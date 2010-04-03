Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2012'de dizüstü bilgisayarların %45'i USB 3.0 destekli olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2012'de dizüstü bilgisayarların %45'i USB 3.0 destekli olacak
Tam Boyutta Gör

Şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 destekli anakart satılmasına ve NEC'in, USB 3.0 host kontrolcüsüne gelen yüksek talebi karşılayabilmek adına üretimi iki kat arttıracağını açıklamasına rağmen, USB 3.0 uyumlu cihaz sayısında benzer hıza ulaşılamadığını görüyoruz. Tayvan'da gerçekleştirilen SuperSpeed USB Gelişticileri Konferansı'nda açıklama yapan USB Uygulayıcıları Forumu, aralarında anakart, notebook ve depolama sürücüleri de olan toplamda 75 farklı USB 3.0 cihazın sertifikalandırıldığını açıkladı.

Yerini alacağı USB 2.0 teknolojisine göre, veri transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisi için bağımsız araştırmalarıyla tanınan IDC'nin öngörüsünü de açıklayan USB Uygulayıcıları Forumu, 2012 yılına kadar dizüsüt bilgisayarların %45'in de USB 3.0 teknolojisinin yer bulacağını ifade etti. Başta Asus olmak üzere bazı üreticiler tarafından pazara sunulan USB 3.0 destekli dizüstü bilgisayarların, uyumlu donanım sayısındaki artışa bağlı olarak daha hızlı yaygınlaşmaları düşünülüyor. Zira USB 3.0 donanımlı taşınabilir sürücülerin yaygınlaşmasıyla birlikte taşınabilir sistemlerde, veri kopyalamanın daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceği düşünülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 9 yıl
USB 3.0 2012'ye kadar yaygın kullanılması için , USB 3'lü bilgisayarların satışının deli gibi artması, eski bilgisayarların da imha edilmesi lazım. Azımsancak değer değil 1.5 yıl için %50'ye yakın değer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onno92 9 yıl
2012 de Marduk gelecek, usb 3.0 olsa ne olur olmasa ne olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim