüş olacak.





Yine aynı kaynağa göre CDMA uyumlu iPhone 4 modeli de üretimde artışa gidiyor. 2011 son çeyrekte 800 000-1 000 000 arası CDMA iPhone 4 üretilirken sonraki çeyrekte 500 000-600 000 model daha üretim bandına girecek.