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2011 yılında teknolojide 60 saniye

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Her geçen yıl daha da hızlanan teknolojik gelişmeleri artık takip etmekte bile zorlanıyoruz. Eskiden günde veya haftada bir gerçekleşen bir olay artık dakikalar içerisinde gerçekleşebiliyor. Site tasarım firması Go-gulf tarafından ikincisi hazırlanan 2011 yılında teknolojinin 60 saniyesini konu alan bir bilgi grafiği ilginç istatistikler ortaya koyuyor.

İşte 2011 yılında dünyada her 60 saniyede bir gerçekleşen olaylar:

Dünya çapında 710 bilgisayar satılırken bunun 555 tanesi Intel işlemciliydi. 450 Windows 7 CD'si satıldı. Kullanıcılar dünya çapında 1820TB veri oluşturdu. Bu sayı 2.6 milyon CD ile denk. 

Dünyada 232 bilgisayar zararlı yazılımdan etkilendi. 12 internet sitesi hacklendi ve farklı Facebook hesaplarına 416 kötü niyetli girişim gerçekleştirildi. 

Dünyada 925 iPhone 4S modeli satılırken 85 de iPad modeli satıldı. Dünya çapında satılan Xbox 360 konsolu sayısı 11, Amazon'un tableti Kindle Fire sayısı 18. İnsanlar tarafından 38 ton elektronik atık üretildi. 

4000 adet USB cihazı, 2500 mürekkep kartuşu satıldı. Sosyal lokasyon paylaşım uygulaması FourSquare ile 2100 check-in yapıldı. Google'ın gelirine 75000$ eklendi. 2 milyon insan porno video izledi.

Anlık mesajlaşma yazılımları ile 1.1 milyon sohbet gerçekleştirildi. 103 BlackBerry cihazı satılırken FarmVille'de 1100 tarla parçası ekildi.  

PayPal 219000$'lık para aktarımı gerçekleştirirken, 10000$ ise PayPal mobil uygulamaları ile aktarıldı. Açık artırma sitesi eBay üzerinde 950 sipariş verilirken, 180 sipariş de eBay mobil uygulamaları üzerinden verildi. 

Çevrimiçi film kiralama servisi Redbox üzerinden 1400 film diski kiralandı.

Ölçüm içine dahil edilmeyen belki de yüzlerce kriter bulunuyor. Ancak gerçek şu ki ilerleyen yıllarda bu ölçülen rakamlar belki de saniyeler içerisinde gerçekleşiyor olacak.

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scorpıonkıng 7 yıl en beğenilen
Oraya iyi niyetli olarak 2 milyon yazmışlardır kanımca :):)
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xLmNt13 7 yıl
this is madness :)
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sahoron 7 yıl
o 2 milyon sadece internet üzerindendir birde sabit disklerdeki ile cdleri ekleyin :D
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Melikşah 7 yıl
1820 TB veri.
Çok windows CD'si satılıyor.
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clearskies 7 yıl
bu çılgınlık birgün bir yerde çok fena patlayacak. çünkü dünyaya geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz, elbet bunun bize geri döünüşü olur
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DH Misafiri 7 yıl
Tüketim çılgınlıgına bir dur demek lazım yoksa bir süre sonra artık herkes için çok geç olacak.
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redoracle 7 yıl
2011 de teknolojide gelip geçen trendlerden bir program yapmayı düşünüyormusunuz kanallardaki 2011 den seçmeler yayınlayan programlar gibi.
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Team McLaren 7 yıl
kaç tweet atılmış acaba ben de bunu merak ettim
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artenis 7 yıl
google 75.000 dolar kazanmış 1dk içinde,
hmmm...
hergün sadece 1dk lık geliri birine verse
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2K 7 yıl artenis
artenis

google 75.000 dolar kazanmış 1dk içinde,
hmmm...

hergün sadece 1dk lık geliri birine verse

'Dünyanın en zengin listesinde ki 50 kişi servetlerin %1'ini verse tüm Dünyada ki açlık biter' diye kanıtlanmış bir araştırma vardı.Ama kimse de gidip vermez o yüzden takmamak lazım böyle şeyleri.
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alpa07 7 yıl
2 milyon :D
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speedman 7 yıl
bu daha hiçbirşey değil...
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scorpıonkıng 7 yıl en beğenilen
Oraya iyi niyetli olarak 2 milyon yazmışlardır kanımca :):)
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