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2013 YouTube Müzik Ödülleri'nin kazananları açıklandı

5 yıl
787
1
13
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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2013 YouTube Müzik Ödülleri'nin kazananları açıklandı
Video tabanlı servislerin tepesinde bulunan ve bünyesinde milyonlarca farklı içerik barındıran YouTube, duyurusunu uzun zaman önce yaptığı ilk müzik ödüllerini 3 Kasım tarihinde New York'ta düzenlediği etkinlik ile gerçekleştirdi ve kazanan sanatçıları açıkladı. Genel olarak izlenme, beğenme, yorum, abonelik değerleri bakılarak 12 aylık dönem için belirlenen adaylar arasından ödül almaya hak kazanan isimler ise şu şekilde;
  • Yılın en iyi çıkışı: Macklemore & Ryan Lewis 
  • Yılın video yanıtı: Lindsey Stirling and Pentatonix, "Radioactive"
  • Yılın inovasyonu: DeStorm, "See Me Standing"
  • Yılın fenomeni: "I Knew You Were Trouble"
  • Yılın videosu: Girls' Generation "I Got A Boy"
  • Yılın sanatçısı: Eminem 
Spike Jonze’un kreatif yönetmenliğinde VICE ve Sunset Lane Entertainment'in yapımcılığında hazırlanan ve Jason Schwartzman tarafından sunulan etkinlikte çekilen fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.mtv.com/news/articles/1716726/youtube-music-awards-winners-list.jhtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
bence ben bir kore hayranı olduğum için gerçekten böle bir karar alanların elini öpüyorum hahahah
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+RdwAyazz- 5 yıl
memoseler
Epic Rap Battles of History kazanmalıydı...

Aynen , adamlar müthiş eğlenceli videolar yapıyor :)
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balomer 5 yıl
sinan akçıl yol gülşen yok demet akalın da yok olmamış















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multiTYRT 5 yıl
Önümüzdeki sene öyle bir video çekeceğim ki "Yılın fenomeni" olacağım
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asdemre 5 yıl
Berzerk yeter
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General. 5 yıl
Eminem ne la ben onu kadın sanıyordum meğer erkekmiş bide bibermiydi patlıcanmıydı ödül almamış çok şaşırdım
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Zenci Forvet 5 yıl
Tebrikler Eminem reyiz.
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Tekno moomce 5 yıl
Bedük yok ya bi tek ona yanarım
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DARTH_BLACK 5 yıl
Yılın en iyi çıkışı: Macklemore & Ryan Lewis
Yılın sanatçısı: Eminem



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Firaristt 5 yıl
Eminem
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memoseler 5 yıl
Epic Rap Battles of History kazanmalıydı...
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