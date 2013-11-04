2013 YouTube Müzik Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Video tabanlı servislerin tepesinde bulunan ve bünyesinde milyonlarca farklı içerik barındıran YouTube, duyurusunu uzun zaman önce yaptığı ilk müzik ödüllerini 3 Kasım tarihinde New York'ta düzenlediği etkinlik ile gerçekleştirdi ve kazanan sanatçıları açıkladı. Genel olarak izlenme, beğenme, yorum, abonelik değerleri bakılarak 12 aylık dönem için belirlenen adaylar arasından ödül almaya hak kazanan isimler ise şu şekilde;

Yılın en iyi çıkışı: Macklemore & Ryan Lewis

Yılın video yanıtı: Lindsey Stirling and Pentatonix, "Radioactive"

Yılın inovasyonu: DeStorm, "See Me Standing"

Yılın fenomeni: "I Knew You Were Trouble"

Yılın videosu: Girls' Generation "I Got A Boy"

Yılın sanatçısı: Eminem Spike Jonze’un kreatif yönetmenliğinde VICE ve Sunset Lane Entertainment'in yapımcılığında hazırlanan ve Jason Schwartzman tarafından sunulan etkinlikte çekilen fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.mtv.com/news/articles/1716726/youtube-music-awards-winners-list.jhtml