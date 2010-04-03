2012'de dizüstü bilgisayarların %45'i USB 3.0 destekli olacak

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Şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 destekli anakart satılmasına ve NEC'in, USB 3.0 host kontrolcüsüne gelen yüksek talebi karşılayabilmek adına üretimi iki kat arttıracağını açıklamasına rağmen, USB 3.0 uyumlu cihaz sayısında benzer hıza ulaşılamadığını görüyoruz. Tayvan'da gerçekleştirilen SuperSpeed USB Gelişticileri Konferansı'nda açıklama yapan USB Uygulayıcıları Forumu, aralarında anakart, notebook ve depolama sürücüleri de olan toplamda 75 farklı USB 3.0 cihazın sertifikalandırıldığını açıkladı.

Yerini alacağı USB 2.0 teknolojisine göre, veri transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisi için bağımsız araştırmalarıyla tanınan IDC'nin öngörüsünü de açıklayan USB Uygulayıcıları Forumu, 2012 yılına kadar dizüsüt bilgisayarların %45'in de USB 3.0 teknolojisinin yer bulacağını ifade etti. Başta Asus olmak üzere bazı üreticiler tarafından pazara sunulan USB 3.0 destekli dizüstü bilgisayarların, uyumlu donanım sayısındaki artışa bağlı olarak daha hızlı yaygınlaşmaları düşünülüyor. Zira USB 3.0 donanımlı taşınabilir sürücülerin yaygınlaşmasıyla birlikte taşınabilir sistemlerde, veri kopyalamanın daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceği düşünülüyor.